HyperOS 3.1 od Xiaomi nie trafi do wszystkich. Ponad dwadzieścia modeli nie dostanie aktualizacji

Joanna Marteklas
05.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Dobra wiadomość jest taka, że Xiaomi w końcu nabrało tempa i udostępnia swoją nową nakładkę HyperOS 3.0 globalnie. Po okresie oczekiwania, telefony na całym świecie zaczynają otrzymywać tę dużą aktualizację, która oznacza także przesiadkę na kolejną wersję systemu Android. Zła wiadomość jest natomiast taka, że technologia nie stoi w miejscu, a Xiaomi już teraz patrzy w przyszłość. Firma intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia następnego kroku- HyperOS 3.1. I tu pojawia się klasyczny dylemat użytkowników starszych, choć wciąż solidnych urządzeń – czy ich model dostanie nowe oprogramowanie? Zamy już listę smartfonów i tabletów, które nie otrzymają aktualizacji do HyperOS 3.1, zatrzymując się na wersji 3.0. Niestety, dotyczy to sporej grupy popularnych modeli.
...

Zasada, którą Xiaomi przyjęło, jest prosta i twarda: HyperOS 3.1 będzie dostępny wyłącznie dla tych urządzeń, które otrzymają również aktualizację do Androida 16

Oznacza to, że smartfony i tablety, które w ramach cyklu aktualizacji HyperOS 3.0 otrzymały (lub otrzymają) Androida 15, osiągnęły właśnie swój kres wsparcia w zakresie dużych, przełomowych aktualizacji. Jest to standardowa praktyka w branży, ale zawsze bolesna dla użytkowników. Decyzja ta oznacza, że urządzenia, które miały już swoje lata, nie dostaną pakietu nowych funkcji i optymalizacji, które obiecuje HyperOS 3.1.

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Użytkownicy, którzy utkną na HyperOS 3.0 (w wersji z Androidem 15), stracą dostęp do kilku kluczowych udoskonaleń, które mają zadebiutować w 3.1:

  • Ulepszona szuflada ostatnich aplikacji — HyperOS 3.1 ma wprowadzić zmieniony interfejs szuflady aplikacji z ulepszonym zarządzaniem pamięcią RAM.
  • Hyper Island — jedną z najciekawszych nowości jest funkcja Hyper Island, wyraźnie inspirowana Dynamic Island od Apple. Jest to dynamiczny element interfejsu, który ma oferować interaktywne powiadomienia i szybki dostęp do informacji w okolicach przedniej kamery.
  • Optymalizacje wydajności — aktualizacja obiecuje również ogólne poprawy w animacjach systemowych oraz szybszy czas uruchamiania aplikacji.

Choć HyperOS 3.0 sam w sobie jest znaczącym skokiem jakościowym, pominięcie wersji 3.1 pozbawia wymienione modele tych najbardziej efektownych, wizualnych i wydajnościowych usprawnień.

Czytaj też: Koniec z kompromisami? Huawei Mate 70 Air nadchodzi z potężną baterią i nie tylko

Pełna lista urządzeń, które nie dostaną HyperOS 3.1

Poniżej znajduje się lista, obejmująca około 20 starszych modeli smartfonów i tabletów, które pozostaną przy HyperOS 3.0 (na bazie Androida 15). Wśród nich są zarówno flagowce sprzed kilku generacji, jak i popularne modele z serii Redmi oraz Poco:

Xiaomi

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi

  • Redmi 13C
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro

Poco

  • Poco F5 5G
  • Poco F5 Pro
  • Poco M6 Pro
  • Poco X6 Neo

Modele z serii Xiaomi 12 oraz starsze flagowce Redmi (K50/K60) i lubiane urządzenia Poco, takie jak Poco F5, mimo że wciąż są bardzo wydajne, muszą pogodzić się z brakiem kolejnego kroku w ewolucji oprogramowania.

Czytaj też: Xiaomi 17 Ultra w dwóch odsłonach. Ta lepsza będzie poza naszym zasięgiem

Decyzja Xiaomi o ograniczeniu dostępu do nowej wersji nakładki wyłącznie dla urządzeń zdolnych obsłużyć Androida 16 jest klarowną, choć rozczarowującą wiadomością dla posiadaczy starszych flagowców i popularnych modeli ze średniej półki. Choć urządzenia te nadal będą działać na trzeciej generacji oprogramowania, stracą szansę na Hyper Island i ulepszone zarządzanie pamięcią. Jeżeli Twój telefon znajduje się na tej liście, wiedz, że osiągnął właśnie szczyt swojego cyklu aktualizacji i jest to dobry moment, by rozważyć, czy nowe funkcje z HyperOS 3.1 są dla Ciebie warte przesiadki na nowszy model.

