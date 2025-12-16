Vivo X300 Pro 5G w mega ofercie Orange z akcesoriami

Podsumowanie artykułu . . .

Vivo X300 Pro w takim pakiecie aż żal nie kupić

Oferta na start ma niestety charakter limitowany – kto pierwszy, ten lepszy. A jest o co walczyć. Smartfon bez umowy abonamentowej wyceniony został na 5999,04 zł, Orange daje przy tym tradycyjnie możliwość rozłożenia całej kwoty na raty z zerowym oprocentowaniem – szybko i wygodnie.

Wspomniany pakiet promocyjny jest niezwykły, składa się bowiem z trzech elementów: pierwszym jest tzw. „photography kit”, w skład którego wchodzi specjalne etui z montażem dla dodatkowego teleobiektywu, tenże teleobiektyw, dodatkowy grip oraz pasek do trzymania takiego zestawu. Drugim elementem jest ładowarka SuperVOOC – nie ma jej normalnie w zestawie z telefonem, a jest wymagana, jeśli chcemy w pełni skorzystać z szybkiego ładowania. Trzecim (i ostatnim) elementem są słuchawki TWS.

Vivo X300 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów 2025 roku

Sercem X300 Pro jest moduł aparatu opracowany we współpracy z niemiecką firmą Zeiss, znaną z wysokiej klasy optyki. Główną atrakcją jest peryskopowy teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, który pozwala na robienie zdjęć z dużym przybliżeniem i nieźle się sprawdza w makrofotografii. Do tego dochodzi obiektyw szerokokątny, umożliwiający uchwycenie szerszej perspektywy.

Na wydajność też nie ma co narzekać – X300 Pro to SoC MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM oraz wyspecjalizowany procesor obróbki obrazu VS1, do tego ekran AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania i jasnością oraz świetne wykonanie, godne ceny. Czy to się opłaca? Jeśli uda nam się załapać na opisaną tu promocję z dodatkami – jak najbardziej, sam photo kit osobno kosztuje wszak ~1700 zł, ale nawet i bez dodatków to świetny smartfon, jeden z najlepszych w tym roku.