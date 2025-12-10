Samsung przyspiesza premiery Galaxy A, seria S opóźniona

Podsumowanie artykułu . . .

Wątpliwy sukces Galaxy S25 Edge pociągnął w dół całą linię i wymusił zmiany

Źródło problemu leży w modelu Galaxy S25 Edge. Smartfon ten miał zająć w portfolio produktów miejsce modeli Plus, lecz najwyraźniej nie spełnił oczekiwań sprzedażowych, a to zmusiło producenta do gwałtownej zmiany planów i przywrócenia do oferty klasycznego Plusa. Decyzja o rezygnacji z Edge, podjęta w dość już zaawansowanej fazie prac, wiązała się z koniecznością gruntownej przebudowy harmonogramu, a konsekwencje tego dla procesu rozwojowego były poważne – zespoły inżynieryjne i produkcyjne musiały w pośpiechu dostosować swoje plany i piorunem zmajstrować Plusa, tyle że i tak nie jest to funkcja krótkiej chwili, a efekt jest taki, że cała seria Galaxy S26, zamiast ukazać się pod koniec stycznia, jak zwykle, trafi do sprzedaży dopiero pod koniec lutego 2026 roku.

Galaxy A56

Luka w kalendarzu wypełniona przez przyspieszone premiery z serii Galaxy A

Aby nie pozostawić rynku bez nowości, Samsung postanowił przesunąć do przodu premiery smartfonów ze średniej i niższej półki. Jako pierwszy, nawet już w grudniu 2025 roku, może pojawić się budżetowy Galaxy A07 5G. Jego wprowadzenie na rynek na samym początku roku byłoby wyraźnym przyspieszeniem w porównaniu z poprzednimi modelami z tej linii. W lutym 2026 roku równolegle z opóźnionymi flagowcami mają zadebiutować modele średniej klasy: Galaxy A37 i A57 – typowo ich premiera następowałaby później, w marcu lub kwietniu. Ten manewr sugeruje, że firma chce za wszelką cenę utrzymać ciągłość strumienia nowych produktów.

Co właściwie zaoferują wcześniej dostępne modele Galaxy A37 i A57?

Oba smartfony nie zapowiadają się na rewolucyjne, ale oferują sensowne ulepszenia. Najważniejszą nowością będzie system Android 16, dostępny od pierwszego uruchomienia. Pod kątem sprzętu Galaxy A57 ma być napędzany nowym układem Exynos 1680 z grafiką Xclipse 550, opracowanym we współpracy z AMD. Powinien to być układ oferujący przyzwoitą wydajność do codziennych zadań i lżejszego grania. Galaxy A37 otrzyma nieco skromniejszy chipset Exynos 1480 z GPU Xclipse 530. Przełomu wydajnościowego zatem na pewno nie będzie.