5 odkurzaczy pionowych dla zapracowanych. Jeden sprzęt do całego mieszkania

Sprzęt ma być pod ręką i gotowy do działania w każdej chwili, a nie czekać na weekendowe porządki. Dla osób żyjących w biegu znaczenie ma niska waga, ergonomia i łatwość opróżniania pojemnika. Dla tych, którzy nie chcą robić ze sprzątania wielkich rytuałów, zebrałem pięć bezprzewodowych pionowych modeli w dobrych cenach.
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max
Model G20 Max powstał z myślą o częstym sprzątaniu. Wyraźnie niska waga ułatwia manewrowanie między meblami oraz pracę na schodach i w wąskich przestrzeniach. Moc ssania wystarcza do codziennego zbierania kurzu, okruchów i sierści, bez potrzeby wielokrotnego poprawiania jednego miejsca. Charakter pracy pozostaje równy, nawet gdy sprzątanie przeciąga się na kilka pomieszczeń. System filtracji radzi sobie z drobnym pyłem i poprawia komfort korzystania w zamkniętych przestrzeniach. Bateria pozwala posprzątać mieszkanie jednym ciągiem, bez nerwowego kontrolowania poziomu naładowania.
G20 Max zybko staje się elementem Twojej codziennej rutyny i ułatwia utrzymanie porządku bez odkładania sprzątania na później.
Cena: ok. 800 zł
Najważniejsze cechy:
- dobra relacja mocy do wagi
- kompaktowa konstrukcja
- wymienna bateria
- skuteczna filtracja
- intuicyjna obsługa
Dla kogo?
- dla mieszkań w blokach i apartamentach
- dla osób sprzątających często, ale krótko
- dla użytkowników ceniących lekkość sprzętu
Mova I10
Mova z modelem I10 stawia na prostotę i powtarzalność. Odkurzacz prowadzi się swobodnie nawet jedną ręką i dobrze radzi sobie z twardymi podłogami oraz dywanami o niskim włosiu. Czas pracy pozwala na sprawne sprzątnięcie mieszkania bez przerw. Pojemnik na kurz jest kompaktowy, ale jego opróżnianie przebiega szybko i czysto.
Sprzęt nie komplikuje procesu dodatkowymi opcjami i ustawieniami i właśnie dzięki temu będzie używany regularnie, a nie okazjonalnie. Konstrukcja sprzyja szybkiemu odstawieniu do uchwytu po zakończeniu pracy.
Cena: ok. 900 zł
Najważniejsze cechy:
- bardzo niska waga
- prosta konstrukcja
- wymienna bateria
- kompaktowy pojemnik na kurz
- spokojna kultura pracy
Dla kogo?
- dla singli i par
- do mniejszych mieszkań
- dla osób ceniących prostotę obsługi
Dreame Z30
Dreame Z30 został zaprojektowany jako główny odkurzacz do domu i mieszkania. Moc ssania jest wysoka i utrzymywana stabilnie, co wyraźnie czuć zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach. Automatyczny tryb pracy reaguje na zmianę powierzchni płynnie i bez nerwowych skoków, dzięki czemu sprzątanie zachowuje stały rytm. Konstrukcja jest dobrze wyważona, a środek ciężkości nie ciąży na nadgarstku nawet przy dłuższym użytkowaniu. Pojemnik na kurz opróżnia się szybko i bezkontaktowo. Z30 dobrze radzi sobie z sierścią i drobnymi zanieczyszczeniami, które potrafią zatrzymać słabsze konstrukcje.
Cena: ok. 1250 zł
Najważniejsze cechy:
- wysoka i stabilna moc ssania
- automatyczny tryb pracy
- czytelny wyświetlacz
- wymienna bateria
- bogaty zestaw końcówek
Dla kogo?
- dla użytkowników szukających jednego odkurzacza do całego mieszkania
- dla domów z dywanami i zwierzętami
- dla osób celujących w klasę premium
Dyson V8 Cyclone
Dyson V8 to dojrzała konstrukcja, która mimo upływu lat nadal znajduje swoje miejsce w codziennym sprzątaniu. Odkurzacz prowadzi się lekko i intuicyjnie, a zwrotność ułatwia sprzątanie w ciasnych przestrzeniach i między meblami. Moc ssania wystarcza do regularnego utrzymania porządku na twardych podłogach oraz dywanach o krótkim włosiu. Opróżnianie pojemnika przebiega szybko i czysto, bez kontaktu z zawartością. Obsługa jest prosta i nie wymaga nauki ani przyzwyczajania się do nowych schematów, a charakterystyczna kultura pracy Dysona wciąż ma swoich zwolenników.
V8 dobrze odnajduje się w mniejszych i średnich mieszkaniach, bo konstrukcja sprzyja krótszym, ale częstszym sesjom sprzątania. Jako alternatywa dla nowszych modeli V8 wciąż pozostaje rozsądnym wyborem. Jego siłą jest przewidywalność i prostota w codziennym użytkowaniu.
Cena: ok. 1250 zł
Najważniejsze cechy:
- lekka i zwrotna konstrukcja
- dopracowana ergonomia
- technologia cyklonowa
- szybkie opróżnianie pojemnika
- kompaktowe wymiary
Dla kogo?
- dla fanów marki Dyson
- do mniejszych i średnich mieszkań
- dla osób ceniących prostą obsługę
Samsung Jet 85 Complete
Samsung Jet 85 Complete od pierwszych minut pracy sprawia wrażenie sprzętu dobrze poukładanego konstrukcyjnie. Nic tu nie dominuje, nic nie wymaga uwagi bardziej niż samo sprzątanie. Przełączanie się między różnymi powierzchniami odbywa się naturalnie. Główna szczotka dobrze zbiera drobny kurz przy krawędziach, a końcówki świetnie sprawdzają się np. do szczelin, a nawet samochodu. Przy dłuższym sprzątaniu nie pojawia się napięcie w nadgarstku ani potrzeba robienia przerw.
Jet 85 dobrze znosi sprzątanie całego mieszkania jednym ciągiem. W mieszkaniach rodzinnych szczególnie docenia się jego spokojny, równy charakter pracy.
Cena: ok. 1700 zł
Najważniejsze cechy:
- stabilna moc ssania
- rozbudowany zestaw końcówek
- wymienna bateria
- solidna konstrukcja
- skuteczna filtracja
Dla kogo?
- dla osób przywiązanych do znanych marek
- do mieszkań rodzinnych
- dla użytkowników oczekujących przewidywalnej pracy
Rozwiązanie idealne dla zabieganych
Spójrz, jak wygląda Twoje mieszkanie i oceń, jak sprzątasz na co dzień. Innego sprzętu będzie potrzebował ktoś z dużą ilością twardych podłóg, a innego osoba z dywanami, sierścią i tapicerką, którą trzeba sprzątać regularnie. Kluczowa jest główna szczotka – to jej konstrukcja wpływa na to, jak dobrze odkurzacz radzi sobie przy krawędziach, warto też zainwestować model z podświetleniem LED. Kolejna sprawa to bateria i realny czas pracy w trybie, którego faktycznie będziesz używać (producenci zwykle podają czas pracy w najsłabszym trybie). Warto też zwrócić uwagę na wagę i wyważenie, bo sprzątanie to ruch ręką przez kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut.
Odkurzacz pionowy to świetny wynalazek, bo daje nam przede wszystkim swobodę: łatwiej utrzymać porządek w tygodniu i szybciej reagować na drobny bałagan. Dzięki temu chętniej i częściej po niego sięgamy!