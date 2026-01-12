Bixby wraca do łask. Samsung szykuje potężną dawkę AI w One UI 8.5

Podsumowanie artykułu . . .

Kiedy wybuchła rewolucja AI, wszyscy spodziewali się, że gigant od razu wpompuje w Bixby nową technologię, ale kolejne aktualizacje One UI mijały bez większego przełomu. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy po prostu potrzebowali więcej czasu na solidne przygotowania. Do sieci wyciekły właśnie zrzuty ekranu z testowej wersji systemu One UI 8.5, które sugerują jedno: Bixby w końcu dorobił się mózgu z prawdziwego zdarzenia. Jeśli te przecieki się potwierdzą, czeka nas jedna z największych metamorfoz asystenta głosowego w historii smartfonów.

Perplexity AI pod maską i nowe integracje

Największym zaskoczeniem jest informacja o tym, kto dostarcza inteligencję do nowego Bixby. Zrzuty ekranu udostępnione przez jednego z użytkowników Reddita wskazują, że asystent opiera się na technologii Perplexity AI. To świetna wiadomość, bo Perplexity słynie z dostarczania precyzyjnych odpowiedzi popartych konkretnymi źródłami, co jest sporą przewagą nad niektórymi innymi chatbotami. Co więcej, w interfejsie ma pojawić się przycisk “Źródło”, który bezpośrednio przeniesie nas do strony lub aplikacji Perplexity, abyśmy mogli samodzielnie zweryfikować dane.

Samsung nie ograniczył się jednak tylko do jednego partnera. Nowy Bixby ma być głęboko zintegrowany z zewnętrznymi usługami, takimi jak:

The Weather Channel – dla dokładniejszych prognoz pogodowych.

HERE Maps – do nawigacji i orientacji w terenie.

Skyscanner i Uber – co pozwoli na planowanie podróży i zamawianie przejazdów bezpośrednio przez asystenta.

Nowy asystent ma działać jako nakładka na inne aplikacje, co oznacza, że będziemy mogli z nim rozmawiać bez przerywania tego, co aktualnie robimy na telefonie. Bixby będzie pamiętał historię rozmów, a dodatkowo zyska funkcję analizowania przesłanych dokumentów – będziemy mogli poprosić go o streszczenie tekstu lub omówienie pliku w konkretnym stylu.

Circle to Ask i Bixby Live — odpowiedź na nowości Google

Ciekawie robi się w momencie, gdy spojrzymy na funkcje, które Samsung rozwija jako alternatywę dla rozwiązań Google. Zamiast “Circle to Search”, w One UI 8.5 ma pojawić się Circle to Ask. Choć nazwa brzmi podobnie, sugeruje ona bardziej konwersacyjne podejście do zaznaczonych na ekranie treści.

Jeszcze większe wrażenie robi Bixby Live, czyli odpowiedź na Gemini Live. Według przecieków, funkcja ta pozwoli na interakcję z asystentem w czasie rzeczywistym. Będziemy mogli udostępnić Bixby widok z naszej kamery lub to, co aktualnie widzimy na ekranie, i na żywo dyskutować o otoczeniu lub treściach w aplikacjach. To poziom interakcji, który do tej pory był zarezerwowany dla najbardziej zaawansowanych modeli AI dostępnych na rynku.

Mimo tych wszystkich nowości, Bixby nie zapomni o swoich korzeniach. Nadal będzie potrafił zarządzać ustawieniami telefonu – wyłączy Bluetooth, włączy tryb ciemny czy skonfiguruje budzik na naszą prośbę.

Choć nowa wersja Bixby na zrzutach ekranu wygląda na niemal gotową do wdrożenia, warto zachować odrobinę dystansu. Samsung słynie z długich testów wewnętrznych i nie ma 100% pewności, że wszystkie te funkcje trafią do nas od razu wraz z premierą One UI 8.5. Niemniej jednak, kierunek zmian jest bardzo obiecujący. Mariaż z Perplexity AI i rozwój własnych funkcji “Live” pokazują, że Samsung chce odzyskać kontrolę nad ekosystemem swoich urządzeń i nie zamierza oddawać pola Google bez walki. Jeśli te zmiany wejdą w życie, Bixby może w końcu przestać być aplikacją, którą wyłączamy zaraz po wyjęciu telefonu z pudełka, a stanie się faktycznie przydatnym, inteligentnym narzędziem.