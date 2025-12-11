powrót

Windows 11: rok 2026 przyniesie rewolucję w graniu? Na pewno będą duże zmiany

Andrzej Libiszewski
11.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Jeśli jesteś graczem korzystającym z PC, mamy dla ciebie dobre wieści – choć będziesz musiał na nie jeszcze chwilę poczekać. Według najnowszych doniesień Microsoft planuje znaczące usprawnienia dla graczy w systemie Windows 11, które mają zadebiutować w 2026 roku.
...

Co szykuje Microsoft dla Windows 11?

Jak podaje serwis Neowin, gigant z Redmond pracuje nad nową funkcją o nazwie „Quick Resume” (czyli Szybkie Wznawianie) dla systemu Windows. Rozwiązanie to jest doskonale znane posiadaczom konsol Xbox Series X/S i uchodzi za jedną z ich najlepszych funkcji. Na czym to polega? Obecnie, gdy zamkniesz grę na PC, proces jest całkowicie ubijany. „Quick Resume” pozwala na zamrożenie stanu gry i przejście do innej aktywności lub nawet wyłączenie komputera, a następnie błyskawiczny powrót do rozgrywki dokładnie w tym samym miejscu – bez konieczności ponownego ładowania menu głównego czy save’ów. Wprowadzenie takiej technologii na PC jest niestety znacznie trudniejsze niż na konsolach z kilku powodów:

  • Różnorodność sprzętowa: Konsole mają ustandaryzowane podzespoły, podczas gdy PC to miliony różnych kombninacji dysków SSD, pamięci RAM i procesorów.
  • Wymagania systemowe: Funkcja ta będzie prawdopodobnie wymagać bardzo szybkiego dysku NVMe oraz ścisłej integracji z systemem operacyjnym, aby efektywnie zrzucać stan pamięci RAM na dysk.
Windows

Czytaj też: Test Porsche Cayenne S Coupé. Ten silnik wyleczy Cię z elektromobilności

Oprócz Quick Resume spekuluje się o głębszej integracji kontrolerów oraz usprawnieniach w Game Barze, które mają sprawić, że obsługa gier na Windowsie będzie bardziej przypominać doświadczenie konsolowe – tzw. „console-like experience”.

Na liście do zrobienia są też:

  • Automatyczna superrozdzielczość dostępna dla maszyn wyposażonych w AMD Ryzen AI NPU
  • Tryb pełnoekranowy Xbox dostępny dla tradycyjnych komputerów oraz urządzeń 2-w-1
  • Ogólna poprawa wydajności systemu w grach
  • Rozszerzenie działania funkcji Automatic Shader Delivery na urządzenia ROG Xbox Ally

Trzeba przyznać, że dla graczy PC 2026 to może być dobry rok.

UdostępnijTwitter