Samsung ruszył z promocjami na Black Friday 2025. Oto najlepsze oferty

Gigant w tym roku postawił nie tylko na proste obniżki, ale także na bogaty zestaw bonusów. Wśród nich znajdziemy m.in. zwiększone punkty Samsung Rewards, dodatkowe kody rabatowe (jak MEGA czy MULTI), a nawet darmową instalację wybranych sprzętów AGD i telewizorów. Akcja jest ograniczona czasowo i – co jest kluczowe – ograniczona pulą dostępnych zwrotów, więc warto działać szybko.

Gdzie Samsung przygotował największe bonusy?

Tegoroczny Black Friday w Samsungu jest wyraźnie zorientowany na tworzenie i rozbudowę spójnego ekosystemu urządzeń Galaxy oraz na zapewnienie najwyższej jakości domowej rozrywki.

Dla łowców mobilnych okazji przygotowano kilka gorących propozycji:

Model Galaxy S24 FE 128 GB w kolorze grafitowym jest dostępny w atrakcyjnej cenie 1999 zł, stanowiąc solidny punkt wyjścia dla osób szukających wszechstronnego i nowoczesnego smartfona.

Największy bonus czeka na tych, którzy celują w flagowce. Kupując wybrane modele z serii Galaxy S25, S24 lub najnowsze Galaxy Z, można otrzymać zwiększoną liczbę Punktów Samsung Rewards o wartości nawet do 1400 zł. Te punkty można później wykorzystać na zakup kolejnego urządzenia, co ułatwia stworzenie zestawu: telefon + tablet.

W promocji są również tablety Galaxy Tab S11 Ultra (aż 1000 zł w punktach Rewards) oraz Galaxy Tab S11 (650 zł w punktach Rewards), które świetnie sprawdzą się jako dodatkowy ekran do pracy lub konsumpcji treści.

W segmencie TV Samsung postawił na dwie niezwykle mocne i kuszące promocje:

Kupując wybrane, duże telewizory Neo QLED Mini LED, dostajesz drugi telewizor – 42-calowy Samsung OLED – w prezencie!. To idealna okazja, by bez dodatkowych kosztów wyposażyć drugi pokój. Promocja trwa do 31 grudnia 2025 r.

Kupując flagowe modele Samsung OLED S90F i S95F, możesz odzyskać nawet 3500 zł. Wystarczy, że zostawisz opinię o produkcie z odpowiednimi hashtagami (#KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot i #PromocjaCashbackOLEDSamsung) i wypełnisz formularz. Promocja ta trwa do 15 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania puli.

Nie zapomniano o tych, którzy chcą zmodernizować dom i biuro:

W kategorii AGD na szczególną uwagę zasługuje odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 Pet 210W za 1899 zł. Można go jeszcze bardziej obniżyć dzięki cashbackowi wynoszącemu 300 zł. Zwroty gotówki na inne odkurzacze sięgają nawet 500 zł, a za zestaw urządzeń kuchennych można odzyskać do 3000 zł.

Do tego dochodzą kody rabatowe takie jak MEGA (3% zniżki na AGD) oraz kod INSTALACJA zapewniający montaż urządzeń za 0 zł.

Miłośnicy monitorów i gamingu również mają powody do zadowolenia:

Kod MEGA daje 3% rabatu na monitory i pamięci masowe. Dostępny jest też kod BFMON15 oferujący -15% zniżki na wybrane modele, takie jak gamingowe Odyssey G4 25″ 240 Hz czy biurowe ViewFinity S7 27″ 4K.

Obniżkom podlegają również topowe, zakrzywione monitory gamingowe, w tym gigantyczny Odyssey G9 49″ oraz innowacyjny model Odyssey 3D 27″ z efektem 3D bez okularów.

Tegoroczny Black Friday w Samsungu to naprawdę rozbudowana akcja, która wychodzi poza standardowe obniżki cen. Dzięki bonusom w programie Rewards, promocjom cashback (nawet do 3500 zł zwrotu) i ofertom typu „drugi telewizor gratis”, Samsung zachęca do myślenia o zakupach w kontekście całego ekosystemu. Jeśli szukasz okazji, aby jednocześnie wymienić telefon, kupić monitor dla gracza i zmodernizować kuchnię, ten Black Friday daje Ci taką szansę. Pamiętaj jednak, że promocje te mają limity czasowe i ilościowe, więc nie ma co zwlekać!