Potwór średniej półki na horyzoncie. Poco M8 Pro nadchodzi z wielką baterią i superszybkim ładowaniem

Wycieki danych z Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz innych azjatyckich regulatorów (TDRA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i IMDA w Singapurze) ujawniły kluczowe parametry techniczne M8 Pro. Wszystko wskazuje na to, że Poco postawiło na imponujące połączenie ekstremalnie szybkiego ładowania i ponadprzeciętnie dużej baterii. Certyfikacje to zawsze znak, że premiera jest tuż-tuż. Warto więc sprawdzić, co może zaoferować nam ten model.

Poco M8 Pro — szybkość, pamięć i system

Najbardziej rzucają się w oczy parametry związane z zasilaniem. Zgodnie z dokumentami, które trafiły do bazy Federalnej Komisji Łączności, smartfon będzie dysponował baterią o pojemności znamionowej 6330 mAh. W praktyce, tak jak to bywa w branży, producent zapewne będzie reklamował ją jako 6500 mAh. To naprawdę duża ilość energii, która powinna zapewnić komfortowe użytkowanie przez cały dzień, a nawet dłużej. Pytanie tylko, jak taki akumulator wpłynie na wagę i grubość całego urządzenia.

Drugą ważną informacją jest wsparcie dla ładowania o mocy aż 100 W. To technologia, która jeszcze niedawno gościła głównie w flagowcach, a teraz trafia do urządzeń ze średniej półki. Teoretycznie pozwala ona napełnić pustą baterię do pełna w około 30 minut. Brzmi imponująco, choć w codziennym użytku tak ekstremalne tempo nie zawsze jest konieczne.

Jeśli chodzi o łączność, Poco M8 Pro ma oferować całkiem przyzwoity zestaw. Znajdziemy tu Wi-Fi 6E, moduł 5G, Bluetooth oraz NFC do płatności zbliżeniowych. To obecnie standardowy pakiet, który powinien zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Producent przygotuje też trzy warianty konfiguracji pamięci operacyjnej i wewnętrznej. Do wyboru będzie podstawowy z 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni, oraz dwa bardziej zaawansowane: z 12 GB RAM i 256 GB lub z 12 GB RAM i 512 GB pamięci. Takie podejście daje pewną elastyczność w dopasowaniu urządzenia do budżetu i oczekiwań. 8 GB RAM to dziś wystarczająco dla płynnej pracy, a 256 GB pamięci to rozsądne minimum.

Jedynym aspektem, który dla niektórych może budzić mieszane uczucia, jest system operacyjny. Wygląda na to, że Poco M8 Pro zadebiutuje z HyperOS 2 opartym na Androidzie 15. Niestety, ani nie będzie to najnowszy Android, ani najnowszy HyperOS. To mocno rozczarowujące, bo na starcie ta decyzja „zżera” nam jedną z obiecanych dużych aktualizacji w ramach polityki wsparcia, a przecież Xiaomi nie oferuje tutaj najlepszej polityki na rynku.

Czy to odgrzewany kotlet?

Pojawiły się również doniesienia, że Poco M8 Pro może być rebrandowaną wersją smartfona Redmi Note 15 Pro+ 5G. Takie praktyki są standardem w portfolio Xiaomi i Poco, ale z reguły przekładają się na bardzo konkurencyjną cenę, co ostatecznie jest korzyścią dla konsumenta. Jeśli Poco M8 Pro rzeczywiście odziedziczy cechy Redmi Note 15 Pro+, możemy oczekiwać równie imponującego aparatu i wyświetlacza, które połączą się z potężną baterią i szybkim ładowaniem. Ponadto, to wciąż najnowszy model z serii Note, więc akurat w tym wypadku nie ma na co narzekać.

Wszystkie ujawnione informacje pokazują, że Poco M8 Pro zapowiada się na solidnego średniaka. Chociaż brakuje jeszcze kluczowych informacji o procesorze, jakości aparatów i – co najważniejsze – cenie, to jest na co czekać. Natężenie certyfikacji wskazuje, że premiera powinna odbyć się w nadchodzących tygodniach, choć już raczej po nowym roku.