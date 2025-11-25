Koniec ChromeOS, jaki znasz? Google po cichu buduje „Aluminium OS”, desktopowy system z Androidem i Gemini

Podsumowanie artykułu . . .

Ma być to bezpośrednia odpowiedź na Windowsa coraz bardziej zintegrowanego z Copilotem. Projekt Google’a od samego początku będzie miał sztuczną inteligencję (AI) w swoim rdzeniu, głęboko integrując Gemini z całym systemem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rok 2026 może być momentem, w którym w końcu zobaczymy realną i poważną alternatywę dla Windowsa na laptopach.

„Aluminium OS” – Android wyzwolony z mobilnych ograniczeń

Idea stojąca za „Aluminium OS” jest prosta i jednocześnie rewolucyjna: wziąć Androida, platformę z ogromną bazą natywnych aplikacji, i przeprojektować go tak, aby działał jak pełnoprawny system desktopowy. To oznacza koniec z nieudanymi próbami upychania mobilnego interfejsu na dużych ekranach i eliminację problemów z kompatybilnością.

Google pracuje nad tym projektem w partnerstwie z Qualcommem. Celem jest stworzenie systemu, który idealnie sprawdzi się tam, gdzie Windows od lat ma problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o efektywność energetyczną i zarządzanie baterią.

Nowy system ma trafić do szerokiej gamy urządzeń:

Laptopów,

Komputerów stacjonarnych,

Tabletów,

Urządzeń 2-w-1.

Co ciekawe, OS jest już testowany na istniejących płytach Chromebooków, wyposażonych w procesory Intel Alder Lake i MediaTek Kompanio, co sugeruje, że przejście może objąć sprzęt już obecny na rynku.

Według ogłoszenia o pracę na stanowisko Senior Product Manager, Google wprost informuje, że „Aluminium to nowy system operacyjny oparty na Androidzie, zbudowany z sztuczną inteligencją u podstaw”. To bardzo wyraźny sygnał, że integracja z Gemini będzie tu na dużo głębszym poziomie niż np. w Androidzie na smartfony. Ma to umożliwić tworzenie bardziej kontekstowych i inteligentnych doświadczeń.

Co z ChromeOS?

Największym znakiem zapytania pozostaje los ChromeOS. Google już wcześniej zapowiadał, że przyszłość ChromeOS będzie „bardziej oparta na Androidzie”. Najnowsze przecieki i treść ogłoszenia o pracę sugerują jednak, że „klasyczny” ChromeOS może w końcu zniknąć.

Jedno z zadań menedżerskich dotyczy stworzenia strategii, która „przejdzie z ChromeOS na Aluminium z zachowaniem ciągłości biznesowej w przyszłości”. Sugeruje to, że choć oba systemy będą współistnieć przez pewien czas, długoterminowym planem jest całkowite przejście na „Aluminium OS”.

Co ciekawe, gigant ma zamiar zachować markę ChromeOS, wprowadzając nowe rodzaj urządzeń: „AL Entry, AL Mass Premium i AL Premium” obok istniejących Chromebook i Chromebook Plus. Może to oznaczać, że w przyszłości oba typy urządzeń będą działać na tej samej, androidowej platformie „Aluminium”, ale pod inną, znaną nazwą.

Premiera platformy jest oczekiwana na Google I/O 2026, a pierwsze urządzenia z „Aluminium OS” mają trafić na rynek jeszcze pod koniec tego samego roku

Jeśli Google faktycznie stworzy stabilny, zoptymalizowany pod kątem energooszczędnych chipów (takich jak Snapdragon X) i głęboko zintegrowany z AI system operacyjny, będzie to poważny krok w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnego ekosystemu. Natywne aplikacje Androida na desktopie to ogromna przewaga nad konkurencją. W historii były już próby stworzenia androidowych OS-ów na PC, ale z uwagi na partnerstwo z Qualcommem i koncentrację na AI, tym razem Google może wreszcie osiągnąć sukces.