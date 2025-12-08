Mibro wkracza do Polski i rusza z promocjami. Smartwatche i słuchawki taniej nawet o 50%

Podsumowanie artykułu . . .

To znakomita wiadomość dla łowców okazji, ponieważ start sklepu jest równoznaczny z rozpoczęciem dużej świątecznej wyprzedaży, obejmującej praktycznie cały asortyment. To jedyna taka szansa, aby zegarki i słuchawki Mibro kupić taniej nawet o 50%. Jeśli szukasz wydajnego i funkcjonalnego prezentu pod choinkę, który nie zrujnuje budżetu, warto przyjrzeć się bliżej nowościom i cenom promocyjnym.

Hity Mibro w agresywnie niskich cenach

Świąteczna promocja Mibro to okazja, by znaleźć odpowiedni gadżet na każdą okazję i dla każdego członka rodziny. Poniżej przegląd najciekawszych modeli w obniżonych cenach.

Mibro GS Explorer – idealny na górskie wyprawy: To jeden z najbardziej zaawansowanych zegarków w ofercie. Posiada barometryczny czujnik wysokości, GPS, pulsoksymetr oraz monitorowanie tętna. Oferuje aż 150 trybów sportowych z możliwością integracji ze Stravą. Wytrzymałość zapewnia certyfikat MIL-STD 810H oraz wodoodporność do 10 ATM, a bateria 460 mAh wystarcza na do 20 dni pracy. Regularna cena 449 zł spadła do 299 złotych.

Mibro GS Active – dla aktywnych mieszczuchów: Ten model to świetny wybór do codziennych i miejskich aktywności. Oferuje nawigację GPS, pomiar ciśnienia i saturacji krwi oraz dziesiątki trybów sportowych. W świątecznej promocji jego cena wynosi zaledwie 179 złotych.

Mibro Lite 3 Pro – klasa i elegancja na spotkania: Jeśli szukasz zegarka pasującego do bardziej formalnych stylizacji, model Lite 3 Pro z metalową tarczą i skórzanym paskiem będzie idealny. Łączy w sobie funkcje zdrowotne, GPS i tryby sportowe, a jego cena promocyjna to 239 złotych.

Mibro P6 Kids – dla najmłodszych odkrywców: Myśląc o dzieciach, Mibro proponuje model P6 Kids w kolorowej obudowie, z prostą obsługą i najważniejszymi funkcjami bezpieczeństwa. Zegarek oferuje tryb śledzenia dziecka, strefy bezpieczeństwa oraz przycisk SOS, który natychmiast powiadamia rodziców. Dodatkowo wbudowana kamera umożliwia prowadzenie rozmów wideo. Dostępny jest za 199 złotych.

Jeśli masz smartwatch, świetnym uzupełnieniem będą słuchawki Mibro OpenEar Pro. Są lekkie i wygodne, idealne do treningów, dzięki odporności na pot i zachlapania (IPX4). Bateria pozwala na 7 godzin słuchania muzyki. W ramach promocji słuchawki kupimy za 199 złotych.

Co warto podkreślić, wszystkie te atrakcyjne zniżki są dostępne wyłącznie w oficjalnym polskim sklepie internetowym Mibro. Oferta promocyjna jest ograniczona czasowo i obowiązuje do końca grudnia 2025 roku. Oczywiście urządzenia chińskiej marki trafiły nie tylko do jej własnego kanału sprzedaży. Można je już znaleźć na półkach dużych, ogólnopolskich sieci handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD czy OleOle. Fizyczna dostępność w sklepach to zawsze duży plus, dający możliwość obejrzenia produktu na żywo przed zakupem.

Trzeba przyznać, że otwarcie oficjalnego sklepu Mibro w Polsce to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy cenią połączenie funkcjonalności, wydajności i niskiej ceny.