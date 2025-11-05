HyperOS 3.1 od Xiaomi nie trafi do wszystkich. Ponad dwadzieścia modeli nie dostanie aktualizacji

Zasada, którą Xiaomi przyjęło, jest prosta i twarda: HyperOS 3.1 będzie dostępny wyłącznie dla tych urządzeń, które otrzymają również aktualizację do Androida 16
Oznacza to, że smartfony i tablety, które w ramach cyklu aktualizacji HyperOS 3.0 otrzymały (lub otrzymają) Androida 15, osiągnęły właśnie swój kres wsparcia w zakresie dużych, przełomowych aktualizacji. Jest to standardowa praktyka w branży, ale zawsze bolesna dla użytkowników. Decyzja ta oznacza, że urządzenia, które miały już swoje lata, nie dostaną pakietu nowych funkcji i optymalizacji, które obiecuje HyperOS 3.1.
Użytkownicy, którzy utkną na HyperOS 3.0 (w wersji z Androidem 15), stracą dostęp do kilku kluczowych udoskonaleń, które mają zadebiutować w 3.1:
- Ulepszona szuflada ostatnich aplikacji — HyperOS 3.1 ma wprowadzić zmieniony interfejs szuflady aplikacji z ulepszonym zarządzaniem pamięcią RAM.
- Hyper Island — jedną z najciekawszych nowości jest funkcja Hyper Island, wyraźnie inspirowana Dynamic Island od Apple. Jest to dynamiczny element interfejsu, który ma oferować interaktywne powiadomienia i szybki dostęp do informacji w okolicach przedniej kamery.
- Optymalizacje wydajności — aktualizacja obiecuje również ogólne poprawy w animacjach systemowych oraz szybszy czas uruchamiania aplikacji.
Choć HyperOS 3.0 sam w sobie jest znaczącym skokiem jakościowym, pominięcie wersji 3.1 pozbawia wymienione modele tych najbardziej efektownych, wizualnych i wydajnościowych usprawnień.
Pełna lista urządzeń, które nie dostaną HyperOS 3.1
Poniżej znajduje się lista, obejmująca około 20 starszych modeli smartfonów i tabletów, które pozostaną przy HyperOS 3.0 (na bazie Androida 15). Wśród nich są zarówno flagowce sprzed kilku generacji, jak i popularne modele z serii Redmi oraz Poco:
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Redmi
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Poco
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6 Neo
Modele z serii Xiaomi 12 oraz starsze flagowce Redmi (K50/K60) i lubiane urządzenia Poco, takie jak Poco F5, mimo że wciąż są bardzo wydajne, muszą pogodzić się z brakiem kolejnego kroku w ewolucji oprogramowania.
Decyzja Xiaomi o ograniczeniu dostępu do nowej wersji nakładki wyłącznie dla urządzeń zdolnych obsłużyć Androida 16 jest klarowną, choć rozczarowującą wiadomością dla posiadaczy starszych flagowców i popularnych modeli ze średniej półki. Choć urządzenia te nadal będą działać na trzeciej generacji oprogramowania, stracą szansę na Hyper Island i ulepszone zarządzanie pamięcią. Jeżeli Twój telefon znajduje się na tej liście, wiedz, że osiągnął właśnie szczyt swojego cyklu aktualizacji i jest to dobry moment, by rozważyć, czy nowe funkcje z HyperOS 3.1 są dla Ciebie warte przesiadki na nowszy model.