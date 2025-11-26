OnePlus nie zwalnia tempa. OxygenOS 16 trafia do średniaków

Podsumowanie artykułu . . .

Aktualizacja, która rozpoczęła się w Indiach, wkrótce trafi do kolejnych regionów. Użytkownicy mogą spodziewać się, że ich Nordy nie tylko będą wyglądać inaczej, ale też działać radykalnie szybciej i inteligentniej. Przygotujcie się na „Płynne Szkło” i osobistego asystenta AI w każdym miejscu systemu.

OxygenOS 16 trafia na OnePlus Nord CE 5 i Nord 4. Aktualizacja wcześniej niż planowano

Początkowo planowano, że Nord CE 5 zostanie zaktualizowany dopiero w grudniu, jednak producent postanowił przyspieszyć cały proces. Wdrożenie rozpoczęło się w Indiach pod numerem wersji CPH2717_16.0.1.300(EX01) dla modelu CE 5 oraz CPH2661_16.0.1.301(EX01) dla Nord 4. To typowe dla OnePlus podejście – start od rynku indyjskiego, a następnie stopniowe rozszerzanie na kolejne regiony.

Aktualizacja dystrybuowana jest partiami, co pozwala producentowi na wychwycenie ewentualnych problemów przed globalnym udostępnieniem. Jeśli posiadasz któryś z wymienionych modeli, warto regularnie sprawdzać sekcję aktualizacji systemowych. Kolejne kraje powinny otrzymać OxygenOS 16 w ciągu najbliższych tygodni.

Nowy interfejs czerpie inspiracje z rozwiązań Apple’a

OnePlus wyraźnie inspirował się rozwiązaniami stosowanymi w iOS, wprowadzając efekty rozmycia Gaussa tworzące wrażenie „płynnego szkła”. Nie chodzi jednak wyłącznie o walory wizualne – rozmyte tła mają poprawiać czytelność menu i powiadomień. Panel szybkich ustawień został gruntownie przebudowany, oferując możliwość przeciągania i dowolnego układania skrótów.

Ekran blokady zyskał dynamiczne tapety i rozbudowane opcje personalizacji, w tym zmianę stylów zegara, czcionek oraz kolorów. Flux Themes 2.0 posuwa te możliwości jeszcze dalej, pozwalając na ustawienie zdjęć lub filmów na żywo z efektami głębi. Nowa czcionka One Serif oraz animacje pogody w czasie rzeczywistym dopełniają wizualnych zmian, podczas gdy ekran główny Flux oferuje nowe style ikon i czystsze układy.

Bardzo ważnym elementem systemu jest Mind Space, czyli taki osobisty asystent wykorzystujący możliwości Gemini, który analizuje przechowywane dane i oferuje szybkie zapisywanie notatek. Aktualizacja przynosi też narzędzie AI Writer, które pomaga w tworzeniu tekstów i podsumowań bezpośrednio w aplikacjach, podczas gdy funkcja AI Portrait Glow w aplikacji Zdjęcia poprawia oświetlenie w portretach. Dostępne są także kolaże zdjęć ruchu, automatyczne prostowanie oraz narzędzia do edycji wideo. Notatki zyskały edycję blokową i podgląd obrazów obok siebie, a rejestrator dźwięku oferuje redukcję szumów wspomaganą sztuczną inteligencją oraz automatyczne generowanie transkrypcji.

Producent położył też duży nacisk na wydajność i bezpieczeństwo

Parallel Processing to nowa technologia mająca poprawić wielozadaniowość i płynność działania systemu, obejmująca aplikacje systemowe, ikony ekranu głównego oraz widżety. Zaktualizowany Trinity Engine automatycznie dostosowuje zasoby systemowe, zwiększa stabilność w grach i przyspiesza uruchamianie aplikacji. Luminous Rendering Engine odpowiada za płynniejsze animacje ładowania i przewijania.

W kwestii bezpieczeństwa pojawił się przeprojektowany panel prywatności z lepszym widokiem uprawnień aplikacji. Mechanizm anty-śledzący, ulepszone zarządzanie ciasteczkami i Private Computing Cloud mają zwiększyć kontrolę nad danymi. Funkcje natychmiastowej blokady pozwalają szybko zabezpieczyć telefon w sytuacjach awaryjnych.

Aktualizacja wprowadza też funkcję Touch to Share, umożliwiającą szybkie przesyłanie plików między urządzeniami OnePlus, a schowek między urządzeniami synchronizuje skopiowane treści. Dublowanie telefonu na komputer przez OnePlus Connect pozwala obsługiwać smartfon z poziomu PC. Parowanie Bluetooth w samochodzie ma działać sprawniej, a szczegółowe testy prędkości sieci dają lepszy wgląd w jakość połączenia.

System zyskał także szereg mniejszych udogodnień, w tym ulepszone nagrywanie w Asystencie Gier, czystsze powiadomienia oraz więcej opcji dostosowania szybkich ustawień. Migracja danych z iOS ma przebiegać szybciej, a blokowanie i ukrywanie aplikacji stało się prostsze.

OxygenOS 16 to bez wątpienia największa aktualizacja systemu OnePlus od dłuższego czasu, wprowadzająca znaczące zmiany wizualne i funkcjonalne. Pytanie, które nasuwa się samo, brzmi: czy wszystkie te nowości będą działać równie sprawnie na przystępniejszych cenowo modelach Nord, jak na droższych flagowcach marki. Tego na razie nie wiemy, ale pierwsze opinie użytkowników powinny dać na to odpowiedź.