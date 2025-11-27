Plus uruchamia sekcję gamingową. Znajdziecie tam świetne pomysły na świąteczne prezenty dla miłośników gier

Podsumowanie artykułu . . .

Świąteczny okres zawsze wiąże się z poszukiwaniem idealnych prezentów, a dla osób obdarowujących graczy to szczególne wyzwanie. Współczesny rynek gamingowy oferuje tak ogromny wybór sprzętu – począwszy od smartfonów, przez tablety, na konsolach kończąc – że nietrudno o dezorientację wśród technicznych parametrów i modeli. W odpowiedzi na te potrzeby, Plus postanowił uporządkować swoją ofertę i uruchomił specjalną strefę gamingową w sklepie internetowym. To miejsce, gdzie znajdziemy sprzęt zarówno dla entuzjastów mobilnych rozgrywek, jak i fanów komputerów czy konsol. Wszystkie produkty dostępne są w systemie ratalnym, co może stanowić dodatkowy argument przy świątecznych zakupach.

W tej sekcji Plusa znajdziesz idealny prezent dla fana gamingu

Dla graczy, którzy nie rozstają się z ulubionymi tytułami nawet w podróży, operator przygotował Nubię Neo GT 3 5G w cenie 1049 złotych. To smartfon zaprojektowany specjalnie z myślą o mobilnym graniu – wyposażono go w ośmiordzeniowy procesor oraz ekran osiągający szczytową jasność 1300 nitów. Wysoka częstotliwość odświeżania ma gwarantować płynność obrazu, a dołączony cooler dba o utrzymanie optymalnej temperatury podczas dłuższych sesji. Urządzenie można nabyć za symboliczną złotówkę na start, a następnie w 12 ratach po 87,33 zł miesięcznie.

Jeśli komuś zależy na większym ekranie, ale wciąż preferuje mobilność, warto zwrócić uwagę na REDMAGIC Astra Gaming Tablet. Ten model kosztuje 2999 złotych (299 złotych wpłaty początkowej, reszta rozłożona na 12 rat po 225 złotych) i oferuje procesor Snapdragon 8 Elite wraz z zaawansowanym systemem chłodzenia ICE-X. Bateria o pojemności 8200 mAh, wspierana technologią Sonic Charging, ma zapewniać długie godziny rozgrywki bez konieczności ładowania.

Miłośnicy komputerowych gier mogą zainteresować się laptopem Acer Nitro Lite 16, którego cena w ofercie Plusa wynosi 3599 złotych. Urządzenie napędzane jest procesorem Intel Core, a za generowanie grafiki odpowiadają układy RTX NVIDIA drugiej generacji. Taka konfiguracja powinna sprostać zarówno wymagającym tytułom, jak i codziennym zadaniom. Opcja zakupu obejmuje wpłatę początkową w wysokości 349 złotych oraz 12 rat po 270,83 zł.

Fani konsol znajdą w ofercie Sony PlayStation 5 Slim Chassis E w zestawie z grą FC26 za 2900 złotych. To propozycja skierowana szczególnie do miłośników wirtualnej piłki nożnej, którzy mogą rywalizować ze znajomymi w najpopularniejszym symulatorze futbolu. Konsolę można nabyć za 299 złotych na start, a pozostałą kwotę rozłożyć na 12 rat po 216,67 złotych miesięcznie.

Operator wyraźnie postawił na zróżnicowanie asortymentu – od przystępnych cenowo smartfonów po droższe laptopy i konsole. Elastyczne raty mogą ułatwić podjęcie decyzji zakupowej, choć warto pamiętać, że całkowity koszt rozłożony na raty pozostaje identyczny z ceną pełną. Nowa strefa gamingowa stanowi próbę uporządkowania oferty i zebrania w jednym miejscu sprzętu dla różnych typów graczy, co w przedświątecznym okresie może okazać się praktycznym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli sami nie do końca orientujecie się w tych tematach.