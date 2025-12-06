Nvidia udostępnia nowy sterownik Game Ready z optymalizacjami dla nowych i starszych gier

Podsumowanie artykułu . . .

Battlefield 6 osiąga zawrotne liczby klatek – nowy sterownik Nvidia wydobywa maksimum z kart RTX 50

Kluczowym elementem wydania są optymalizacje pod kątem nadchodzącej aktualizacji „Zimowa ofensywa” do Battlefield 6, której premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. Dzięki implementacji technologii DLSS 4 z generowaniem wieloklatkowym oraz superrozdzielczości DLSS gra na komputerach stacjonarnych z kartami z serii GeForce RTX 50 ma osiągać nawet do 460 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K i maksymalnych detalach. W przypadku laptopów z mobilnymi wersjami tych układów mówi się o około 310 klatek.

Powrót pełnej akceleracji PhysX – ukłon w stronę klasyków

Ciekawszym, choć mniej spektakularnym aspektem, jest rozwiązanie problemu z akceleracją fizyki PhysX w starszych, 32-bitowych produkcjach. Na początku roku, wraz z wycofaniem wsparcia dla 32-bitowej architektury CUDA na najnowszych kartach RTX serii 50, tytuły takie jak Batman: Arkham City, Borderlands 2 czy Mirror’s Edge straciły możliwość renderowania zaawansowanych efektów destrukcji, czy symulacji tkanin. Teraz NVIDIA przywróciła tę funkcjonalność. Pełna lista gier ze wsparciem PhysX to:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Na początku przyszłego roku do listy dołączy także Batman: Arkham Asylum.

Pełna lista nowościw grudniowym wydaniu sterowników GameReady.

GeForce NOW rozszerza bibliotekę – gry Activision i świąteczna promocja dla subskrybentów

Grudzień to także czas aktualizacji w usłudze strumieniowania Nvidia GeForce NOW. Do biblioteki dodano 30 nowych pozycji, wśród których znalazły się Dziedzictwo Hogwartu i LEGO Harry Potter Collection. Prawdziwą nowością jest jednak to, że GeForce NOW stała się pierwszą platformą streamingową z dostępem do gier Activision poprzez subskrypcję Ubisoft+ Premium. Oznacza to możliwość grania w chmurze w Call of Duty: Modern Warfare II i III czy odświeżone trylogie Crash Bandicoot i Spyro. Dodatkowo uproszczono logowanie do platformy Battle.net, co ułatwia uruchomienie Overwatch 2 czy Diablo IV.

Firma uruchomiła także promocję „Święta za połowę ceny”, oferującą 50% zniżki na pierwszy miesiąc subskrypcji Performance lub Ultimate. Oferta obowiązuje do 30 grudnia 2025. Do 7 grudnia trwa również konkurs GeForce NOW Community Video Contest, którego zwycięzca otrzyma roczną subskrypcję w wariancie Ultimate.

Optymalizacje wydajnościowe i reorganizacja biblioteki. Co się zmienia w Nvidia GeForce NOW?

W ostatnim czasie do usługi dodano również 10 kolejnych gier, w tym Marvel Cosmic Invasion i Octopath Traveler 0. Produkcje Enshrouded oraz Fallout 76 zostały zoptymalizowane pod kątem serwerów wyposażonych w karty GeForce RTX 5080, co powinno przełożyć się na lepszą jakość obrazu.

Od 12 grudnia zmieni się także sposób organizacji gier w bibliotece. Tytuły o niskim średnim czasie sesji przeniosą się z kategorii „Ready-to-Play” (gotowe do natychmiastowego uruchomienia) do „Install-to-Play” (wymagające instalacji). Proces zadziała również w drugą stronę dla popularnych gier, w których gracze spędzają więcej czasu.

Pełna lista nowości w GeForce NOW.