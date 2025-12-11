Windows 11: rok 2026 przyniesie rewolucję w graniu? Na pewno będą duże zmiany

Co szykuje Microsoft dla Windows 11?
Jak podaje serwis Neowin, gigant z Redmond pracuje nad nową funkcją o nazwie „Quick Resume” (czyli Szybkie Wznawianie) dla systemu Windows. Rozwiązanie to jest doskonale znane posiadaczom konsol Xbox Series X/S i uchodzi za jedną z ich najlepszych funkcji. Na czym to polega? Obecnie, gdy zamkniesz grę na PC, proces jest całkowicie ubijany. „Quick Resume” pozwala na zamrożenie stanu gry i przejście do innej aktywności lub nawet wyłączenie komputera, a następnie błyskawiczny powrót do rozgrywki dokładnie w tym samym miejscu – bez konieczności ponownego ładowania menu głównego czy save’ów. Wprowadzenie takiej technologii na PC jest niestety znacznie trudniejsze niż na konsolach z kilku powodów:
- Różnorodność sprzętowa: Konsole mają ustandaryzowane podzespoły, podczas gdy PC to miliony różnych kombninacji dysków SSD, pamięci RAM i procesorów.
- Wymagania systemowe: Funkcja ta będzie prawdopodobnie wymagać bardzo szybkiego dysku NVMe oraz ścisłej integracji z systemem operacyjnym, aby efektywnie zrzucać stan pamięci RAM na dysk.
Oprócz Quick Resume spekuluje się o głębszej integracji kontrolerów oraz usprawnieniach w Game Barze, które mają sprawić, że obsługa gier na Windowsie będzie bardziej przypominać doświadczenie konsolowe – tzw. „console-like experience”.
Na liście do zrobienia są też:
- Automatyczna superrozdzielczość dostępna dla maszyn wyposażonych w AMD Ryzen AI NPU
- Tryb pełnoekranowy Xbox dostępny dla tradycyjnych komputerów oraz urządzeń 2-w-1
- Ogólna poprawa wydajności systemu w grach
- Rozszerzenie działania funkcji Automatic Shader Delivery na urządzenia ROG Xbox Ally
Trzeba przyznać, że dla graczy PC 2026 to może być dobry rok.