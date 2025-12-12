Smartwatch Bemi Zeno z AI i generatorem grafik już w Polsce. Cena zaskakuje

Podsumowanie artykułu . . .

Bemi Zeno, którego polskim dystrybutorem jest firma 4cv Mobile, to połączenie wydajnego sprzętu z inteligentnym oprogramowaniem. Oferuje on wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego zegarka (rozmowy, sport, zdrowie), ale wzbogacone o innowacyjne narzędzia, takie jak wbudowany Chat Da GPT oraz generator grafik AI. Przyjrzyjmy się, co potrafi to urządzenie w cenie, która wydaje się wyjątkowo atrakcyjna.

Sztuczna inteligencja w roli głównej. Trzy funkcje mające wyróżnić zegarek Bemi Zeno

Sercem oferty Bemi Zeno są funkcje oparte na algorytmach AI. Pierwszą z nich jest generator grafik, który ma tworzyć spersonalizowane tarcze na podstawie komend głosowych. W teorii wystarczy opowiedzieć zegarkowi, co ma się pojawić na wyświetlaczu. Druga to asystent głosowy, który ma pozwalać na sterowanie niektórymi funkcjami telefonu. Trzecią jest integracja z Chat GPT, umożliwiająca szybkie zadawanie pytań prosto z nadgarstka. Urządzenie ma też mikrofon i głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych, działając w parze ze smartfonem przez Bluetooth.

W implementacji tego typu rozwiązań w budżetowych modelach często pojawiają się problemy. Dokładność rozpoznawania mowy bywa kapryśna, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu, a płynność działania asystenta zależy od stabilności połączenia. To obszary, gdzie niska cena może boleśnie zweryfikować marketingowe obietnice.

Parametry techniczne i monitoring zdrowia

Zegarek wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala (około 3,6 cm) i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Do tego dochodzi funkcja zawsze włączonego wyświetlacza. Podstawę działania stanowi procesor JL7013A6 wspierany przez 128 MB pamięci RAM. To konfiguracja, która nie zaskakuje, ale jest typowa dla tej półki cenowej i powinna wystarczyć do podstawowych zadań.

Producent nie oszczędzał na liście czujników zdrowotnych. W zestawie znajdziemy pomiar tętna z alertami, monitorowanie ciśnienia krwi, pulsoksymetr (SpO₂) oraz analizę snu z podziałem na fazy, w tym REM. Dla aktywnych przygotowano 25 predefiniowanych trybów sportowych. Autonomia deklarowana jest na 4 do 10 dni przy standardowym użytkowaniu, a w trybie czuwania nawet do 15 dni. Ładowanie odbywa się przez port USB-C, a w pudełku znajduje się stacja ładująca.

Czytaj też: HUAWEI FreeClip 2 zmierzają do Polski. To stylowe klipsy z inteligentnym dźwiękiem

Koperta ze stopu cynku ma średnicę 44,5 mm i jest dość solidnie wykonana. Certyfikat szczelności IP67 oznacza ochronę przed pyłem i krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie (do 30 minut na głębokości 1 metra). To zabezpieczenie przed zachlapaniem czy deszczem, ale nie oznacza, że można w nim pływać.

Smartwatch współpracuje z telefonami z systemem Android 6.0 i nowszymi oraz iOS 12+. Połączenie zapewnia podwójne Bluetooth 5.3, a do zarządzania służy aplikacja Bemi Fit. Urządzenie można dostać w trzech kombinacjach kolorystycznych: złotej z beżowym paskiem, srebrnej z zielonym i czarnej z brązowym. Na plus należy zaliczyć fakt, że w pudełku znajdują się dwa paski: sportowy z silikonu oraz bardziej elegancki, stalowy. W tej cenie to rzadkość, ponieważ zazwyczaj dodatkowe bransolety trzeba dokupować osobno. Bemi Zeno jest dostępny w sklepie producenta oraz w sieci Media Expert.

Za kwotę 299 zł otrzymujemy smartwatch o przyzwoitej specyfikacji technicznej i imponującej – na papierze – liście funkcji, zwłaszcza związanych ze zdrowiem i sztuczną inteligencją. Trzeba jednak pamiętać, że niska cena najczęściej idzie w parze z kompromisami, które mogą ujawnić się podczas codziennego użytkowania – np. w postaci mniej precyzyjnych pomiarów zdrowotnych lub mniej responsywnego asystenta AI. Dla osoby, która chce przetestować, czy smartwatch w ogóle jej odpowiada, bez wydawania dużych sum, może to być interesująca opcja.