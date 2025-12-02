Prezentowy szał w Plusie. Nowa fala świątecznych okazji z cashbackiem do 800 zł

Podsumowanie artykułu . . .

Tym razem zielony operator proponuje trzy główne opcje, które mają zaspokoić różne potrzeby: od zaawansowanej sztucznej inteligencji, przez doskonałe aparaty, aż po potężnego flagowca z niesamowitym bonusem gotówkowym. Nowa promocja łączy obniżone ceny na popularne modele Samsunga i Xiaomi z fantastyczną opcją 800 zł zwrotu z bankomatu przy zakupie najnowszej Motoroli Edge 70. Sprawdźmy, co dokładnie znalazło się pod „choinką” Plusa.

Trzy gwiazdy świątecznej oferty Plusa

Oferta świąteczna operatora koncentruje się wokół trzech urządzeń, które zyskały znaczące obniżki cenowe lub wyjątkowe bonusy w stosunku do standardowej oferty.

Samsung Galaxy A56 5G – to propozycja dla osób, które chcą spróbować zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji, ale w bardziej przystępnej cenie. Smartfon oferuje dostęp do zaawansowanych funkcji Galaxy AI, które wspierają obróbkę zdjęć i wideo. Co równie ważne, na pokładzie jest znana funkcja Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać). W świątecznej ofercie wersja 8/128GB dostępna jest za 1499 zł (1 zł na start i 12 rat po 124,83 zł/mies.). Jest to znacząca obniżka, ponieważ najniższa cena tego modelu z ostatnich 30 dni wynosiła 1799 zł. Dodatkowo, przy zakupie tego modelu można odebrać 2 bony po 200 zł do wykorzystania w Empiku (łącznie 400 zł).

Redmi Note 14 Pro — dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim mobilną fotografię i oczekują wysokiej jakości aparatów bez nadwyrężania budżetu, idealnym wyborem jest Xiaomi. To sprzęt stworzony do robienia idealnych zdjęć. W Plusie wersja 8/256GB jest dostępna już za 1099 zł (1 zł na start i 12 rat po 91,49 zł/mies.). To również wyraźna promocja, gdyż najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła 1399 zł. Do tego modelu Plus dodaje bon do Empiku o wartości 200 zł.

motorola edge 70 – najbardziej wyjątkową opcją jest oferta na najnowszą Motorolę Edge 70. Choć cena jest wyższa, Plus kusi rekordowym bonusem gotówkowym. Model 5G 12/512GB dostępny jest za 3499 zł (349 zł na start i 12 rat po 262,49 zł/mies.). Kupując Motorolę Edge 70, można odebrać aż 800 zł zwrotu z bankomatu.

Jak odebrać pieniądze? Wystarczy kupić telefon, wysłać SMS potwierdzający chęć udziału w promocji do 14 stycznia 2026 r. Po otrzymaniu PIN-u od organizatora, można odebrać gotówkę w dowolnym bankomacie Euronet. Co więcej, niezależnie od promocji Plusa, przy zakupie tego modelu nadal można odebrać prezent od producenta o wartości 1100 zł.

Czytaj też: Plus uruchamia sekcję gamingową. Znajdziecie tam świetne pomysły na świąteczne prezenty dla miłośników gier

Warto również pamiętać o szerszej promocji na bony do Empiku. Oprócz wspomnianych modeli, decydując się na zakup innych urządzeń objętych akcją, można zgarnąć kupony o wartości nawet 600 zł. Najwyższą wartość bonów, tj. 3 bony po 200 zł (600 zł), można odebrać przy zakupie modelu Samsung Galaxy S25 FE 5G.