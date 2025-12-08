Specjalny rabat na Samsunga. Spiesz się, zaraz koniec oferty

Podsumowanie artykułu . . .

Co i jak można kupić taniej?

Rabat wynosi 4% od wartości całego zamówienia złożonego z produktów Samsunga – przy droższych produktach w kieszeni może zostać zatem całkiem niemała sumka. Promocja jest jednorazowa – każdy klient może z niej skorzystać tylko raz, ale nie ma przeszkód, by w ramach jednego zamówienia kupić kilka różnych urządzeń, zniżka dotyczy całego rachunku, zatem każde urządzenie będzie miało naliczony rabat. Dodatkowym plusem jest możliwość łączenia promocji. Akcja promocyjna jest oczywiście limitowana – trwa do 23:59 dziś i obejmuje tylko 1500 zamówień – w zależności co nadejdzie pierwsze. Przy droższych produktach, takich jak flagowce z serii Galaxy S25, można dodatkowo dostać zwrot w punktach.

Czytaj też: Yamaha zadecydowała. Tak kończy się pewna era na rynku motocykli

Producent nie postawił żadnych ograniczeń co do wyboru towaru – zniżka dotyczy praktycznie wszystkiego, co Samsung ma w swojej ofercie: od smartfonów, przez tablety i smartwatche, aż po duży sprzęt gospodarstwa domowego. Tak, można wykorzystać okazję do zakupu np. kompletnego wyposażenia AGD lub RTV.

Na Samsung Pay długo przyszło nam czekać, ale było warto

Cała promocja opiera się na systemie płatności mobilnych Samsung Pay, który jest elementem aplikacji Wallet. Usługa, po niemal dekadzie oczekiwań, zadebiutowała oficjalnie w Polsce pod koniec października 2025 roku. Opóźnienia wynikały ze skomplikowanych negocjacji z krajowymi bankami oraz konieczności dostosowania się do lokalnych przepisów. Aby skorzystać z okazji, trzeba mieć urządzenie Samsunga z zainstalowaną aplikacją Samsung Wallet, dodać do niej kartę płatniczą, a przy finalizacji zakupu online wybrać właśnie tę metodę płatności. Rabat naliczy się automatycznie. Prosto i skutecznie – takie promocje lubimy.

Regulamin promocjoi znajdziecie tutaj.