Nowy rok, nowa prędkość. Play rusza z wyprzedażą, obok której trudno przejść obojętnie

Jeśli od dawna planowaliście wymianę domowego internetu na coś, co nie „krztusi się” przy pobieraniu dużych plików, albo po prostu marzył Wam się solidny tablet do kanapowego przeglądania sieci, to nadchodzące dni mogą być idealnym momentem na podjęcie decyzji. Fioletowy operator łączy bowiem dwie rzeczy, które lubimy najbardziej: darmowe miesiące korzystania z usługi oraz potężne rabaty na sprzęt.

Głównym punktem programu jest superszybki światłowód. Play postanowił zagrać odważnie i oferuje dostęp do sieci w wariantach prędkości od 300 Mb/s aż do astronomicznych 8 Gb/s. Co w tym najciekawsze? Jeśli zdecydujecie się na tę najwyższą opcję (8 Gb/s), możecie zapomnieć o rachunkach za internet przez okrągły rok – usługa kosztuje 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy. To spora oszczędność, biorąc pod uwagę, że mówimy o łączu, które poradzi sobie z jednoczesnym streamowaniem w 4K na kilku urządzeniach, graniem online bez opóźnień i pracą zdalną całej rodziny.

Jednak prawdziwym „hitem” tej wyprzedaży jest to, co dzieje się po wybraniu dowolnej prędkości światłowodu. Każdy klient, niezależnie od tego, czy wybierze opcję 300 Mb/s czy 8 Gb/s, zyskuje prawo do zakupu wybranego tabletu z rabatem wynoszącym aż 50%. Do tego dorzucany jest dostęp do serwisu Amazon Prime, co dla fanów seriali i darmowych dostaw jest miłym dodatkiem.

Do wyboru mamy dwa konkretne urządzenia, które w tej cenie stają się niemal bezkonkurencyjne:

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro za 649 zł (zamiast 1299 zł) – to propozycja dla tych, którzy lubią duże ekrany. Mamy tu panel 12,1 cala z odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje świetną płynność obrazu. W środku siedzi procesor Snapdragon 7s Gen 4, a za czas pracy odpowiada gigantyczna bateria 12 000 mAh. Za nieco ponad 600 zł to po prostu świetny „wół roboczy” do multimediów.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite + rysik S Pen za 849 zł (zamiast 1699 zł) – coś dla fanów ekosystemu Samsunga i osób kreatywnych. Ekran 10,9 cala jest nieco mniejszy, co czyni tablet bardziej poręcznym. W zestawie dostajemy rysik S Pen, który kompletnie zmienia komfort robienia notatek czy edycji zdjęć. Całość napędza procesor Exynos 1380 z 6 GB pamięci RAM, co przy tej cenie jest bardzo solidną konfiguracją do codziennych zadań.

Czy to się opłaca?

Przyglądając się tej ofercie chłodnym okiem, trudno nie odnieść wrażenia, że Play celuje w osoby, które chcą kompleksowo odświeżyć swoje domowe centrum rozrywki. Darmowy rok internetu 8 Gb/s to oferta, która w skali całego kontraktu pozwala zaoszczędzić konkretną kwotę, a możliwość kupienia markowego tabletu za połowę ceny rynkowej to okazja, która rzadko trafia się poza „czarnymi piątkami”. Xiaomi kusi potężną baterią i ekranem, natomiast Samsung rysikiem i mobilnością – wybór zależy od tego, czy tablet ma częściej leżeć na stoliku kawowym, czy lądować w plecaku podczas wyjazdów.

Jeśli więc planowaliście porządki w swoich usługach telekomunikacyjnych na rok 2026, warto zajrzeć do salonu lub na stronę operatora, zanim najlepsze urządzenia znikną z magazynów.