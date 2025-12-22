Samsung Members to nie tylko aplikacja – to Twój bilet do świata Samsung

Brama do wyjątkowych treści
Samsung Members regularnie udostępnia artykuły przygotowane przez ekspertów i pasjonatów różnych dziedzin. W aplikacji znajdziesz m.in.:
- przydatne w życiu codziennym life hacki,
- pomysły na prezenty dla rodziny i znajomych,
- porady dotyczące robienia zdjęć i tworzenia krótkich filmów,
- wskazówki dotyczące zdrowia, odżywiania i aktywności fizycznej.
Każdy artykuł powstał z myślą o tym, aby inspirować i motywować – niezależnie od pory dnia czy aktualnego nastroju.
Społeczność pełna energii
Samsung Members to także dynamiczna społeczność. W aplikacji możesz:
- brać udział w wyzwaniach fotograficznych, w których głosują użytkownicy,
- dołączać do tematycznych grup dyskusyjnych, gdzie dzielisz się swoimi pasjami,
- otrzymywać wsparcie od innych osób – zarówno tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę, jak i tych, którzy mają już za sobą setki udanych projektów.
To idealne miejsce, by poznać nowych ludzi, wymienić doświadczenia i wspólnie realizować kreatywne pomysły.
Konkursy i benefity
Program Samsung Members oferuje dostęp do specjalnych promocji przygotowanych z myślą o jego użytkownikach, w tym comiesięcznych akcji Members Days z limitowanymi ofertami. W ramach programu dostępne są również zwroty cashback, rabaty na produkty Samsung oraz dedykowane propozycje od partnerów. To praktyczny sposób na obniżenie kosztów zakupów i korzystanie z dodatkowych benefitów przez cały rok.
Diagnostyka i optymalizacja
Oprócz treści lifestyle’owych Samsung Members oferuje narzędzia do diagnostyki i optymalizacji urządzenia:
- automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej;
- sugestie ustawień zwiększających komfort użytkowania;
- powiadomienia o nowych aktualizacjach systemu i funkcji.
To komfort dla osób, które cenią sobie płynność działania smartfona, nie tracąc czasu na manualne ustawienia.
Dołącz i zyskaj więcej
Samsung Members to znacznie więcej niż aplikacja serwisowa – to kompleksowe doświadczenie, które łączy świat technologii z pasjami, kreatywnością i zdrowym stylem życia. Niezależnie od tego, czy szukasz inspiracji do nowych wyzwań, wsparcia społeczności czy praktycznych narzędzi do optymalizacji pracy urządzenia, Samsung Members stoi otworem.
Dołącz do grona entuzjastów i odkryj, co czeka za bramą świata Samsung. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.samsung.com/pl/members/.
Materiał przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska