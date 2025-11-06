Realme UI 7.0 nadchodzi z rewolucyjnymi zmianami. Android 16, AI i inspiracja Apple’em

Podsumowanie artykułu . . .

To nie jest zwykłe odświeżenie. Ta nakładka to fundamentalny redesign, który stawia na nowy, oszałamiający wygląd inspirowany szkłem, a jednocześnie wprowadza masę narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które realnie mają wpłynąć na szybkość i wygodę codziennego użytkowania. Od teraz nasz smartfon ma być nie tylko szybszy, ale i mądrzejszy. Zobaczmy, co dokładnie się zmieni, kiedy to nastąpi i czy twój model załapał się na tę metamorfozę.

Realme UI 7.0 bazuje na najnowszym Material 3 Design z Androida 16, ale dodaje do niego własny, bardzo wyrazisty styl

Głównym elementem wizualnym jest Light Glass Design (LGD). Jest to nowa estetyka, która czerpie inspirację z „Płynnego Szkła” z iOS 26. Oznacza to, że interfejs zyskuje głębię, przejrzystość i tekstury przypominające szkło.

Wszystko to jest częścią szerszego pakietu Flux Theme 2.0, który oferuje rozbudowaną personalizację, w tym:

Dynamiczne tapety — możliwość ustawiania Live Photo lub wideo jako tapety z efektami głębi pola generowanymi przez AI.

— możliwość ustawiania Live Photo lub wideo jako tapety z efektami głębi pola generowanymi przez AI. Nowe elementy UI — odświeżony Panel Sterowania, przeprojektowane ikony Ice Cube i animacje odblokowania odciskiem palca.

— odświeżony Panel Sterowania, przeprojektowane ikony Ice Cube i animacje odblokowania odciskiem palca. Większa personalizacja — nowe widżety, style ekranu blokady oraz możliwość zmiany rozmiaru ikon na pulpicie.

Nowy system jest szybszy i bardziej responsywny, a to dzięki Flux Engine

Zmiany nie są tylko kosmetyczne. Pod maską pracuje nowy Flux Engine, którego celem jest maksymalne przyspieszenie działania systemu. Według producenta, nowy silnik ma poprawić ogólną responsywność systemu o 15%, wydajność dzienną o 22% oraz znacznie wygładzić przewijanie aplikacji. Animacje są teraz zaprojektowane tak, aby były bardziej płynne i ciągłe.

Ponadto, Realme UI 7.0 wprowadza funkcje zwiększające produktywność i bezpieczeństwo z Androida 16, takie jak:

Pływające aplikacje — możliwość korzystania z aplikacji w oknach, co ułatwia wielozadaniowość.

— możliwość korzystania z aplikacji w oknach, co ułatwia wielozadaniowość. Zaawansowana ochrona Androida — funkcje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie oszustw telefonicznych, blokowanie zagrożeń online i ulepszona kontrola uprawnień.

Realme UI 7.0 mocno stawia na AI, ale zaskakuje także rozszerzoną integracją z ekosystemem Apple’a

Realme skupiło się na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Funkcja AI Notify Brief analizuje mniej pilne powiadomienia i tworzy poranne oraz wieczorne podsumowania, może też planować aktualizacje i generować listy zadań. To narzędzie, które rzeczywiście może pomóc w organizacji dnia. AI Framing Master to pomoc dla osób zaczynających przygodę z fotografią – system podpowiada optymalne kadrowanie sceny i wyjaśnia zasady kompozycji. Zamiast automatycznie poprawiać zdjęcia, aplikacja stara się nauczyć użytkowników robienia lepszych fotografii.

Dla graczy przygotowano AI Gaming Coach, który analizuje sposoby rozgrywki i dostarcza sugestie optymalizujące strategię. System ma wspierać w trudnych momentach rozgrywki, choć jego rzeczywista skuteczność będzie zależeć od poszczególnych tytułów. Dodatkowo, pasek boczny Multi-task zyskał ulepszenia, dając natychmiastowy dostęp do kluczowych aplikacji i narzędzi bez konieczności opuszczania aktualnie używanego programu.

Czytaj też: Rewolucja w kieszeni. OnePlus 13R dostaje OxygenOS 16 z potężnym Trinity Engine i masą funkcji AI

Najbardziej zaskakującym elementem Realme UI 7.0 jest integracja z produktami Apple. Użytkownicy zyskają możliwość synchronizacji danych zdrowotnych z Apple Watch na smartfony Realme, a połączenia i wiadomości z iPhone’a pojawią się na zegarkach Realme. To niestandardowe połączenie konkurencyjnych ekosystemów, które może zainteresować osoby korzystające z urządzeń różnych producentów.

Harmonogram wdrożenia i lista modeli

Realme UI 7.0 zadebiutuje globalnie wraz z flagowym modelem Realme GT 8 Pro, który ma być wprowadzony na rynek jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja dla starszych modeli rusza również w bieżącym miesiącu, a Realme GT 7 Pro będzie jednym z pierwszych, które ją otrzyma.

Czytaj też: Xiaomi odcina wsparcie dla popularnych modeli. Te smartfony nie dostaną HyperOS 3.1

Firma udostępniła już mapę drogową dla beta testów w Q4 2025, obejmującą szeroką gamę urządzeń. Poniżej znajdziesz długą listę modeli, które załapały się na aktualizację do Realme UI 7.0:

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Dream Edition

Realme GT 6T

Realme GT 6

Realme P3

Realme 14T

Realme 15 Pro

Realme P4 Pro

Realme P4

Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme 15

Realme 13 Pro

Realme P2 Pro

Realme P1 Pro

Realme C75

Realme 13 Pro+

Realme 13 Pro

Realme P3x

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Narzo 80 Lite

Realme 12 Pro+

Realme 12 Pro

Realme 12

Realme Narzo 70x

Realme 12x

Realme Narzo N65

Realme C63

Realme 13

Realme C73

Realme 14x

Realme C65

Realme UI 7.0 to ambitna aktualizacja, która przynosi zarówno rewolucję wizualną, jak i duże ulepszenia wydajnościowe, czyniąc telefony szybszymi o ponad 20%. Jednak prawdziwą gwiazdą są funkcje AI oraz zaskakująca integracja z ekosystemem Apple. Jeśli twój telefon znajduje się na powyższej liście, możesz spodziewać się, że w nadchodzących tygodniach (a w niektórych przypadkach już w tym miesiącu) twoje urządzenie zyska zupełnie nowe życie.