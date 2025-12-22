powrót

Samsung Members to nie tylko aplikacja – to Twój bilet do świata Samsung

Redakcja
22.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
W gąszczu aplikacji mobilnych łatwo przeoczyć te, które naprawdę mogą wzbogacić codzienne życie. Samsung Members to nie tylko narzędzie do obsługi technicznej – to przestrzeń lifestyle’owa, w której znajdziesz inspiracje, wsparcie i ekskluzywne możliwości. Bez względu na to, czy lubisz podróże, kulinaria, fitness czy fotografię, Samsung Members zaprasza do świata pełnego kreatywnych wyzwań i wartościowych treści.
Brama do wyjątkowych treści

Samsung Members regularnie udostępnia artykuły przygotowane przez ekspertów i pasjonatów różnych dziedzin. W aplikacji znajdziesz m.in.:

  • przydatne w życiu codziennym life hacki,
  • pomysły na prezenty dla rodziny i znajomych,
  • porady dotyczące robienia zdjęć i tworzenia krótkich filmów,
  • wskazówki dotyczące zdrowia, odżywiania i aktywności fizycznej.

Każdy artykuł powstał z myślą o tym, aby inspirować i motywować – niezależnie od pory dnia czy aktualnego nastroju.

Społeczność pełna energii

Samsung Members to także dynamiczna społeczność. W aplikacji możesz:

  • brać udział w wyzwaniach fotograficznych, w których głosują użytkownicy,
  • dołączać do tematycznych grup dyskusyjnych, gdzie dzielisz się swoimi pasjami,
  • otrzymywać wsparcie od innych osób – zarówno tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę, jak i tych, którzy mają już za sobą setki udanych projektów.

To idealne miejsce, by poznać nowych ludzi, wymienić doświadczenia i wspólnie realizować kreatywne pomysły.

Konkursy i benefity

Program Samsung Members oferuje dostęp do specjalnych promocji przygotowanych z myślą o jego użytkownikach, w tym comiesięcznych akcji Members Days z limitowanymi ofertami. W ramach programu dostępne są również zwroty cashback, rabaty na produkty Samsung oraz dedykowane propozycje od partnerów. To praktyczny sposób na obniżenie kosztów zakupów i korzystanie z dodatkowych benefitów przez cały rok.

Diagnostyka i optymalizacja

Oprócz treści lifestyle’owych Samsung Members oferuje narzędzia do diagnostyki i optymalizacji urządzenia:

  • automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej;
  • sugestie ustawień zwiększających komfort użytkowania;
  • powiadomienia o nowych aktualizacjach systemu i funkcji.

To komfort dla osób, które cenią sobie płynność działania smartfona, nie tracąc czasu na manualne ustawienia.

Dołącz i zyskaj więcej

Samsung Members to znacznie więcej niż aplikacja serwisowa – to kompleksowe doświadczenie, które łączy świat technologii z pasjami, kreatywnością i zdrowym stylem życia. Niezależnie od tego, czy szukasz inspiracji do nowych wyzwań, wsparcia społeczności czy praktycznych narzędzi do optymalizacji pracy urządzenia, Samsung Members stoi otworem.

Dołącz do grona entuzjastów i odkryj, co czeka za bramą świata Samsung. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.samsung.com/pl/members/.

Materiał przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska

Lokowanie produktu: samsung.com
