ASUS ROG Strix Helios II to nowa gamingowa obudowa dla wybrednych 

Helios II oferuje bogaty wybór złączy i funkcje ułatwiające samodzielne składanie

Pierwsze, na co każdy zwróci uwagę, to diamentowy panel przedni z charakterystycznymi aluminiowymi listwami. Do wyboru są wersje w czerni i bieli, a szklane panele boczne odsłaniają wnętrze niczym w galerii sztuki. Dodatkowo, na szczycie konstrukcji jest wyposażona w wplecione w konstrukcję paski transportowe w kształcie litery „X”. Pomysł może wydać się dziwaczny, ale nabiera sensu, gdy uświadomimy sobie, że przenoszenie 18-kilogramowej obudowy bez chwytaków byłoby prawdziwą udręką.

Kolejną zaletą jest system szybkiego demontażu. Jednoklawiszowy mechanizm umożliwia beznarzędziowy dostęp do wnętrza, a ASUS poszedł o krok dalej, implementując opatentowane beznarzędziowe mocowanie PCIe. W standardzie otrzymujemy cztery wentylatory 140 mm. Choć liczba nie powala, warto zwrócić uwagę na ich szczegóły: grubsze ramki 28 mm pozwalają im przepychać podobną ilość powietrza przy niższym hałasie niż standardowe modele. Co ciekawe, konstrukcja umożliwia nam montaż podwójnych radiatorów 360 mm (z przodu i na górze), co otwiera drogę do zaawansowanych systemów chłodzenia cieczą.

Przechodząc do funkcjonalności, zintegrowany kontroler obsługuje do sześciu komponentów ARGB i sześciu wentylatorów PWM. Panel przedni I/O zdradza, że producent myślał o przyszłości: dwa porty USB-C 20 Gbps z funkcją szybkiego ładowania 60 W to gratka dla użytkowników nowoczesnych gadżetów. Uzupełniają je cztery porty USB 5 Gbps oraz gniazdo audio, eliminując konieczność sięgania do tylnej ściany obudowy.

Wnętrze o wymiarach 250 x 591 x 565 mm zostało pomyślane dla największych gabarytów. Mieści nawet potwory pokroju kart NVIDIA GeForce RTX 50 Series o długości 450 mm, montowanych pionowo lub poziomo. Płyty główne EATX, jako topowe modele Crosshair X870E Extreme, wchodzą bez protestów. Dodatkowo 33 mm przestrzeni na kable to rozsądny komfort dla estetów, a 190 mm wolnej wysokości nad procesorem i 220 mm na zasilacz powinny zadowolić większość wymagających użytkowników.

ROG Strix Helios II prezentuje się jak obudowa zaprojektowana z prawdziwym zrozumieniem potrzeb graczy. Połączenie praktycznych rozwiązań, efektywnego chłodzenia i przemyślanego designu brzmi przekonująco na papierze. Szkoda tylko, że ASUS wciąż trzyma się z ceną jak zawodowy pokerzysta, bo to właśnie ona ostatecznie zweryfikuje, czy te innowacje trafią do większości graczy.