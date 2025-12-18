Google Pixel 10 i Tensor G5 dostają aktualizację sterowników GPU. W końcu będzie szybciej

Podsumowanie artykułu . . .

Problemy z wydajnością smartfonów Google Pixel 10

Układ Tensor G5 od premiery okazał się pewnym zawodem. Wzrost wydajności CPU w porównaniu z poprzednim modelem był niższy, niż oczekiwali użytkownicy, a na to nałożyły się problemy z GPU – płynność działania w wymagających grach mobilnych pozostawiała wiele do życzenia, a źródłem kłopotów okazał się przestarzały sterownik dla układu graficznego PowerVR.

Skala problemu stała się szczególnie dotkliwie widoczna, gdy twórcy jednej z popularniejszych gry na rynku mobilnym, Genshin Impact, podjęli radykalną decyzję i zrezygnowali całkowicie ze wsparcia dla starej wersji sterownika używanego przez Pixel 10. Taki ruch ze strony deweloperów rzadko się zdarza i dobitnie pokazuje, jak poważne były utrudnienia w optymalizacji tytułów pod to urządzenie.

Dla wielu może być zaskoczeniem, jak duża część kluczowej technologii w chipie Tensor pochodzi od firm zewnętrznych. Układ graficzny (GPU) w Tensorze G5 to projekt firmy Imagination Technologies, oparty na architekturze PowerVR. Oznacza to, że Google nie ma pełnej, bezpośredniej kontroli nad rozwojem podstawowego oprogramowania dla tego komponentu. Inżynierowie z Mountain View mogą natomiast swobodnie dostosowywać warstwy związane z algorytmami sztucznej inteligencji czy zarządzaniem baterią. Kluczowe aktualizacje sterowników graficznych muszą jednak najpierw powstać u dostawcy, co w praktyce wydłuża cały proces. Ta zależność w dużym stopniu tłumaczy, dlaczego naprawa problemów z wydajnością zajęła tak wiele czasu.

Czego można się spodziewać po nowym oprogramowaniu

Dostarczona aktualizacja trafiła do Androida 16 QPR3 Beta 1 i podnosi wersję sterownika z 1.602.400 do 1.634.2906. oraz oficjalne dodaje wsparcie dla najnowszej wersji API Vulkan 1.4 do niskopoziomowego renderowania grafiki. Jest to ten sam pakiet usprawnień, który Imagination Technologies zapowiadała już w zeszłym roku, a zmiany powinny przełożyć się na zauważalnie lepszą wydajność w codziennym użytkowaniu, a zwłaszcza podczas grania.

Nieaktywowana funkcja sprzętowa układu graficznego

Cała historia układu Tensor G5 ma jeszcze jeden ciekawy, choć nieco przykry, rozdział. GPU IMG PowerVR DXT-48-1536 GPU, który znalazł się w tym chipie, posiada natywną obsługę ray-tracingu. Ta technika renderowania, pozwalająca na niezwykle realistyczne odwzorowanie światła i cieni, stała się w ostatnich latach ważnym elementem marketingowym smartfonów gamingowych. Tyle że, Google w Pixelu 10 wyłączyło tę funkcję, prawdopodobnie z powodu oszczędności, być może związanymi z dodatkowym licencjonowaniem lub testami. Trudno spodziewać się, by użytkownicy docenili taką decyzję.

Dostarczenie nowych sterowników to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Użytkownicy mogą liczyć na poprawę podstawowej stabilności i wydajności, ale jak na razie nie zanosi się, by Google kiedykolwiek chciał odblokować potencjał ray-tracingu.