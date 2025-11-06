powrót

Realme UI 7.0 nadchodzi z rewolucyjnymi zmianami. Android 16, AI i inspiracja Apple’em

Joanna Marteklas
06.11.2025|Przeczytasz w 5 minut
Na rynku systemów mobilnych dzieje się naprawdę dużo. Od czasu premiery Androida 16 minęło co prawda już prawie pół roku, ale ten czas producenci poświęcili na opracowywanie swoich autorskich nakładek, opartych na tym systemie. Klasycznie więc jesień jest czasem prezentacji nowych wersji oprogramowania i Realme postanowiło dołożyć swoje trzy grosze, prezentując oficjalnie swoje najnowsze dzieło — Realme UI 7.0.
...

To nie jest zwykłe odświeżenie. Ta nakładka to fundamentalny redesign, który stawia na nowy, oszałamiający wygląd inspirowany szkłem, a jednocześnie wprowadza masę narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które realnie mają wpłynąć na szybkość i wygodę codziennego użytkowania. Od teraz nasz smartfon ma być nie tylko szybszy, ale i mądrzejszy. Zobaczmy, co dokładnie się zmieni, kiedy to nastąpi i czy twój model załapał się na tę metamorfozę.

Realme UI 7.0 bazuje na najnowszym Material 3 Design z Androida 16, ale dodaje do niego własny, bardzo wyrazisty styl

Głównym elementem wizualnym jest Light Glass Design (LGD). Jest to nowa estetyka, która czerpie inspirację z „Płynnego Szkła” z iOS 26. Oznacza to, że interfejs zyskuje głębię, przejrzystość i tekstury przypominające szkło.

Wszystko to jest częścią szerszego pakietu Flux Theme 2.0, który oferuje rozbudowaną personalizację, w tym:

  • Dynamiczne tapety — możliwość ustawiania Live Photo lub wideo jako tapety z efektami głębi pola generowanymi przez AI.
  • Nowe elementy UI — odświeżony Panel Sterowania, przeprojektowane ikony Ice Cube i animacje odblokowania odciskiem palca.
  • Większa personalizacja — nowe widżety, style ekranu blokady oraz możliwość zmiany rozmiaru ikon na pulpicie.

Nowy system jest szybszy i bardziej responsywny, a to dzięki Flux Engine

Zmiany nie są tylko kosmetyczne. Pod maską pracuje nowy Flux Engine, którego celem jest maksymalne przyspieszenie działania systemu. Według producenta, nowy silnik ma poprawić ogólną responsywność systemu o 15%, wydajność dzienną o 22% oraz znacznie wygładzić przewijanie aplikacji. Animacje są teraz zaprojektowane tak, aby były bardziej płynne i ciągłe.

Ponadto, Realme UI 7.0 wprowadza funkcje zwiększające produktywność i bezpieczeństwo z Androida 16, takie jak:

  • Pływające aplikacje — możliwość korzystania z aplikacji w oknach, co ułatwia wielozadaniowość.
  • Zaawansowana ochrona Androida — funkcje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie oszustw telefonicznych, blokowanie zagrożeń online i ulepszona kontrola uprawnień.

Realme UI 7.0 mocno stawia na AI, ale zaskakuje także rozszerzoną integracją z ekosystemem Apple’a

Realme skupiło się na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Funkcja AI Notify Brief analizuje mniej pilne powiadomienia i tworzy poranne oraz wieczorne podsumowania, może też planować aktualizacje i generować listy zadań. To narzędzie, które rzeczywiście może pomóc w organizacji dnia. AI Framing Master to pomoc dla osób zaczynających przygodę z fotografią – system podpowiada optymalne kadrowanie sceny i wyjaśnia zasady kompozycji. Zamiast automatycznie poprawiać zdjęcia, aplikacja stara się nauczyć użytkowników robienia lepszych fotografii.

Dla graczy przygotowano AI Gaming Coach, który analizuje sposoby rozgrywki i dostarcza sugestie optymalizujące strategię. System ma wspierać w trudnych momentach rozgrywki, choć jego rzeczywista skuteczność będzie zależeć od poszczególnych tytułów. Dodatkowo, pasek boczny Multi-task zyskał ulepszenia, dając natychmiastowy dostęp do kluczowych aplikacji i narzędzi bez konieczności opuszczania aktualnie używanego programu.

Czytaj też: Rewolucja w kieszeni. OnePlus 13R dostaje OxygenOS 16 z potężnym Trinity Engine i masą funkcji AI

Najbardziej zaskakującym elementem Realme UI 7.0 jest integracja z produktami Apple. Użytkownicy zyskają możliwość synchronizacji danych zdrowotnych z Apple Watch na smartfony Realme, a połączenia i wiadomości z iPhone’a pojawią się na zegarkach Realme. To niestandardowe połączenie konkurencyjnych ekosystemów, które może zainteresować osoby korzystające z urządzeń różnych producentów.

Harmonogram wdrożenia i lista modeli

Realme UI 7.0 zadebiutuje globalnie wraz z flagowym modelem Realme GT 8 Pro, który ma być wprowadzony na rynek jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja dla starszych modeli rusza również w bieżącym miesiącu, a Realme GT 7 Pro będzie jednym z pierwszych, które ją otrzyma.

Czytaj też: Xiaomi odcina wsparcie dla popularnych modeli. Te smartfony nie dostaną HyperOS 3.1

Firma udostępniła już mapę drogową dla beta testów w Q4 2025, obejmującą szeroką gamę urządzeń. Poniżej znajdziesz długą listę modeli, które załapały się na aktualizację do Realme UI 7.0:

  • Realme GT 7
  • Realme GT 7 Pro
  • Realme GT 7 Dream Edition
  • Realme GT 6T
  • Realme GT 6
  • Realme P3
  • Realme 14T
  • Realme 15 Pro
  • Realme P4 Pro
  • Realme P4
  • Realme 14 Pro+
  • Realme 14 Pro
  • Realme P3 Pro
  • Realme P3 Ultra
  • Realme 15
  • Realme 13 Pro
  • Realme P2 Pro
  • Realme P1 Pro
  • Realme C75
  • Realme 13 Pro+
  • Realme 13 Pro
  • Realme P3x
  • Realme Narzo 80 Pro
  • Realme Narzo 80x
  • Realme Narzo 80 Lite
  • Realme 12 Pro+
  • Realme 12 Pro
  • Realme 12
  • Realme Narzo 70x
  • Realme 12x
  • Realme Narzo N65
  • Realme C63
  • Realme 13
  • Realme C73
  • Realme 14x
  • Realme C65

Realme UI 7.0 to ambitna aktualizacja, która przynosi zarówno rewolucję wizualną, jak i duże ulepszenia wydajnościowe, czyniąc telefony szybszymi o ponad 20%. Jednak prawdziwą gwiazdą są funkcje AI oraz zaskakująca integracja z ekosystemem Apple. Jeśli twój telefon znajduje się na powyższej liście, możesz spodziewać się, że w nadchodzących tygodniach (a w niektórych przypadkach już w tym miesiącu) twoje urządzenie zyska zupełnie nowe życie.

UdostępnijTwitter