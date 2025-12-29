Smartfon z baterią jak solidny powerbank? Realme znów przesuwa granicę

Podsumowanie artykułu . . .

Choć firma wprowadziła już na rynek modele z bateriami 7000 mAh, jak choćby flagowy GT 8 Pro czy Realme 15T 5G, wielu fanów marki czekało na obiecany „przełom dychy”. Wygląda na to, że czekanie dobiega końca, a do sieci wyciekły konkretne dowody na to, że Realme zamierza odebrać palmę pierwszeństwa konkurencji w dość… specyficzny sposób.

Model Realme RMX5107 – kiedy mała jedynka robi wielką różnicę

W świecie technologii marketingowa wojna o liczby bywa bezlitosna. Kiedy Honor dopiero co zaprezentował modele Honor Win i Win RT z bateriami 10 000 mAh, wydawało się, że to oni będą królami wytrzymałości. Realme postanowiło jednak zagrać va banque. Do sieci trafiło zdjęcie nadchodzącego smartfona o oznaczeniu kodowym RMX5107, który na pokładzie ma ogniwo o pojemności 10 001 mAh. Ta dodatkowa jedynka na końcu to czytelny sygnał dla rywali: „mamy więcej”.

Dzięki przeciekom z rosyjskich serwisów branżowych oraz certyfikacji w europejskiej bazie EEC dowiedzieliśmy się o urządzeniu całkiem sporo:

System i pamięć — telefon pracuje pod kontrolą najnowszego interfejsu Realme UI 7.0. Testowany egzemplarz posiada 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane, choć prawdopodobnie na rynek trafi więcej konfiguracji.

Dźwięk — urządzenie przeszło już certyfikację Hi-Res Audio, co sugeruje, że mimo ogromnej baterii, Realme nie zapomniało o multimediach i jakości dźwięku.

Status rynkowy — telefon przechodzi obecnie procesy certyfikacyjne w Rosji i Europie, co oznacza, że oficjalna premiera to kwestia najbliższych tygodni.

To przejście z poziomu 7000 mAh (które oferowały dotychczasowe modele, jak Narzo 80) bezpośrednio do 10 000 mAh jest gigantycznym skokiem projektowym. Taka pojemność zazwyczaj była domeną pancernych smartfonów dla survivalowców, które gabarytami przypominały cegły. Jeśli Realme uda się zamknąć taką moc w komercyjnej, smukłej obudowie, możemy mówić o małej rewolucji.

Smartfon zamiast powerbanku — nowy standard w zasięgu ręki?

Dla przeciętnego użytkownika, który nie rozstaje się z telefonem, taka pojemność oznacza komfort psychiczny, jakiego dawno nie zaznaliśmy. Zapomnienie o ładowarce na weekendowy wyjazd mogłoby stać się rzeczywistością. Realme od dłuższego czasu bada granice gęstości energetycznej ogniw, a model RMX5107 wydaje się być kulminacją tych starań. Pytaniem otwartym pozostaje oczywiście waga urządzenia oraz czas ładowania tak ogromnego ogniwa – miejmy nadzieję, że producent dorzuci w zestawie równie rekordowo szybką ładowarkę, by w razie konieczności uzupełnić energię w ekspresowym tempie.