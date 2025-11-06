Rewolucja w kieszeni. OnePlus 13R dostaje OxygenOS 16 z potężnym Trinity Engine i masą funkcji AI

Podsumowanie artykułu . . .

OxygenOS 16 to potężna kombinacja udoskonaleń wizualnych, optymalizacji wydajności (dzięki nowemu silnikowi) oraz agresywnej integracji sztucznej inteligencji (AI), która ma podnieść komfort użytkowania do zupełnie nowego poziomu. Od płynniejszych animacji, przez szybsze gry, po asystentów pisania i podsumowywania rozmów – OnePlus celuje w to, by Twój telefon stał się inteligentniejszy i bardziej intuicyjny.

Trzy filary OxygenOS 16 – płynność, wydajność i sztuczna inteligencja

Globalna dystrybucja najnowszego systemu rozpoczęła się od Indii, gdzie wdrożenie objęło posiadaczy modelu 13R. W ciągu najbliższych tygodni aktualizacja ma stopniowo docierać do kolejnych regionów, choć jak zwykle w takich przypadkach, tempo może się różnić w zależności od lokalizacji. Wersja o oznaczeniu CPH2691_16.0.0.205(EX01) została zbudowana na trzech kluczowych fundamentach, które mają zapewnić spójne i szybkie doświadczenie, niezależnie od tego, co robisz ze swoim telefonem.

1. Płynność i estetyka

Pierwsze, co zauważysz po aktualizacji, to zupełnie nowe animacje. OnePlus skupił się na tym, aby interakcje były bardziej „płynne i naturalne”:

Dynamiczne przejścia — wszystkie elementy, od ikon na ekranie głównym, przez widżety, po foldery, mają teraz płynne animacje typu przeciągnij i upuść.

— wszystkie elementy, od ikon na ekranie głównym, przez widżety, po foldery, mają teraz płynne animacje typu przeciągnij i upuść. Ulepszona wygoda — lupa do zaznaczania tekstu pojawia się i znika z nowym, łagodniejszym efektem. Paski stanu przechodzą w panel powiadomień bez zacięć, a gest otwarcia możesz przerwać w dowolnym momencie.

— lupa do zaznaczania tekstu pojawia się i znika z nowym, łagodniejszym efektem. Paski stanu przechodzą w panel powiadomień bez zacięć, a gest otwarcia możesz przerwać w dowolnym momencie. Nowy design — odświeżono animacje ładowania i odblokowywania odciskiem palca, dodając wzory fal świetlnych. Ulepszono też mechanikę przewijania.

— odświeżono animacje ładowania i odblokowywania odciskiem palca, dodając wzory fal świetlnych. Ulepszono też mechanikę przewijania. Oprawa wizualna — wprowadzono nową czcionkę systemową „One Serif”, zoptymalizowaną do czytania, a także efekty wizualne Aurora, które poprawiają głębię interfejsu.

2. Moc pod maską — Trinity Engine

Za kulisami działa zaktualizowany Trinity Engine, którego zadaniem jest optymalne zarządzanie zasobami i energią. To on dba o to, by telefon działał płynnie nawet podczas najbardziej wymagających operacji:

Stabilność gier — silnik inteligentnie analizuje i priorytetyzuje zadania obliczeniowe, co przekłada się na bardziej stabilną wydajność w grach.

— silnik inteligentnie analizuje i priorytetyzuje zadania obliczeniowe, co przekłada się na bardziej stabilną wydajność w grach. Wielozadaniowość — jednoczesne operacje, takie jak obsługa wyskakujących okien i połączeń wideo, są lepiej zarządzane, co ogranicza zużycie energii i zapewnia płynność.

— jednoczesne operacje, takie jak obsługa wyskakujących okien i połączeń wideo, są lepiej zarządzane, co ogranicza zużycie energii i zapewnia płynność. Szybsze media — albumy ze zdjęciami i miniatury filmów ładują się teraz szybciej, zużywając mniej baterii.

— albumy ze zdjęciami i miniatury filmów ładują się teraz szybciej, zużywając mniej baterii. Oszczędzanie energii — tryb oszczędzania energii zyskał poziomowe zarządzanie wydajnością, które dostosowuje działanie systemu do aktualnego poziomu baterii, maksymalizując jej wytrzymałość.

3. OnePlus AI: asystent na każdą okazję

Największa zmiana dotyczy rozszerzenia funkcji AI w ramach „OnePlus AI”. Sztuczna inteligencja wkracza głęboko w aplikacje systemowe, przekształcając sposób, w jaki pracujesz i organizujesz swoje dane.

Mind Space z Asystentem — aplikacja Mind Space zyskała Mind Assistant, który potrafi przeszukiwać zapisane tam treści, ułatwiając organizację myśli.

— aplikacja Mind Space zyskała Mind Assistant, który potrafi przeszukiwać zapisane tam treści, ułatwiając organizację myśli. Inteligentny dyktafon — aplikacja do nagrywania ma nowy interfejs, redukcję szumów napędzaną przez AI oraz automatyczne szablony wykrywające kontekst nagrania (np. spotkanie, wykład).

— aplikacja do nagrywania ma nowy interfejs, redukcję szumów napędzaną przez AI oraz automatyczne szablony wykrywające kontekst nagrania (np. spotkanie, wykład). AI Writer – teraz możesz korzystać z AI do generowania treści w całym systemie – od notatek, przez posty w mediach społecznościowych, po podsumowania.

– teraz możesz korzystać z AI do generowania treści w całym systemie – od notatek, przez posty w mediach społecznościowych, po podsumowania. AI VoiceScribe i podsumowanie rozmów — funkcja AI VoiceScribe potrafi generować kontekstowe podsumowania rozmów telefonicznych.

— funkcja AI VoiceScribe potrafi generować kontekstowe podsumowania rozmów telefonicznych. Edycja zdjęć i wideo — aplikacja Zdjęcia ma nowy wygląd, a do edycji wideo dodano zaawansowane funkcje, takie jak dzielenie, łączenie, regulacja szybkości i dodawanie podkładu muzycznego.

Aktualizacja przynosi także inne, mniejsze udogodnienia:

O+ Connect — umożliwia cross-device search, czyli przeszukiwanie plików jednocześnie na telefonie i komputerze.

— umożliwia cross-device search, czyli przeszukiwanie plików jednocześnie na telefonie i komputerze. Szybkie ustawienia — zyskały większą możliwość personalizacji (np. kafelki 2×1).

— zyskały większą możliwość personalizacji (np. kafelki 2×1). Skaner dokumentów — skaner w aparacie jest teraz wspierany przez AI, co pozwala na natychmiastową digitalizację fizycznych dokumentów.

OxygenOS 16 to nie jest mała łatka, ale kompleksowy remont systemu. Koncentrując się na płynnych animacjach, optymalizacji wydajności przez Trinity Engine oraz potężnym wdrożeniu AI w kluczowych aplikacjach (od dyktafonu po notatki), OnePlus poważnie inwestuje w jakość swojego oprogramowania. Właściciele OnePlus 13R w Indiach już testują te nowości, a reszta świata może spodziewać się aktualizacji w najbliższych tygodniach.