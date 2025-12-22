Samsung Members to nie tylko aplikacja – to Twój bilet do świata Samsung

Brama do wyjątkowych treści

Samsung Members regularnie udostępnia artykuły przygotowane przez ekspertów i pasjonatów różnych dziedzin. W aplikacji znajdziesz m.in.:

przydatne w życiu codziennym life hacki,

pomysły na prezenty dla rodziny i znajomych,

porady dotyczące robienia zdjęć i tworzenia krótkich filmów,

wskazówki dotyczące zdrowia, odżywiania i aktywności fizycznej.

Każdy artykuł powstał z myślą o tym, aby inspirować i motywować – niezależnie od pory dnia czy aktualnego nastroju.

Społeczność pełna energii

Samsung Members to także dynamiczna społeczność. W aplikacji możesz:

brać udział w wyzwaniach fotograficznych, w których głosują użytkownicy,

dołączać do tematycznych grup dyskusyjnych, gdzie dzielisz się swoimi pasjami,

otrzymywać wsparcie od innych osób – zarówno tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę, jak i tych, którzy mają już za sobą setki udanych projektów.

To idealne miejsce, by poznać nowych ludzi, wymienić doświadczenia i wspólnie realizować kreatywne pomysły.

Konkursy i benefity

Program Samsung Members oferuje dostęp do specjalnych promocji przygotowanych z myślą o jego użytkownikach, w tym comiesięcznych akcji Members Days z limitowanymi ofertami. W ramach programu dostępne są również zwroty cashback, rabaty na produkty Samsung oraz dedykowane propozycje od partnerów. To praktyczny sposób na obniżenie kosztów zakupów i korzystanie z dodatkowych benefitów przez cały rok.

Diagnostyka i optymalizacja

Oprócz treści lifestyle’owych Samsung Members oferuje narzędzia do diagnostyki i optymalizacji urządzenia:

automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej;

sugestie ustawień zwiększających komfort użytkowania;

powiadomienia o nowych aktualizacjach systemu i funkcji.

To komfort dla osób, które cenią sobie płynność działania smartfona, nie tracąc czasu na manualne ustawienia.

Dołącz i zyskaj więcej

Samsung Members to znacznie więcej niż aplikacja serwisowa – to kompleksowe doświadczenie, które łączy świat technologii z pasjami, kreatywnością i zdrowym stylem życia. Niezależnie od tego, czy szukasz inspiracji do nowych wyzwań, wsparcia społeczności czy praktycznych narzędzi do optymalizacji pracy urządzenia, Samsung Members stoi otworem.

Dołącz do grona entuzjastów i odkryj, co czeka za bramą świata Samsung. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.samsung.com/pl/members/.

Materiał przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska