Samsung ulepsza Bixby i daje nam pełną władzę nad Szybkim Panelem. Oto nowości, jakie wprowadzi One UI 8.5

Podsumowanie artykułu . . .

Południowokoreański gigant szykuje kolejną dużą aktualizację swojego interfejsu. Dziennik zmian One UI 8.5, który wyciekł za sprawą Taruna Vatsa, ujawnia całą gamę zmian — od ulepszonego asystenta Bixby, przez rozbudowane funkcje sztucznej inteligencji, aż po drobiazgi w aplikacji Zegar. To jednak wciąż przeciek, więc finalna wersja może wyglądać nieco inaczej.

Program beta ma wystartować już 8 grudnia dla posiadaczy serii Galaxy S25, a stabilna wersja trafi do użytkowników prawdopodobnie wraz z premierą Galaxy S26 w przyszłym roku. Lista zmian jest na tyle obszerna, że warto przyjrzeć się jej bliżej – zwłaszcza jeśli zastanawiasz się, co gigant przygotował dla twojego smartfona Galaxy.

Nowości w One UI 8.5. Będzie tego naprawdę sporo

Przeciek z nowej wersji nakładki obejmuje zmiany w kluczowych obszarach, od sztucznej inteligencji, przez łączność, aż po zdrowie i bezpieczeństwo.

Galaxy AI i Bixby — nowy poziom inteligencji

Sztuczna inteligencja Samsunga dostanie poważne ulepszenia, szczególnie w zakresie produktywności.

Ciągłe generowanie obrazów — w funkcji Photo Assist nie trzeba już zapisywać każdej iteracji generowanego obrazu. Możemy tworzyć bez przerw, a dopiero na końcu przeglądać całą historię i wybierać ulubione grafiki.

— w funkcji Photo Assist nie trzeba już zapisywać każdej iteracji generowanego obrazu. Możemy tworzyć bez przerw, a dopiero na końcu przeglądać całą historię i wybierać ulubione grafiki. Bixby mówi po ludzku — asystent Bixby ma stać się znacznie sprytniejszy w kontroli urządzeń i rozumieniu naturalnego języka. Użytkownicy będą mogli wydawać polecenia w bardziej naturalny sposób – Bixby lepiej znajdzie ustawienie lub funkcję, nawet jeśli nie użyjemy jej dokładnej nazwy.

— asystent Bixby ma stać się znacznie sprytniejszy w kontroli urządzeń i rozumieniu naturalnego języka. Użytkownicy będą mogli wydawać polecenia w bardziej naturalny sposób – Bixby lepiej znajdzie ustawienie lub funkcję, nawet jeśli nie użyjemy jej dokładnej nazwy. Historia rozmów — pojawi się panel boczny w aplikacji Bixby, który umożliwi łatwe przeglądanie poprzednich rozmów i szybkie uzyskanie informacji bez przełączania aplikacji.

Personalizacja i użyteczność — drobne zmiany, duży komfort

Te ulepszenia są prawdopodobnie najbardziej wyczekiwane przez użytkowników.

Więcej kontroli nad Szybkim Panelem — będziemy mogli w końcu swobodnie dodawać, usuwać, zmieniać kolejność i reorganizować kontrolki w panelu szybkich ustawień (Quick Panel).

— będziemy mogli w końcu swobodnie dodawać, usuwać, zmieniać kolejność i reorganizować kontrolki w panelu szybkich ustawień (Quick Panel). Automatyczny układ ekranu blokady — koniec z zasłanianiem twarzy na tapecie zegarem! Jeśli wybierzemy zdjęcie z ludźmi lub zwierzętami, system automatycznie dopasuje układ, tak aby zegar i widżety nie zasłaniały ważnych elementów obrazu.

— koniec z zasłanianiem twarzy na tapecie zegarem! Jeśli wybierzemy zdjęcie z ludźmi lub zwierzętami, system automatycznie dopasuje układ, tak aby zegar i widżety nie zasłaniały ważnych elementów obrazu. Konfigurowalne czcionki Zegara — użytkownicy będą mogli dostosować grubość większej liczby stylów czcionek zegara na ekranie blokady.

— użytkownicy będą mogli dostosować grubość większej liczby stylów czcionek zegara na ekranie blokady. Częściowe nagrywanie ekranu — można będzie nagrywać tylko wybraną część ekranu, co ułatwi tworzenie precyzyjnych instrukcji lub klipów.

— można będzie nagrywać tylko wybraną część ekranu, co ułatwi tworzenie precyzyjnych instrukcji lub klipów. Sugestie kalkulatora — po otwarciu Kalkulatora, aplikacja będzie sugerować liczby lub formuły skopiowane do schowka, co zaoszczędzi czas przy powtarzających się obliczeniach.

Łączność i zdrowie — ekosystem wygody

Producent zacieśnia też integrację swojego ekosystemu i ulepsza funkcje zdrowotne.

Udostępnianie pamięci — pliki z innych urządzeń Samsung (tablety, PC, inne telefony) będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Moje Pliki (My Files) na telefonie.

— pliki z innych urządzeń Samsung (tablety, PC, inne telefony) będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Moje Pliki (My Files) na telefonie. Ulepszone Auracast — funkcje słuchania i nadawania dźwięku przez Auracast (przydatne np. na lotniskach) zostały przeniesione do scentralizowanego menu „Audio broadcast” w Ustawieniach. Dodatkowo, będzie można nadawać swój głos do otoczenia przez mikrofon telefonu.

— funkcje słuchania i nadawania dźwięku przez Auracast (przydatne np. na lotniskach) zostały przeniesione do scentralizowanego menu „Audio broadcast” w Ustawieniach. Dodatkowo, będzie można nadawać swój głos do otoczenia przez mikrofon telefonu. Zdrowie na Zegarku — użytkownicy Galaxy Watch 8 i Watch Ultra będą mogli mierzyć poziom antyoksydantów bezpośrednio z nadgarstka, nawet bez połączenia z telefonem. Ponadto, medytacje będzie można uruchamiać bezpośrednio z zegarka.

Bezpieczeństwo i dostępność — większa kontrola

Ochrona przed kradzieżą — nowa opcja Failed authentication lock automatycznie zablokuje ekran po zbyt wielu nieudanych próbach uwierzytelnienia (PIN, odcisk palca), chroniąc dane po utracie telefonu.

— nowa opcja Failed authentication lock automatycznie zablokuje ekran po zbyt wielu nieudanych próbach uwierzytelnienia (PIN, odcisk palca), chroniąc dane po utracie telefonu. Ułatwienia dostępu — użytkownicy aparatów słuchowych Bluetooth będą mieli szybki skrót do ustawień urządzenia (np. zmiany programu słuchowego). Dodatkowo, powiększenie ekranu będzie można kontrolować za pomocą myszy lub klawiatury.

One UI 8.5, sądząc po wyciekach, będzie jedną z najbogatszych aktualizacji Samsunga w ostatnich latach. Choć ulepszenia AI są ważne, to właśnie zwiększona personalizacja panelu szybkich ustawień i automatyczny układ ekranu blokady mogą skraść serca użytkowników. W połączeniu ze znacznie sprawniejszym asystentem Bixby i ulepszeniami w ekosystemie, gigant dostarczy system, który jest bardziej intuicyjny, spersonalizowany i przede wszystkim – efektywny w codziennym użytkowaniu. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie programu beta S25, które powinno nastąpić już w najbliższych dniach.