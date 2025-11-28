Ogromna bateria, ekran AMOLED i niska cena. Oppo wprowadza do Polski nowy smartfon

Podsumowanie artykułu . . .

Jego największa siła tkwi w wyglądzie i kluczowych podzespołach – to smartfon, który wcale nie krzyczy, że jest propozycją z niższej półki. Zapewnia wszystko, co najważniejsze dla przeciętnego użytkownika: świetny wyświetlacz, dużą baterię i solidny aparat główny. A wszystko to w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Oppo A6 Pro 5G już w Polsce. Co oferuje?

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to 6,57-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje zmienną częstotliwość odświeżania – można wybierać między 60, 90 a 120 Hz w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to nie tylko zapewnia płynność obrazu, ale pomaga też oszczędzać energię baterii. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 240 Hz, co przekłada się na lepszą responsywność, szczególnie podczas grania.

Producent deklaruje szczytową jasność na poziomie 1400 nitów w trybie HBM, co teoretycznie powinno wystarczyć do komfortowego użytkowania telefonu w słoneczny dzień. Panel obsługuje pełną paletę kolorów DCI-P3 i sRGB, a ochronę zapewnia szkło AGC DT-Star D+. Design urządzenia z wąskimi, 1,67-milimetrowymi ramkami pozwala osiągnąć imponujący współczynnik powierzchni ekranu do obudowy – aż 93%.

Smartfon waży 185 gramów przy wymiarach 158,2 na 75,02 na 8 milimetrów. Do wyboru są dwie kolorystyczne wersje – srebrna i niebieska. Z przodu znajdziemy ekranowy czytnik linii papilarnych oraz 16-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną f/2.4.

Za działanie urządzenia odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6300. Nie jest to najszybszy chipset na rynku, ale powinien wystarczyć do podstawowych zadań. Wspierają go 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz 256 GB przestrzeni wewnętrznej UFS 2.2 z możliwością rozszerzenia kartą microSD. Ciekawostką jest zastosowanie komory parowej o powierzchni 4300 mm² – rozwiązanie rzadko spotykane w tej klasie cenowej.

Po stronie zasilania mamy naprawdę dużą baterię 6500 mAh, która powinna zapewnić minimum półtora dnia intensywnego użytkowania, a przy oszczędnym korzystaniu nawet dwa dni pracy. Urządzenie obsługuje ładowanie 80 W w standardzie SuperVOOC, choć ładowarki nie ma w zestawie, o czym powinno się pamiętać przed zakupem. Przydatną funkcją jest możliwość ładowania innych urządzeń z pomocą smartfona. W praktyce może to zastąpić powerbank podczas krótkich wyjazdów. Wyposażenie uzupełniają stereo głośniki, moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC i port USB-C. Obecność dual SIM docenią osoby korzystające z dwóch numerów jednocześnie.

Telefon działa pod kontrolą Android 15 z nakładką ColorOS 15, która wprowadza funkcje wykorzystujące Oppo AI. Brak informacji o planowanych aktualizacjach systemu może jednak niepokoić osoby liczące na dłuższe wsparcie producenta.

Producent zadbał też o odporność na wodę i kurz zgodnie ze standardem IP68 i IP69, co w tej cenie nie jest standardem. Producent wspomina nawet o robieniu zdjęć pod słodką wodą, ale jednocześnie zaleca użycie wodoszczelnego etui. To trochę dziwna rekomendacja – jeśli telefon ma certyfikat IP68, powinien radzić sobie z krótkotrwałym zanurzeniem bez dodatkowej ochrony. Na wszelki wypadek lepiej jednak nie ryzykować.

A co z kompromisami? Te zauważymy w konfiguracji aparatów. Tylny moduł składa się z głównego sensora 50 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz dodatkowego, monochromatycznego 2 Mpix (f/2.4). Decyzja o rezygnacji z obiektywu ultraszerokokątnego może rozczarować miłośników fotografii krajobrazowej czy zdjęć grupowych. Niestety, niska cena wymaga pewnych cięć. Jeśli zależy wam na jak najlepszych mobilnych fotografiach, to może nie być najlepszy model, ale jeśli chcecie tylko robić typowe, codzienne fotki, a bardziej stawiacie na wytrzymałą baterię i rozrywkę, Oppo A6 Pro 5G na pewno zasługuje na waszą uwagę.

Oppo A6 Pro 5G kosztuje w Polsce 1199 złotych, a do wyboru mamy wersję srebrną i niebieską.