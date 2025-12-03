Samsung Galaxy Z TriFold wziął z zaskoczenia. Czy to pozytywne zaskoczenie?

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung Galaxy Z TriFold jest cieniutki i nawet w pewnym stopniu wodoodporny

Samsung Galaxy Z TriFold to przede wszystkim inna konstrukcja niż Huawei Mate XT Ultimate Desing. Ten drugi, a pierwszy na rynku, składał się w harmonijkę, a ekran zewnętrzny znajdował się na bocznej z trzech części obudowy. Samsung ekran zewnętrzny o przekątnej 6,5 cala ma w środkowej części, a boczne są składane pod nią. Czy którejś rozwiązanie jest lepsze? Nie piję kawy, więc nie mam fusów, a szklaną kulę rozbił kot. Nie wiem.

Obudowa ma różną grubość. Część środkowa jest najgrubsza i ma 4,2 mm grubości. Część z gniazdem karty SIM ma 3,9 mm grubości, a ostatnia 4,2 mm, bo na niej umieszczone są przyciski boczne. Po złożeniu konstrukcja ma 12,9 mm grubości. Szerokość po rozłożeniu zmienia się z 75 na 214,1 mm, a wysokość to 159,2 mm. Całośc waży 309 gramów.

Samsung Galaxy Z TriFold jest w pewnym stopniu wodoodporny, a konkretnie zgodnie z normą IP48. Jak przekonuje producent mówimy o zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokości 1,5 metra przez 30 minut i ochronie przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm, co brzmi jak – piasek może być śmiertelnie niebezpieczny dla nowego Folda. Jest to ten sam poziom odporności, co w przypadku Galaxy Z Folda7.

Dodajmy, że ramka wykonana jest z armour aluminium, zawias jest tytanowy, a tylny panel wykonany z polimeru wzmocnionym włóknem ceramicznym i szklanym, więc trudno powiedzieć, co to właściwie jest. Brzmi odpornie.

Samsung Galaxy Z TriFold w dwóch słowach – bez szału

Samsung ewidentnie skupił się na formie nowego Folda i jego specyfikacja niczym nie zaskakuje. Ekran zewnętrzny, jak już wiemy, ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli, 120 Hz odświeżanie obrazu i deklarowaną jasność na poziomie 2600 nitów. Chroni go szkło Gorilla Glass Ceramic 2. Czy jest to ten sam ekran co w Galaxy Z Fold7? Parametry są identyczne.

10-calowy ekran główny ma, wydaje się niską rozdzielczość jak na flagowe standardy i tę przekątną, bo 2160 x 1584 piksele, również 120 Hz odświeżanie obrazu i jasność 1600 nitów. Oba wyświetlacze to panele Dynamic AMOLED 2X. O jakiejkolwiek ochronie fizycznej ekranu głównego Samsung nie mówi nic.

Sercem nowego potrójnego Folda jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, do tego mamy 16 GB pamięci RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej. Całość działa pod kontrolą Androida 16 z interfejsem One UI 8. Wśród łączności mamy 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, są też dwa fizyczne gniazda kart nano SIM.

Chyba najbardziej rozczarowująca jest bateria, bo ta ma pojemność 5 600 mAh i obsługuje super-szybkie, oczywiście według Samsunga, ładowanie o mocy 45 Watów. Do tego mamy już nie super, a zwykłe-szybkie ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Niezmiennie zabawne są te określenia.

Zestaw aparatów to kolejna rzecz, którą Galaxy Z TriFold dzieli z Foldem7. Mamy więc aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.7, 24 mm, 1/1.3″), aparat 10 Mpix z teleobiektywem (f/2.4, 67 mm, 1/3.94″) oraz aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (13 mm, f/2.2, 1/2.55″). Do tego dwa aparaty do selfie – 10 Mpix w ekranie zewnętrznym i 10 Mpix w ekranie głównym.

Samsung Galaxy Z TriFold nie dla Europy, a przynajmniej na razie. Tylko czy warto czekać?

Samsung Galaxy Z TriFold pojawił się z zaskoczenia, ale czy zaskoczył pozytywnie? Na pewno jest to nadal rzadki typ konstrukcji, który z pewnością robi wrażenie. Z drugiej strony specyfikacja nie wnosi kompletnie nic nowego. Jest to pod wieloma względami kalka Galaxy Z Folda7, również pod względem wizualnym. Przez to smartfon może nie ekscytować tak bardzo, jak mógłby, a na pewno nie tak, jak powinien.

Ceny Samsunga Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży 12 grudnia w Korei Południowej. Jego ceny będą zaczynać się od ok 2 450 dolarów, co nie brzmi jak wartość absurdalnie wysoka. Kupujący będą mogli liczyć na jednorazowe 50% rabatu przy wymianie ekranu, ale nie wiemy jeszcze, ile ta wątpliwa przyjemność będzie kosztować.

Czy Samsung Galaxy Z TriFold trafi do Europy? Pewnie dowiemy się w styczniu przy okazji premiery serii Galaxy S26. Wiemy na razie, że pojawi się niedługo w Chinach, Taiwanie, Singapurze, Emiratach Arabskich oraz Stanach Zjednoczonych.