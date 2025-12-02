MediaTek odrabia straty w rankingach mocy, snapdragon zagrożony

Podsumowanie artykułu . . .

Niespodzianka – MediTek Dimensity 9500 wdziera się do ścisłej czołówki flagowców

Bezapelacyjnym liderem listopadowego rankingu został gamingowy Redmagic 11 Pro+ z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który osiągnął wynik przekraczający 4,1 miliona punktów. Prawdziwa niespodzianka – i to podwójna – czai się jednak tuż za nim. Drugie i trzecie miejsce zajęły bowiem smartfony Oppo Find X9 Pro oraz Vivo X300 Pro, oba napędzane układem MediaTek Dimensity 9500, z wynikami 4 mln punktów i różnicą między nimi w granicach błędu pomiarowego. Reszta pierwszej dziesiątki to w zasadzie monolog Snapdragonów 8 Elite Gen 5, z modelami od iQOO, Honora, Realme, OnePlusa i Redmi. Układ Dimensity 9500 pojawia się raz jeszcze w zestawieniu, ale dopiero na dziewiątej pozycji, w podstawowym modelu Oppo Find X9.

O ile sam lider rankingu nie jest zaskoczeniem, to miejsca tuż za nim już jak najbardziej – chyba nikt się nie spodziewał, że układ MediaTeka znajdzie się tak wysoko.

Średni przedział cenowy to już niemal wyłącznie domena MediaTeka

Gdy spojrzymy na kategorię smartfonów ze średniej półki, obraz jest zupełnie inny i zdecydowanie bardziej jednostronny. W AnTuTu MediaTek może mówić o niemal całkowitej dominacji. Aż dziewięć z dziesięciu pozycji w rankingu zajmują urządzenia z jego procesorami.

Oppo Reno 15 Pro i Reno 15, oba z chipsetem Dimensity 8450, otwierają stawkę. Za nimi uplasowały się modele różnych producentów, ale ze wspólnym mianownikiem w postaci układów Dimensity 8400 i 8350. Jedynym wyłomem w tej hegemonii jest Realme GT Neo 6 SE z procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, który zajął ósmą lokatę. Ta część rankingu wyraźnie pokazuje, gdzie tajwańska firma odnosi obecnie największe sukcesy rynkowe.

W tabletach wciąż dominuje Snapdragon, ale są też niespodzianki

Ranking tabletów z Androidem także nie obył się bez niespodzianek. Pierwsze miejsce zajął Honor MagicPad 3 Pro 13.3 z flagowym Snapdragonem 8 Elite Gen 5, natomiast drugie miejsce w rankingu zajął H3C MegaBook, który jako jedyny ma procesor Intel Ultra 5 228V.

Snapdragon 8 Elite (w aktualnej i poprzedniej generacji) napędza tablety aż do siódmej pozycji, gdzie znajdziemy modele gamingowe i multimedialne od Lenovo, Redmagic, Xiaomi i OnePlusa. Dopiero na ostatnich trzech miejscach pojawiają się urządzenia z układem MediaTek Dimensity 9400+, takie jak Oppo Pad 5 czy Redmi K Pad.

Listopadowy przegląd AnTuTu nie pozostawia wątpliwości – MediaTek odrobił lekcję i jest gotów do stanięcia do walki o serca użytkowników najwydajniejszych urządzeń. Przewaga Snapdragona stopniała na tyle, że Qualcomm realnie czuje oddech konkurencji na plecach.