Nowa obudowa Fractal Epoch XL to połączenie estetyki i znakomitej wentylacji

Fractal Epoch XL – konstrukcja nastawiona na wydajność
Epoch XL został zaprojektowany z myślą o naturalnym przepływie powietrza. Kluczowym elementem konstrukcji są wentylowane panele typu mesh na przodzie i górze obudowy.
- Wydajne wentylatory: W zestawie znajdują się trzy wydajne wentylatory Momentum 14 (140 mm) wyposażone w łopatki LCP oraz łożyska FDB, co zapewnia cichą pracę i skuteczne chłodzenie
- Wsparcie dla chłodzenia wodnego: Obudowa oferuje miejsce na montaż radiatorów o wielkości do 360 mm zarówno na froncie, jak i na górze
- Filtry przeciwkurzowe: Dostęp do wnętrza jest beznarzędziowy, a konstrukcja zawiera łatwe do demontażu panele oraz filtr przy zasilaczu
Przestronne wnętrze i kompatybilność z dużymi komponentami
Jako model w formacie XL, obudowa oferuje imponującą przestrzeń dla nowoczesnych podzespołów:
- Karty graficzne: Obsługa GPU o długości do 425 mm (z zamontowanym wentylatorem przednim) lub 395 mm (z przednim radiatorem)
- Płyty główne: Wsparcie dla formatów od ITX aż po E-ATX (do 275 mm). Co istotne, obudowa jest kompatybilna z płytami głównymi posiadającymi złącza na rewersie (tzw. reverse connectors)
- Organizacja kabli: Wnętrze wyposażono w przelotki, paski na rzepy oraz 37 mm przestrzeni na zarządzanie okablowaniem za tacką płyty głównej
Nowoczesne wzornictwo
Fractal przygotowując Epoch XL postawił na elegancję – Epoch XL wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem z subtelnymi akcentami, takimi jak materiałowy uchwyt oraz laserowo grawerowana aluminiowa plakietka. Obudowa dostępna będzie w wariantach z panelem ze szkła hartowanego (TG) lub pełnym stalowym.
Obudowa trafi na rynek w kilku wariantach kolorystycznych i konfiguracyjnych. Amerykańskie ceny (polskich w tej chwili nie znamy) prezentują się następująco:
|Model
|Cena (USD)
|Epoch XL Black Solid (Panel stalowy)
|$119,99
|Epoch XL Black TG Light tint (Szkło hartowane)
|$119,99
|Epoch XL White TG Clear tint (Szkło hartowane)
|$119,99
|Epoch XL Black TG RGB Light tint (Wersja RGB)
|$139,99
|Epoch XL White TG RGB Clear tint (Wersja RGB)
|$139,99
Specyfikacja techniczna obejmuje również bogaty panel I/O z portem USB Type-C 20 Gbps, dwoma portami USB-Aoraz złączem audio combo.