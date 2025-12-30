Seria Xiaomi 17 powiększy się o tajemniczy model. Producent jeszcze nie powiedział ostatniego słowa

Podsumowanie artykułu . . .

Znany informator, Digital Chat Station (via Gizmochina), donosi o pracach nad piątym członkiem rodziny, który ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku. Choć informacja ta brzmi nieco zagadkowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obecna linia jest świeża, dane techniczne wskazują na bardzo konkretny kierunek.

Ewolucja zamiast rewolucji. Co wiemy o nowym modelu z serii Xiaomi 17?

Zgodnie z doniesieniami, nadchodzące urządzenie nie ma być kompletnie nowym otwarciem, a raczej „delikatnym odświeżeniem” istniejącej konstrukcji. Mimo to, specyfikacja, która wyciekła do sieci, plasuje telefon na najwyższej możliwej półce. Urządzenie ma zostać wyposażone w ogromny, płaski ekran o przekątnej od 6,8 do 6,9” z rekordowo wąskimi i symetrycznymi ramkami. Taka wielkość sugeruje, że możemy mieć do czynienia z nową wersją modelu Pro Max lub jakąś formą „edycji specjalnej”, która postawi na jeszcze większą przestrzeń roboczą.

Pod maską nie będzie miejsca na kompromisy. Sercem telefonu ma zostać układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 – dokładnie ten sam, który napędza pozostałych członków rodziny Xiaomi 17. Kolejnym mocnym punktem specyfikacji jest obecność aparatu z peryskopowym teleobiektywem, co do tej pory było zarezerwowane dla wariantów Pro, Pro Max i Ultra. Można więc przypuszczać, że Xiaomi chce zaoferować flagowe możliwości fotograficzne w nieco innej obudowie, być może celując w użytkowników, którzy preferują całkowicie płaskie wyświetlacze zamiast zakrzywień znanych z niektórych modeli Pro.

Zagadka premiery i globalne plany Xiaomi

Pytanie, które zadają sobie analitycy, brzmi: po co? Wypuszczanie kolejnego modelu o tak zbliżonych parametrach w tak krótkim odstępie czasu może wydawać się ryzykowne, ale Xiaomi często testuje w ten sposób nowe warianty designu lub drobne usprawnienia w procesie produkcji. Premiera tego tajemniczego urządzenia jest planowana na pierwszą połowę 2026 roku.

W międzyczasie oczy całego świata zwrócone są na globalną ekspansję serii. Xiaomi 17 Ultra otrzymał już certyfikacje w Indiach, Singapurze i Tajlandii, co zwiastuje jego rychłe pojawienie się poza Chinami. Przewiduje się, że globalna wersja Xiaomi 17 oraz 17 Ultra trafi na europejskie i światowe rynki około marca 2026 roku, zapewne na targach MWC. Tajemniczy piąty model może dołączyć do tej premiery jako niespodzianka lub pojawić się nieco później jako uzupełnienie oferty dla najbardziej wymagających fanów wielkich ekranów.

Choć na ten moment szczegóły nazewnictwa pozostają tajemnicą, kierunek „incremental upgrade” sugeruje dopracowanie konstrukcji, która i tak zbiera świetne opinie. Pierwsza połowa 2026 roku pokaże, czy ten „pasażer na gapę” to faktycznie brakujący element układanki, czy tylko kolejna wariacja na temat flagowca.