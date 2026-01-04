Apple Fitness+ w 2026 roku skutecznie nauczy Cię budować dobre nawyki

Podsumowanie artykułu . . .

Największą nowością początku 2026 roku są dedykowane, wielotygodniowe programy treningowe. To gotowe zestawy ćwiczeń, które mają przeprowadzić użytkownika przez proces adaptacji organizmu do wysiłku. Zamiast zastanawiać się, co dzisiaj poćwiczyć, po prostu wybierasz ścieżkę i trzymasz się planu. Już 5 stycznia w aplikacji pojawią się trzy premierowe programy, a tydzień później – kolejny:

Make Your Fitness Comeback — idealny dla tych, którzy mieli dłuższą przerwę i potrzebują łagodnego powrotu do formy.

Build a Yoga Habit in 4 Weeks — miesięczny plan skupiony na rozciąganiu i uważności, mający na celu uczynienie z jogi codziennego rytuału.

Back-to-Back Strength and HIIT — coś dla fanów intensywności – połączenie treningu siłowego z interwałami.

Strength Basics in 3 Weeks (od 12 stycznia) – trzytygodniowy kurs fundamentów treningu siłowego.

Oprócz merytorycznego wsparcia, Apple jak zwykle dba o oprawę audio. Fani muzyki mogą spodziewać się nowych treningów z hitami od KAROL G, a w lutym – w ramach przygotowań do Super Bowl – wystartuje specjalna seria Artist Spotlight z Bad Bunny.

Czas na spacer z gwiazdami

Jeśli akurat nie masz ochoty na wyciskanie siódmych potów, Apple kontynuuje rozwój swojej nagradzanej serii „Time to Walk”. To format, który idealnie sprawdza się podczas długich, zimowych spacerów – w uszach słyszysz opowieści, ulubione piosenki i wspomnienia znanych osób, co ma symulować wspólny spacer z gościem. W nowym sezonie usłyszymy m.in. aktora i producenta Penna Badgleya (znanego z serialu „Ty”), ikonę Spice Girls – Mel B, a w dalszej części roku także Michelle Monaghan. To fajny sposób na “aktywne odpoczywanie”, który angażuje głowę i motywuje do wyjścia z domu nawet wtedy, gdy pogoda nie zachęca.

Warto przypomnieć, że Apple Fitness+ jest dostępne dla każdego użytkownika iPhone’a, iPada czy Apple TV. Jeśli jednak korzystasz z Apple Watch lub najnowszych słuchawek AirPods Pro 3, serwis wchodzi na wyższy poziom, wyświetlając Twoje parametry – takie jak tętno czy spalone kalorie – w czasie rzeczywistym bezpośrednio na ekranie, co pozwala lepiej kontrolować intensywność ćwiczeń.

Strategia Apple na 2026 rok wydaje się jasna: Fitness+ ma przestać być tylko biblioteką wideo, a stać się osobistym trenerem, który trzyma Cię za rękę. Programy wielotygodniowe to świetny ruch, bo nic tak nie zabija motywacji jak brak pomysłu na kolejny trening. Choć z niecierpliwością czekamy na plotkowane zmiany w iOS 27, obecne nowości – wsparte solidną dawką dobrej muzyki i inspirujących podcastów spacerowych – dają wystarczająco dużo powodów, by faktycznie ruszyć się z kanapy.