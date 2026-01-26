ALLEX. Koreański humanoid, który naprawdę czuje siłę uścisku

Podsumowanie artykułu . . .

Dłonie ALLEX zdolne do subtelnego dotyku

Nazwa ALLEX, pochodząca od ALL-EXperience, nie jesttu przypadkowa – robot nie tylko widzi otoczenie, ale przede wszystkim na nie reaguje za pomocą dotyku. Wyczuwa nacisk, dostosowuje siłę chwytu i odpowiada na zewnętrzne bodźce w sposób, który do tej pory zarezerwowany był dla żywych organizmów.

Sednem tej technologii są niezwykle zaawansowane dłonie – każda z nich ma 15 stopni swobody i jest w stanie wykryć siłę już od 100 gramów – i to bez zastosowania zewnętrznych czujników dotykowych. Osiągnięto to dzięki specjalnej, naturalnie elastycznej konstrukcji, naśladującej działanie ludzkich ścięgien. Mechanizm sam w sobie stanowi system sensoryczny.

Pojedynczy palec generuje na opuszku siłę do 40 N, utrzymując przy tym precyzję rzędu 0,3 mm. Cała dłoń, ważąca około 700 gramów, jest w stanie unieść przedmiot o masie przekraczającej 3 kilogramy. Dla porównania – wiele cięższych robotów przemysłowych nie oferuje tak dobrego stosunku siły do wagi. Co więcej, dzięki silnikom typu back-drivable, kończyny można bezpiecznie popychać lub prowadzić ręką, a ich uścisk hakowy wytrzymuje obciążenie ponad 30 kg.

Aby dłonie mogły działać naturalnie, potrzebują odpowiedniego wsparcia. System ramion ALLEX został zaprojektowany tak, by minimalizować tarcie i bezwładność obrotową – ma parametry ponad dziesięciokrotnie lepsze niż w konwencjonalnych robotach współpracujących. To jak różnica między sztywno poruszającym się manipulatorem a zwinnym ramieniem zdolnym do dynamicznej interakcji.

Cały zespół – od barku po nadgarstek – waży zaledwie około 5 kilogramów. Lekkość konstrukcji, połączona z mechanizmem kompensującym grawitację, pozwala na wykonywanie energochłonnych zadań bez niepotrzebnego obciążania układu. WIRobotics podkreśla, że ALLEX to pierwszy humanoid, którego elastyczność i zdolność do reakcji na siłę jest wbudowana w mechanikę ramion, palców i nawet talii.

Czytaj też: Blue Origin TeraWave rzuca wyzwanie Starlinkowi

Od przemysłu do gospodarstw domowych

Firma widzi dla ALLEX rolę pomostu między przewidywalnym środowiskiem przemysłowym a nieprzewidywalnym światem codziennym. Dzięki precyzyjnej modulacji siły, robot mógłby teoretycznie montować delikatną elektronikę, a zaraz później przejść do roli asystenta osoby starszej w domu. Nie bez powodu zatem mówi się w przypadki ALLEX o zastosowaniach w opiece zdrowotnej, rehabilitacji czy automatyce domowej.

Komercyjna oferta ma być modułowa – klienci mieliby składać zamówienia na poszczególne komponenty, takie jak ramiona, chwytaki czy systemy sterowania, tworząc konfigurację dopasowaną do swoich potrzeb. WIRobotics nawiązało też współpracę z kilkoma podmiotami, w tym startupem RLWRLD (specjalizującym się w fizycznej SI) oraz instytucjami badawczymi takimi jak MIT – robot został zoptymalizowany pod kątem uczenia maszynowego, co ma ułatwić przenoszenie algorytmów z symulacji do rzeczywistości.

WIRobotics ma wielkie plany wobec ALLEXa

Za projektem stoi stosunkowo młoda firma, założona w 2021 roku przez byłych inżynierów Samsunga. WIRobotics zdobywało nagrody na CES, pozyskało też 13 miliardów wonów funduszy na badania. Jej dalekosiężnym celem jest dostarczenie do 2030 roku uniwersalnej platformy humanoidalnej, z której każdy mógłby korzystać na co dzień – i patrząc na dotychczasowe efekty, może jej się udać.