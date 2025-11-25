Zaskakujące zmiany w Galaxy S26. Bixby i Perplexity AI zastąpią Gemini?

Podsumowanie artykułu . . .

Według doniesień, firma prowadzi zaawansowane negocjacje z Perplexity, startupem specjalizującym się w technologiach AI. Chodzi o zastąpienie Google Gemini jako domyślnego asystenta w nadchodzącej serii Galaxy S26. To dość odważny ruch, zwłaszcza że Samsung od lat blisko współpracuje z Google, integrując jego usługi w swoich smartfonach.

Perplexity jako domyślny asystent w Galaxy S26. Dlaczego?

Planowana integracja ma zostać oficjalnie zaprezentowana podczas premiery Galaxy S26 w lutym 2026 roku. Nowe rozwiązanie ma działać na zasadzie podobnej do tej, którą zastosowało Apple łącząc ChatGPT z Siri. Bixby pozostanie interfejsem użytkownika, podczas gdy zaawansowane przetwarzanie będzie realizowane przez technologię Perplexity.

Taki układ pozwala Samsungowi zachować własną markę asystenta, jednocześnie zyskując dostęp do nowoczesnych rozwiązań AI. To ciekawe podejście, które pokazuje, jak producenci szukają kompromisu między niezależnością a korzystaniem z zewnętrznych technologii.

Czytaj też: Do widzenia, Asystencie Google. Gigant ogłasza datę końca, a Gemini przejmuje stery

Co ważniejsze, wybór Perplexity nie jest przypadkowy. Samsung stał się jednym z głównych inwestorów w tę firmę podczas czerwcowej rundy finansowania, gdzie Perplexity pozyskało 500 milionów dolarów przy wycenie sięgającej 14 miliardów dolarów. To zaangażowanie kapitałowe wyjaśnia, dlaczego koreański gigant postawił właśnie na tego partnera. Strategia zmniejszania zależności od Google ma swoje uzasadnienie biznesowe. Pomimo długoletniej współpracy, Samsung najwyraźniej dąży do większej autonomii w zakresie sztucznej inteligencji. To rozsądny ruch, który może dać firmie lepszą pozycję negocjacyjną w przyszłości.

Czytaj też: Koniec ChromeOS, jaki znasz? Google po cichu buduje „Aluminium OS”, desktopowy system z Androidem i Gemini

Tych, którzy obawiają się zniknięcia Gemini, od razu uspokajam – Samsung nie ma zamiaru odejść od rozwiązań Google’a. Firma potwierdziła to w lipcu, zapewniając, że Galaxy AI będzie wspierać wielu asystentów sztucznej inteligencji, w tym AI od giganta z Mountain View. Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do funkcji Gemini i Gemini Live na swoich telefonach. Wieloplatformowość może się okazać korzystna dla użytkowników końcowych, którzy zyskają możliwość wyboru między różnymi asystentami w zależności od konkretnych potrzeb. Galaxy AI oferuje już teraz szereg przydatnych funkcji, a wsparcie dla wielu platform tylko poszerzy te możliwości.

Czytaj też: Nadeszło nieuniknione. Google testuje reklamy w trybie AI swojej wyszukiwarki

Nadchodzące zmiany w ekosystemie Samsunga mogą przynieść użytkownikom zarówno korzyści, jak i pewne wyzwania. Z jednej strony większy wybór asystentów AI to zawsze pozytywne zjawisko. Z drugiej – każda znacząca zmiana wiąże się z okresem adaptacji i ewentualnymi problemami z kompatybilnością. Integracja Perplexity z Bixby ma potencjał, ale jej sukces będzie zależał od tego, jak płynnie uda się połączyć obie technologie. Samsung ma szansę stworzyć bardziej otwarty ekosystem AI niż konkurencja, więc pozostaje nam obserwować, jak to wyjdzie w praktyce.

Czytaj też: Gemini wjeżdża do Twojego samochodu. Android Auto przechodzi rewolucję, o której kierowcy marzyli

Tak czy inaczej, seria Galaxy S26 zapowiada się interesująco i nie możemy doczekać się premiery. Zgodnie z raportami, ta odbędzie się w lutym w Kalifornii. Opóźnienie względem typowego harmonogramu premier Samsunga wynika z planowanych znaczących ogłoszeń dotyczących Galaxy AI. Firma przygotowuje kompleksową prezentację nowych możliwości sztucznej inteligencji, która ma wyróżnić nadchodzącą generację smartfonów. Decyzja Samsunga pokazuje, jak dynamicznie ewoluuje rynek mobilnych asystentów AI. Podczas gdy Apple integruje ChatGPT z Siri, Samsung stawia na Perplexity. Obie strategie mają swoje zalety, ale też pewne ryzyka związane z poleganiem na zewnętrznych dostawcach technologii.