Realme UI 7.0 nadchodzi z rewolucyjnymi zmianami. Android 16, AI i inspiracja Apple’em

To nie jest zwykłe odświeżenie. Ta nakładka to fundamentalny redesign, który stawia na nowy, oszałamiający wygląd inspirowany szkłem, a jednocześnie wprowadza masę narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które realnie mają wpłynąć na szybkość i wygodę codziennego użytkowania. Od teraz nasz smartfon ma być nie tylko szybszy, ale i mądrzejszy. Zobaczmy, co dokładnie się zmieni, kiedy to nastąpi i czy twój model załapał się na tę metamorfozę.
Realme UI 7.0 bazuje na najnowszym Material 3 Design z Androida 16, ale dodaje do niego własny, bardzo wyrazisty styl
Głównym elementem wizualnym jest Light Glass Design (LGD). Jest to nowa estetyka, która czerpie inspirację z „Płynnego Szkła” z iOS 26. Oznacza to, że interfejs zyskuje głębię, przejrzystość i tekstury przypominające szkło.
Wszystko to jest częścią szerszego pakietu Flux Theme 2.0, który oferuje rozbudowaną personalizację, w tym:
- Dynamiczne tapety — możliwość ustawiania Live Photo lub wideo jako tapety z efektami głębi pola generowanymi przez AI.
- Nowe elementy UI — odświeżony Panel Sterowania, przeprojektowane ikony Ice Cube i animacje odblokowania odciskiem palca.
- Większa personalizacja — nowe widżety, style ekranu blokady oraz możliwość zmiany rozmiaru ikon na pulpicie.
Nowy system jest szybszy i bardziej responsywny, a to dzięki Flux Engine
Zmiany nie są tylko kosmetyczne. Pod maską pracuje nowy Flux Engine, którego celem jest maksymalne przyspieszenie działania systemu. Według producenta, nowy silnik ma poprawić ogólną responsywność systemu o 15%, wydajność dzienną o 22% oraz znacznie wygładzić przewijanie aplikacji. Animacje są teraz zaprojektowane tak, aby były bardziej płynne i ciągłe.
Ponadto, Realme UI 7.0 wprowadza funkcje zwiększające produktywność i bezpieczeństwo z Androida 16, takie jak:
- Pływające aplikacje — możliwość korzystania z aplikacji w oknach, co ułatwia wielozadaniowość.
- Zaawansowana ochrona Androida — funkcje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie oszustw telefonicznych, blokowanie zagrożeń online i ulepszona kontrola uprawnień.
Realme UI 7.0 mocno stawia na AI, ale zaskakuje także rozszerzoną integracją z ekosystemem Apple’a
Realme skupiło się na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Funkcja AI Notify Brief analizuje mniej pilne powiadomienia i tworzy poranne oraz wieczorne podsumowania, może też planować aktualizacje i generować listy zadań. To narzędzie, które rzeczywiście może pomóc w organizacji dnia. AI Framing Master to pomoc dla osób zaczynających przygodę z fotografią – system podpowiada optymalne kadrowanie sceny i wyjaśnia zasady kompozycji. Zamiast automatycznie poprawiać zdjęcia, aplikacja stara się nauczyć użytkowników robienia lepszych fotografii.
Dla graczy przygotowano AI Gaming Coach, który analizuje sposoby rozgrywki i dostarcza sugestie optymalizujące strategię. System ma wspierać w trudnych momentach rozgrywki, choć jego rzeczywista skuteczność będzie zależeć od poszczególnych tytułów. Dodatkowo, pasek boczny Multi-task zyskał ulepszenia, dając natychmiastowy dostęp do kluczowych aplikacji i narzędzi bez konieczności opuszczania aktualnie używanego programu.
Najbardziej zaskakującym elementem Realme UI 7.0 jest integracja z produktami Apple. Użytkownicy zyskają możliwość synchronizacji danych zdrowotnych z Apple Watch na smartfony Realme, a połączenia i wiadomości z iPhone’a pojawią się na zegarkach Realme. To niestandardowe połączenie konkurencyjnych ekosystemów, które może zainteresować osoby korzystające z urządzeń różnych producentów.
Harmonogram wdrożenia i lista modeli
Realme UI 7.0 zadebiutuje globalnie wraz z flagowym modelem Realme GT 8 Pro, który ma być wprowadzony na rynek jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja dla starszych modeli rusza również w bieżącym miesiącu, a Realme GT 7 Pro będzie jednym z pierwszych, które ją otrzyma.
Firma udostępniła już mapę drogową dla beta testów w Q4 2025, obejmującą szeroką gamę urządzeń. Poniżej znajdziesz długą listę modeli, które załapały się na aktualizację do Realme UI 7.0:
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Dream Edition
- Realme GT 6T
- Realme GT 6
- Realme P3
- Realme 14T
- Realme 15 Pro
- Realme P4 Pro
- Realme P4
- Realme 14 Pro+
- Realme 14 Pro
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme 15
- Realme 13 Pro
- Realme P2 Pro
- Realme P1 Pro
- Realme C75
- Realme 13 Pro+
- Realme 13 Pro
- Realme P3x
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme 12 Pro+
- Realme 12 Pro
- Realme 12
- Realme Narzo 70x
- Realme 12x
- Realme Narzo N65
- Realme C63
- Realme 13
- Realme C73
- Realme 14x
- Realme C65
Realme UI 7.0 to ambitna aktualizacja, która przynosi zarówno rewolucję wizualną, jak i duże ulepszenia wydajnościowe, czyniąc telefony szybszymi o ponad 20%. Jednak prawdziwą gwiazdą są funkcje AI oraz zaskakująca integracja z ekosystemem Apple. Jeśli twój telefon znajduje się na powyższej liście, możesz spodziewać się, że w nadchodzących tygodniach (a w niektórych przypadkach już w tym miesiącu) twoje urządzenie zyska zupełnie nowe życie.