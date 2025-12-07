Pożegnanie TicWatch? Mobvoi po cichu wycofuje smartwatche i obiecuje tylko „niezbędne wsparcie”

Podsumowanie artykułu . . .

Sygnatury rozpoznawcze marki Mobvoi – modele z linii TicWatch – znikają z głównych platform sprzedaży. To nie jest chwilowy brak dostaw, a raczej konsekwentne zacieranie śladów. Firma, która przez lata oferowała ciekawe technologicznie zegarki będące alternatywą dla dominujących gigantów, najwyraźniej zmieniła priorytety. Dla społeczności skupionej wokół Wear OS to kolejny, dość znaczący, cios.

Dlaczego Mobvoi TicWatch znika ze sklepów?

Sytuacja jest wyjątkowo przejrzysta. Wszystkie modele TicWatch oznaczone są w Amazonie jako „obecnie niedostępne”. Równolegle na oficjalnej stronie producenta trudno już znaleźć jakiekolwiek ślady po smartwatchach. Sekcja produktów przepełniona jest bieżniami i urządzeniami audio, a karuzela na stronie głównej, choć czasem pokazuje TicWatch Atlas czy Pro 5 Enduro, prowadzi do stron z informacją o braku możliwości zakupu.

To wyraźny sygnał zmiany strategii. Mobvoi, po wypuszczeniu na rynek ponad tuzina modeli przez ostatnie siedem lat, stawia teraz na zupełnie inne kategorie. Flagowy produkt to obecnie dyktafon TicNote wspierany sztuczną inteligencją oraz sprzęt fitness. Dla marki, która wyrosła z oprogramowania do rozpoznawania głosu, może to być powrót do korzeni, ale dla użytkowników jej zegarków oznacza to po prostu koniec linii.

Historia Mobvoi w segmencie smartwatchy to opowieść o świetnych pomysłach wdrożonych w sprzęcie i poważnych zaniedbaniach po jego wypuszczeniu. Firma zyskała uznanie dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnego, dwuwarstwowego wyświetlacza w modelu TicWatch Pro z 2018 roku. To rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z podstawowych funkcji przez wiele dni na jednym ładowaniu, stało się jej znakiem rozpoznawczym.

Czytaj też: One UI 8.5 wygląda jak powrót do przeszłości. Samsung łączy stare inspiracje z nowoczesnością

Niestety, równolegle marka zyskała też inną, mniej chlubną reputację. Słynęła z ekstremalnie opóźnionych aktualizacji systemowych. Migracja urządzeń do Wear OS 3 zajęła około roku i zakończyła się dopiero w grudniu 2023 roku. W kwestii kolejnych wersji platformy Google’a, firma zachowywała całkowite milczenie. W dzisiejszych czasach, gdzie oprogramowanie decyduje o długości życia urządzenia, takie podejście jest dla wielu użytkowników po prostu dyskwalifikujące.

Co dalej z Wear OS i obecnymi użytkownikami?

W odpowiedzi na zapytania mediów, Mobvoi udzieliło wymijającej odpowiedzi, stwierdzając, że nie ma nowych informacji o linii TicWatch, ale istniejące urządzenia nadal będą otrzymywać „niezbędne wsparcie”. Określenie to brzmi raczej jak obietnica minimalnej, technicznej pielęgnacji, a nie dalszego rozwoju.

Czytaj też: Koniec ze spamem? Samsung wreszcie naprawi najbardziej irytujący problem powiadomień w telefonach Galaxy

To kolejny problem dla ekosystemu Wear OS. W ciągu ostatnich lat od platformy odeszli już Fossil i Tag Heuer. Na rynku amerykańskim główny wybór sprowadza się teraz właściwie do zegarków Google’a, Samsunga i OnePlus. Wybór kurczy się, co nie jest dobrą wiadomością dla zdrowia całej platformy, która potrzebuje różnorodności.

Czytaj też: Samsung ulepsza Bixby i daje nam pełną władzę nad Szybkim Panelem. Oto nowości, jakie wprowadzi One UI 8.5

Mobvoi udowodniło, że można wprowadzać na rynek inteligentne, technologiczne rozwiązania w przystępnej cenie. Ich dwuwarstwowe wyświetlacze były prawdziwym atutem. Ostatecznie jednak, w długim biegu, sama dobra specyfikacja nie wystarczy, jeśli producent nie potrafi dostarczać na czas tego, co dzieje się pod jego spodem – czyli oprogramowania. Na razie wygląda na to, że era TicWatch definitywnie się zamyka, pozostawiając po sobie lukę, którą trudno będzie szybko wypełnić.