POCO ogłasza harmonogram HyperOS 3. Sprawdź, kiedy Twój telefon dostanie AI i resztę nowości

Xiaomi już wcześniej ogłosiło listę urządzeń, które kwalifikują się do dużej aktualizacji. Teraz jednak POCO ujawniło konkretny harmonogram wdrożenia HyperOS 3 dla swoich telefonów. To aktualizacja, która przynosi nie tylko kosmetyczne zmiany, ale też głęboką integrację sztucznej inteligencji i funkcję, która zaskakująco przypomina Dynamic Island od Apple. Warto więc sprawdzić, kiedy dokładnie Twój POCO stanie się „Hyper”!

Co nowego w HyperOS 3?

HyperOS 3 to nowa generacja oprogramowania, która ma zapewnić użytkownikom szybsze, bardziej intuicyjne i inteligentne doświadczenia. Nakładka koncentruje się na kilku kluczowych obszarach, od interfejsu po wydajność i bezpieczeństwo:

Hyper Island — to bez wątpienia najbardziej efektowna funkcja. Działa podobnie do Dynamic Island znanej z iPhone’ów. Służy do wyświetlania aktywnych powiadomień, alertów oraz działań na żywo (live activities), co ma usprawnić interakcję z telefonem.

Głębsza Integracja AI: Sztuczna inteligencja jest wbudowana w różne elementy systemu. Obejmuje to ulepszone rozpoznawanie ekranu, inteligentne widżety oraz zaawansowane narzędzia do pisania wspomagane przez AI. System ma stać się proaktywniejszy i bardziej kontekstowo świadomy.

Wydajność i płynność — HyperOS 3 obiecuje ulepszony interfejs użytkownika, który ma być płynniejszy i szybszy. Oczekuje się udoskonalonych animacji i krótszego czasu uruchamiania aplikacji.

Bezpieczeństwo i kompatybilność — ulepszone funkcje bezpieczeństwa mają chronić dane użytkowników. Co ciekawe, Xiaomi obiecuje również lepszą kompatybilność z ekosystemem Apple’a.

HyperOS 3 dla POCO – kiedy dostaniesz aktualizację?

POCO podzieliło wdrażanie aktualizacji na kilka etapów. Warto podkreślić, że rollout rozpoczął się już na przełomie października i listopada.

Październik – listopad 2025

Ten etap dotyczy najnowszych i najbardziej flagowych urządzeń marki. Jeśli masz któryś z poniższych modeli, HyperOS 3 jest już u Ciebie lub pojawi się lada moment:

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Grudzień 2025 – marzec 2026

W kolejnych miesiącach, aż do wiosny 2026 roku, aktualizacja obejmie starsze, ale wciąż popularne modele, w tym udane urządzenia z serii F5, a także nowe tablety POCO:

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F5 X6

POCO M7 Pro (występuje w dwóch fazach, co może sugerować różne regiony)

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

Plan aktualizacji wygląda imponująco, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę uwzględnionych urządzeń. POCO deklaruje systematyczne podejście do dystrybucji, co powinno minimalizować typowe problemy z kompatybilnością. Warto jednak pamiętać, że harmonogramy aktualizacji bywają elastyczne i mogą ulec zmianie w zależności od napotkanych trudności technicznych.

Dla użytkowników najważniejsze będzie to, jak nowy system sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Obietnice większej płynności, lepszej integracji AI i ulepszonych zabezpieczeń brzmią zachęcająco, więc pozostaje nam poczekać i sprawdzić, jak te wszystkie nowości będą spisywać się w praktyce.