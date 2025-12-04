powrót

Nowa obudowa Fractal Epoch XL to połączenie estetyki i znakomitej wentylacji

Andrzej Libiszewski
04.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Firma Fractal zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej obudowy Epoch XL. Model ten łączy w sobie czystą, nowoczesną estetykę z inżynierią nastawioną na maksymalny przepływ powietrza, oferując entuzjastom gamingu przestronne wnętrze w powiększonym formacie.
Fractal Epoch XL – konstrukcja nastawiona na wydajność

Epoch XL został zaprojektowany z myślą o naturalnym przepływie powietrza. Kluczowym elementem konstrukcji są wentylowane panele typu mesh na przodzie i górze obudowy.

  • Wydajne wentylatory: W zestawie znajdują się trzy wydajne wentylatory Momentum 14 (140 mm) wyposażone w łopatki LCP oraz łożyska FDB, co zapewnia cichą pracę i skuteczne chłodzenie
  • Wsparcie dla chłodzenia wodnego: Obudowa oferuje miejsce na montaż radiatorów o wielkości do 360 mm zarówno na froncie, jak i na górze
  • Filtry przeciwkurzowe: Dostęp do wnętrza jest beznarzędziowy, a konstrukcja zawiera łatwe do demontażu panele oraz filtr przy zasilaczu
Przestronne wnętrze i kompatybilność z dużymi komponentami

Jako model w formacie XL, obudowa oferuje imponującą przestrzeń dla nowoczesnych podzespołów:

  • Karty graficzne: Obsługa GPU o długości do 425 mm (z zamontowanym wentylatorem przednim) lub 395 mm (z przednim radiatorem)
  • Płyty główne: Wsparcie dla formatów od ITX aż po E-ATX (do 275 mm). Co istotne, obudowa jest kompatybilna z płytami głównymi posiadającymi złącza na rewersie (tzw. reverse connectors)
  • Organizacja kabli: Wnętrze wyposażono w przelotki, paski na rzepy oraz 37 mm przestrzeni na zarządzanie okablowaniem za tacką płyty głównej
Nowoczesne wzornictwo

Fractal przygotowując Epoch XL postawił na elegancję – Epoch XL wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem z subtelnymi akcentami, takimi jak materiałowy uchwyt oraz laserowo grawerowana aluminiowa plakietka. Obudowa dostępna będzie w wariantach z panelem ze szkła hartowanego (TG) lub pełnym stalowym.

Obudowa trafi na rynek w kilku wariantach kolorystycznych i konfiguracyjnych. Amerykańskie ceny (polskich w tej chwili nie znamy) prezentują się następująco:

ModelCena (USD)
Epoch XL Black Solid (Panel stalowy)$119,99
Epoch XL Black TG Light tint (Szkło hartowane)$119,99
Epoch XL White TG Clear tint (Szkło hartowane)$119,99
Epoch XL Black TG RGB Light tint (Wersja RGB)$139,99
Epoch XL White TG RGB Clear tint (Wersja RGB)$139,99

Specyfikacja techniczna obejmuje również bogaty panel I/O z portem USB Type-C 20 Gbps, dwoma portami USB-Aoraz złączem audio combo.

