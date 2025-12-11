HUAWEI FreeClip 2 zmierzają do Polski. To stylowe klipsy z inteligentnym dźwiękiem

Podsumowanie artykułu . . .

To jednak nie wszystko. Premiera, która odbyła się 11 grudnia 2025 roku w Dubaju, była okazją do zaprezentowania całej gamy flagowych produktów, w tym luksusowego składanego smartfona HUAWEI Mate X7, ulepszonego tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 oraz oszałamiającego zegarka HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Wkrótce na naszym rynku pojawi się również router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro.

Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 to więcej niż tylko sprzęt audio; to modny dodatek do codziennej stylizacji, łączący technologię z wyrafinowanym designem

Ich klipsowy kształt oraz otwarta konstrukcja douszna są odpowiedzią na potrzebę noszenia słuchawek przez cały dzień, bez dyskomfortu. Każda słuchawka waży zaledwie 5,1 g, co sprawia, że są niemal niewyczuwalne na uchu, jednocześnie zapewniając stabilne i pewne dopasowanie. Mimo tego są odporne na kurz i wodę (klasa IP57) i zapewniają aż do 38 godzin słuchania na jednym ładowaniu.

Oferują też czysty, dynamiczny dźwięk oraz wyraźne połączenia głosowe. Jest to możliwe dzięki podwójnym przetwornikom oraz wbudowanemu procesorowi neuronowemu wspieranemu przez AI. Procesor ten zapewnia aż dziesięciokrotnie wyższą moc obliczeniową niż w poprzedniej generacji. Na start FreeClip 2 dostępne będą w klasycznych odcieniach — niebieskim, białym i czarnym — oraz w nowym, eleganckim kolorze różowego złota.

Mesh X3 Pro – gdy estetyka spotyka Wi-Fi 7

Oprócz słuchawek, Huawei wprowadza na rynek urządzenie, które łączy wyjątkowy wygląd z technologią sieciową: HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. Router ten działa w standardzie Wi-Fi 7 i ma unikalny, ozdobny design, który imituje piękno górskiego wschodu i zachodu słońca. Dzięki temu może stanowić element dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. System (router plus wzmacniacz sygnału) zapewnia stabilną sieć, obsługując połączenia o prędkości do 3,6 Gb/s i płynne działanie Wi-Fi w całym domu na powierzchni do 120 m². Router ten ma trafić na rynek już 15 stycznia 2026 roku.

Podczas globalnej premiery zaprezentowano także:

HUAWEI Mate X7 – składany smartfon premium o wyjątkowo smukłej i wytrzymałej konstrukcji, wyposażony w zaawansowane funkcje fotograficzne.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN (Royal Gold Edition) – smartwatch łączący wyrafinowany styl (choćby złote akcenty) z precyzją technologiczną.

HUAWEI MatePad 11.5 S – tablet z ekranem przyjaznym dla oczu i wysoką rozdzielczością, idealny dla osób spędzających długie godziny na nauce lub pracy kreatywnej.

Huawei podkreśla, że te premiery to manifest podejścia, w którym użytkownik stoi w centrum innowacji, a ich globalne hasło „Now Is Yours” zaprasza do dialogu i cieszenia się postępem technologicznym.

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, Huawei przygotował kupony rabatowe obniżające cenę nowych produktów o 100 zł.

FreeClip 2 – aby odebrać kupon na słuchawki, trzeba zapisać się na listę mailingową na stronie huawei.pl do 21 stycznia 2026 r.. Kod zostanie przesłany w dniu premiery, 22 stycznia.

Mesh X3 Pro – kupon na router wymaga zapisania się do 14 stycznia 2026 r., kod rabatowy trafi do nas 15 stycznia 2026 r..

Oba kupony można wykorzystać do 8 marca 2026 roku.