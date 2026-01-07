ASUS na CES 2026. Jubileusz ROG, więcej AI i parę naprawdę fikuśnych urządzeń

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe laptopy Zephyrus, czyli granie bez kompromisów

Podczas wydarzenia „Dare to Innovate” zapowiedziano całą gamę nowości, od ultrawydajnych laptopów gamingowych po komputery dla twórców i biznesu, które mają wspólną cechę: zaawansowane jednostki NPU. Uwagę jednak zwracają przede wszystkim urządzenia dla graczy.

Sercem gamingowej oferty pozostała odświeżona seria Zephyrus. Modele G14 i G16 otrzymały najnowsze procesory Intela i AMD z serii AI oraz karty graficzne NVIDIA RTX 50. Producenci często mówią o zwiększonej wydajności, ale ASUS podaje konkretne liczby: limit mocy GPU w trybie manualnym został podniesiony nawet o 23%, co pozwala osiągnąć 130 W dla modeli G14 oraz 160 W dla większych urządzeń G16. I teoretycznie powinno to dać namacalny skok w klatkach na sekundę w najnowszych tytułach, jednak końcowy efekt zależeć będzie przede wszystkim od tego, w jaki sposób chłodzenie poradzi sobie ze zwiększoną produkcją ciepła – a o tym na razie wiemy niewiele.

Prawdziwą perełką w gamingu okazał się jednak Zephyrus Duo 16. To pierwszy na świecie laptop gamingowy z dwoma 16-calowymi ekranami – oba panele to dotykowe wyświetlacze OLED o rozdzielczości 3K, oznaczone jako ROG Nebula HDR, z odświeżaniem 120 Hz i niezwykle krótkim czasem reakcji 0,2 ms. Jasność wynosząca 1100 nitów, głęboka (jak przystało na OLED) czerń i soczyste kolory w grach z obsługą HDR zrobią zapewne wielkie wrażenie. Model Duo 16 świetnie sprawdzi się u streamerów, miłośników robienia kilku rzeczy naraz (także podczas grania) i chwalipiętów, którzy po prostu lubią się wyróżniać i chwalić się ekstrawaganckim sprzętem.

Kojima Productions i holograficzny system wentylacji

Jedną z ciekawszych zapowiedzi było strategiczne partnerstwo z legendarnym studiem Kojima Productions. Jego owocem jest limitowana linia produktów inspirowana postacią Ludens. Najlepszym przykładem współpracy jest ROG Flow Z13-KJP, hybrydowy laptop-tablet napędzany procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 i GPU Radeon 8060S, łączący wysoką wydajność z unikalnym, kolekcjonerskim designem.

Do zestawu dołączono też dedykowane peryferia:

Słuchawki ROG Delta II-KJP wyposażono w 50-milimetrowe przetworniki z tytanową powłoką, mikrofon super-wideband oraz baterię, która ma wytrzymać nawet do 100 godzin pracy

Mysz ROG Keris II Origin-KJP, ultralekki model ważący 63 gramy, z sensorem optycznym ROG AimPoint Pro o rozdzielczości 42 000 dpi.

Dla miłośników desktopów przygotowano maszynę ROG G1000. Jej największą innowacją (w każdym razie wizualną) jest AniMe Holo Fan, który ma być pierwszym na świecie holograficznym systemem wentylatora w gotowym PC. Obudowa typu ATX Ultra Tower o pojemności 104 litrów z ROG Thermal Atrium zapewnia przestrzeń dla potężnych, niezwykle wymagających konfiguracji.

Wszędzie ta sztuczna inteligencja

Być może komputery dla graczy w największym stopniu przyciągają uwagę, ale ASUS nie zapomniał też o biznesie. ExpertBook Ultra (B9406) to wizytówka filozofii Workspace AI – pomysł polega na wykorzystaniu lokalnej mocy obliczeniowej AI (do 50 TOPS z procesora Intel Core Ultra X9 Series 3) do automatyzacji codziennych zadań, takich jak organizacja spotkań czy streszczanie dokumentów. Laptop jest niezwykle poręczny – waży zaledwie 0,99 kg przy grubości 10,9 mm, a do jego budowy użyto technologii Nano Ceramic. Zintegrowana platforma ASUS MyExpert ma współpracować z funkcjami Microsoft Copilot+ PC. Więcej AI, użytkownicy wytrzymają!

Narzędzia dla twórców treści – seria ProArt

W segmencie kreatywnym ASUS pokazał dwa urządzenia, które już zdobyły uznanie jurorów targów CES. ProArt GoPro Edition (PX13) to mobilny zestaw kreatywny z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395, zaprojektowany we współpracy z GoPro. Doceniono go nagrodą CES 2026 Innovation Award w kategorii sprzętu komputerowego.

Drugim laureatem jest tablet ProArt PZ14, napędzany 18-rdzeniowym procesorem Snapdragon X2 Elite o mocy obliczeniowej AI sięgającej 80 TOPS. To propozycja dla fotografów i filmowców, którzy potrzebują mocnego i przenośnego narzędzia do obróbki poza studiem. Przyznaję, że tego cudaka sam bym chętnie obejrzał z bliska i sprawdził, czy X2 Elite rozwiązuje wydajnościowe problemy, jakie miałem z pierwszą generacją X Elite w oprogramowaniu Adobe.

Everyday AI dla każdego użytkownika

Seria Zenbook ma udowodnić, że sztuczna inteligencja może ułatwić zwykłe, codzienne korzystanie z komputera. Gwiazdą jest Zenbook DUO z dwoma 14-calowymi ekranami Lumina Pro OLED, który również zdobył nagrodę CES. Innowacyjny zawias ma zmniejszyć odstęp między panelami o 70%, co może znacząco poprawić komfort pracy w trybie rozszerzonym. Podobne maszyny już widzieliśmy, mamy tu zatem rozwinięcie i usprawnienie znanych już koncepcji.

Zenbook A16 to z kolei prezentowany jako najszybszy laptop na platformie Snapdragon, wyposażony w ekstremalną wersję procesora Snapdragon X2 Elite (80 TOPS NPU) i 16-calowy ekran 3K OLED. Waży 1,2 kg. Dla osób nastawionych na maksymalną mobilność przygotowano model A14, który ma ważyć poniżej kilograma i oferować nawet 35 godzin odtwarzania wideo dzięki baterii i energooszczędnemu chipowi – uwierzę jak zobaczę. Wykonano go z ultralekkiego i wytrzymałego materiału Ceraluminum.

ASUS postanowił także przynieść moc AI do domowego salonu. V400 AiO to pierwszy na świecie komputer All-in-One klasy Microsoft Copilot+ PC, bazujący na procesorze Snapdragon X. Do tego dochodzą desktopy z serii V Home Desktop, łączące nowoczesne wzornictwo z podzespołami zoptymalizowanymi pod kątem zadań AI.

Więcej AI, użytkownik wytrzyma

Prezentacja ASUS na CES 2026 była imponująca pod względem zakresu. Zamiast jednego „flagowca” firma zaserwowała cały ekosystem produktów przesyconych sztuczną inteligencją – od najcięższej gamingowej artylerii, przez narzędzia dla profesjonalistów, po zwykłe laptopy dla wszystkich. Trzy nagrody CES Innovation Award oznaczają zaś, że komuś te pomysły się podobają. Oczywiście siłowe pchanie AI do wszystkiego, co się da ma także i przeciwników, na razie bowiem te wszystkie teraoperacje na sekundę (TOPS) przekładają się na rzeczywiste, namacalne korzyści dla zwykłego użytkownika w minimalnym stopniu, niewąsko za to kosztują.