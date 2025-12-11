powrót

Spotify testuje Prompted Playlist i to może być naprawdę coś

Andrzej Libiszewski
11.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Spotify jest jednym z tych serwisów, które najbardziej liberalnie podchodzą do „muzyki” generowanej przez AI. Mam na ten temat swoje zdanie, raczej negatywne, ale jak się okazuje, Spotify potrafi wykorzystać sztuczną inteligencję znacznie bardziej pożytecznie. Prompted Playlist, lista odtwarzania tworzone na podstawie słownego opisu – właśnie opuszcza laboratoria pomysłów i trafia do fazy testów w Nowej Zelandii, gdzie użytkownicy abonamentu Premium mogą jej ją testować. Kiedy pojawi się w Polsce? Na to pytanie serwis streamingowy nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi.
Jak działa Prompted Playlist w Spotify?

Testowy mechanizm Prompted Playlist łączy polecenie wpisane w języku naturalnym z całą historią słuchania danego użytkownika. Algorytm analizuje nie tylko ostatnio odtwarzane utwory, ale całą przygodę z platformą, od pierwszego dnia. Szuka wzorców, ulubionych gatunków i artystów, a następnie próbuje dopasować do nich muzykę pasującą do opisu. Można poprosić o zestaw piosenek ulubionych wykonawców z ostatniej dekady, wzbogacony o nieznane dotąd pozycje. Albo zamówić dynamiczny miks na półgodzinny bieg, który zakończy się spokojnymi dźwiękami na rozciąganie.

Spotify

System ma też sprawdzić się przy komponowaniu list z muzyką filmową czy utworami instrumentalnymi pomagającymi w skupieniu. Kluczowa będzie tu trafność propozycji – czy AI naprawdę zrozumie, co mamy na myśli, pisząc „coś nostalgicznego, ale nie przygnębiającego”?

Platforma daje możliwość modyfikacji wpisanej komendy i rozpoczęcia procesu od nowa, jeśli pierwszy efekt nie spełni oczekiwań. Dla osób potrzebujących inspiracji przygotowano przycisk z gotowymi pomysłami. Każdy utwór na liście ma być opatrzony krótkim wyjaśnieniem, dlaczego właśnie tam się znalazł.

Spotify

Playlisty, które ewoluują razem z użytkownikiem

Tworzone dzięki AI playlisty mogą być także automatycznie aktualizowane – codziennie lub co tydzień – i mogą „rosnąć” wraz ze zmianami naszego gustu i aktualnych trendów. Gustav Söderström, współprezes i dyrektor technologiczny Spotify, przedstawia to jako nowy etap w oddawaniu kontroli słuchaczom.

Wersja testowa ruszyła 11 grudnia 2025 roku – niestety brak informacji o harmonogramie wdrożenia dla kolejnych krajów, w tym Polski

