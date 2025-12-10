Vectra usłyszała „prośby klientów” i szerzej otwiera salony

Podsumowanie artykułu . . .

Lista miast z sobotnią obsługą Vectra

Firma poinformowała bowiem, że zdecydowała się na wprowadzenie w okresie przedświątecznym „wyjątkowych sobotnich otwarć” salonów firmowych w wybranych miastach. Akcja obejmie 36 miejscowości, głównie z południowej i wschodniej Polski. Salony będą czynne w soboty 13 i 20 grudnia 2025 roku, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Na liście znalazły się następujące miejscowości:

Bełchatów, Bielsko-Biała, Chrzanów, Częstochowa, Gliwice, Kalisz, Katowice, Kielce, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Oświęcim, Rybnik, Sieradz, Świętochłowice, Świnoujście, Zabrze Zamość, Żary – w tych miejscowościach salony będą otwarte 13 i 20 grudnia.

Biała Podlaska, Ełk, Głogów, Inowrocław, Kłodzko, Łomża, Łódź, Ostrów Mazowiecka, Piła, Siedlce, Suwałki, Świdnica, Toruń – tu będzie można sprawy załatwić 13 grudnia

Jelenia Góra, Malbork, Stargard, Wejherowo – salony otwarte będą 20 grudnia

src: Vectra

We wszystkich regionach Vectra tradycyjnie ma silną pozycję jako operator kablowy. Zakres usług dostępnych w weekend nie będzie się różnił od tego oferowanego w tygodniu – klienci będą mogli zawrzeć nową umowę, przedłużyć istniejącą, zapoznać się z ofertą lub uzyskać pomoc w sprawach technicznych i rozliczeniowych. Firma udostępnia na swojej stronie mapę, która ułatwia znalezienie najbliższego punktu, wskazując przy okazji te dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Vectra próbuje poprawić wizerunek po karze UOKiK?

Na początku grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vectrę karę w wysokości przekraczającej 80 milionów złotych. Powód? Działania polegające na podwyższaniu opłat klientom w trakcie trwania umów. Sprawa dotyczyła wykorzystywania tak zwanych klauzul waloryzacyjnych, które pozwalały na podnoszenie cen nawet w umowach na czas określony. Dla klienta, który decyduje się na dwuletni kontrakt, oczekiwanie stabilności ceny jest naturalne, tymczasem Vectra, podobnie jak niektórzy inni operatorzy, stosowała zapisy, które tę stabilność podważały. Firma tłumaczyła, że podwyżki dotyczyły głównie umów bezterminowych, ale ustalenia urzędu wskazały na szerszy problem – i sprawa zapewne skończy się w sądzie. Tymczasem klienci przynajmniej w grudniu będą mieli łatwiej załatwić swoje sprawy i pozostaje tylko zapytać: dlaczego zmiany dotyczą tylko najbliższych tygodni, a nie jest to stałą praktyką?