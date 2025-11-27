POCO ogłasza harmonogram HyperOS 3. Sprawdź, kiedy Twój telefon dostanie AI i resztę nowości

Xiaomi już wcześniej ogłosiło listę urządzeń, które kwalifikują się do dużej aktualizacji. Teraz jednak POCO ujawniło konkretny harmonogram wdrożenia HyperOS 3 dla swoich telefonów. To aktualizacja, która przynosi nie tylko kosmetyczne zmiany, ale też głęboką integrację sztucznej inteligencji i funkcję, która zaskakująco przypomina Dynamic Island od Apple. Warto więc sprawdzić, kiedy dokładnie Twój POCO stanie się „Hyper”!
Co nowego w HyperOS 3?
HyperOS 3 to nowa generacja oprogramowania, która ma zapewnić użytkownikom szybsze, bardziej intuicyjne i inteligentne doświadczenia. Nakładka koncentruje się na kilku kluczowych obszarach, od interfejsu po wydajność i bezpieczeństwo:
- Hyper Island — to bez wątpienia najbardziej efektowna funkcja. Działa podobnie do Dynamic Island znanej z iPhone’ów. Służy do wyświetlania aktywnych powiadomień, alertów oraz działań na żywo (live activities), co ma usprawnić interakcję z telefonem.
- Głębsza Integracja AI: Sztuczna inteligencja jest wbudowana w różne elementy systemu. Obejmuje to ulepszone rozpoznawanie ekranu, inteligentne widżety oraz zaawansowane narzędzia do pisania wspomagane przez AI. System ma stać się proaktywniejszy i bardziej kontekstowo świadomy.
- Wydajność i płynność — HyperOS 3 obiecuje ulepszony interfejs użytkownika, który ma być płynniejszy i szybszy. Oczekuje się udoskonalonych animacji i krótszego czasu uruchamiania aplikacji.
- Bezpieczeństwo i kompatybilność — ulepszone funkcje bezpieczeństwa mają chronić dane użytkowników. Co ciekawe, Xiaomi obiecuje również lepszą kompatybilność z ekosystemem Apple’a.
HyperOS 3 dla POCO – kiedy dostaniesz aktualizację?
POCO podzieliło wdrażanie aktualizacji na kilka etapów. Warto podkreślić, że rollout rozpoczął się już na przełomie października i listopada.
Październik – listopad 2025
Ten etap dotyczy najnowszych i najbardziej flagowych urządzeń marki. Jeśli masz któryś z poniższych modeli, HyperOS 3 jest już u Ciebie lub pojawi się lada moment:
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6+
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Grudzień 2025 – marzec 2026
W kolejnych miesiącach, aż do wiosny 2026 roku, aktualizacja obejmie starsze, ale wciąż popularne modele, w tym udane urządzenia z serii F5, a także nowe tablety POCO:
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO F5 X6
- POCO M7 Pro (występuje w dwóch fazach, co może sugerować różne regiony)
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
Plan aktualizacji wygląda imponująco, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę uwzględnionych urządzeń. POCO deklaruje systematyczne podejście do dystrybucji, co powinno minimalizować typowe problemy z kompatybilnością. Warto jednak pamiętać, że harmonogramy aktualizacji bywają elastyczne i mogą ulec zmianie w zależności od napotkanych trudności technicznych.
Dla użytkowników najważniejsze będzie to, jak nowy system sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Obietnice większej płynności, lepszej integracji AI i ulepszonych zabezpieczeń brzmią zachęcająco, więc pozostaje nam poczekać i sprawdzić, jak te wszystkie nowości będą spisywać się w praktyce.