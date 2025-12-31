Rekordowy sylwester na łączach. WhatsApp przygotował się na powitanie 2026 roku

Podsumowanie artykułu . . .

Niezależnie od tego, czy świętujecie na hucznym balu w Warszawie, czy wolicie spokojny wieczór z planszówkami, komunikator od Mety stał się dla nas cyfrowym odpowiednikiem szampana – narzędziem, bez którego trudno wyobrazić sobie składanie życzeń bliskim na drugim końcu świata.

Noworoczne bajery i cyfrowy niezbędnik imprezowicza korzystającego z WhatsAppa

W tym roku WhatsApp nie ograniczył się tylko do utrzymania stabilności serwerów. Twórcy aplikacji postanowili dodać kilka nowości, które mają nieco “podkręcić” klimat świętowania, nie zmieniając przy tym aplikacji w jarmarczny stragan. Najciekawszą zmianą, dostępną przez cały okres świąteczny, są efekty w rozmowach wideo. Jeśli będziecie dzwonić do rodziny o północy, możecie jednym kliknięciem w ikonę efektów “odpalić” na ekranie wirtualne fajerwerki, konfetti czy animowane gwiazdy. To miły akcent, zwłaszcza gdy dzielą was tysiące kilometrów.

Dla fanów szybkich reakcji przywrócono animacje z konfetti – wystarczy zareagować na czyjąś wiadomość emoji z konfetti, by na ekranie czatu rozbłysła specjalna animacja. Dodatkowo w pakiecie znajdziecie dedykowane naklejki na 2026 rok, a – co jest nowością – po raz pierwszy możecie wrzucać animowane naklejki bezpośrednio do swoich statusów.

Jeśli to wy padliście ofiarą losowania i organizujecie domówkę dla znajomych, warto wykorzystać kilka funkcji, które ułatwiają życie (i sprzątanie):

Zarządzanie wydarzeniem — zamiast sto razy pisać to samo, możecie utworzyć oficjalne wydarzenie wewnątrz czatu grupowego (ikona agrafki -> Wydarzenie). Można tam zbierać potwierdzenia obecności i przypiąć najważniejsze informacje na górze.

Ankiety — to najszybsza metoda, by ustalić, czy zamawiacie pizzę, czy robicie sałatkę jarzynową, i czy goście wolą prosecco, czy sok jabłkowy.

Lokalizacja na żywo — bardzo przydatna rzecz, gdy znajomi krążą między blokami w poszukiwaniu właściwego wejścia. Co ważne, funkcja ta pozwala też dyskretnie sprawdzić, czy wszyscy po imprezie dotarli bezpiecznie do swoich domów.

Natomiast dla osób, które nie mogły dotrzeć, zawsze zostają notatki głosowe i wideo – krótki filmik nagrany w kulminacyjnym momencie imprezy zazwyczaj mówi więcej niż dziesięć SMS-ów napisanych z literówkami tuż po północy.

Więcej niż tylko piksele na ekranie

Choć noworoczne postanowienia i deklaracje bywają ulotne, potrzeba kontaktu z innymi w tym specyficznym dniu pozostaje stała. WhatsApp, łącząc ludzi od Nowego Jorku po Dżakartę, przypomina nam, że technologia w swoim najlepszym wydaniu powinna być przezroczysta – ma po prostu działać wtedy, gdy chcemy usłyszeć głos kogoś ważnego. Tegoroczne aktualizacje, choć drobne, pokazują, że komunikator chce być czymś więcej niż tylko skrzynką odbiorczą; staje się interaktywnym towarzyszem naszych najważniejszych chwil. Bawcie się dobrze, wysyłajcie życzenia i pamiętajcie o włączeniu lokalizacji dla spóźnialskich gości – bezpiecznego wejścia w ten 2026 rok!