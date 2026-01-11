Koniec z bałaganem w wyszukiwarce? YouTube odświeża system filtrów

Podsumowanie artykułu . . .

Do tej pory system filtrów na platformie był, delikatnie mówiąc, nieco archaiczny i nie zawsze intuicyjny. YouTube postanowił jednak w końcu wsłuchać się w opinie użytkowników i zapowiedział solidne przemeblowanie menu wyszukiwania. Zmiany dotkną zarówno użytkowników przeglądarek na komputerach, jak i osoby korzystające z aplikacji mobilnych, a ich celem jest uproszczenie procesu dokopywania się do wartościowych treści.

Nowe nazwy, segregacja Shorts i wielkie porządki

Największą i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną nowością jest wprowadzenie dedykowanego filtra dla formatu Shorts. Do tej pory krótkie pionowe wideo często mieszały się z tradycyjnymi, długimi materiałami, co potrafiło irytować, gdy szukaliśmy konkretnego, wyczerpującego filmu. Teraz w kategorii „Typ” pojawi się opcja pozwalająca na sztywne oddzielenie tych dwóch światów – możemy zdecydować, czy chcemy widzieć wyłącznie krótkie formy, czy skupić się na klasycznym wideo.

YouTube zdecydował się również na pewne zmiany w nazewnictwie, które mają lepiej oddawać to, co faktycznie dzieje się z wynikami po kliknięciu. Znana od lat kategoria „Sortuj według” zmienia nazwę na „Priorytetyzuj”. Z kolei filtr „Liczba wyświetleń” zostanie przemianowany na bardziej opisową „Popularność”. Zmiana ta wydaje się kosmetyczna, ale ma na celu uczynienie menu bardziej zrozumiałym dla przeciętnego widza, który niekoniecznie myśli kategoriami baz danych.

Obecny wygląd filtrów wyszukiwania na Youtubie | Źródło: własne Nowy wygląd filtrów wyszukiwania na Youtubie | Źródło: Android Authority

Pojawiły się też gorsze wieści dla fanów bardzo precyzyjnego wyszukiwania. Z menu znikają dwie opcje: „Ostatnia godzina” oraz „Ocena”. YouTube przyznał szczerze, że te filtry po prostu nie działały tak, jak powinny, i generowały sporo skarg ze strony użytkowników. Zamiast naprawiać niedoskonały mechanizm, platforma uznała, że lepiej go usunąć i skupić się na stabilniejszych rozwiązaniach. Warto też odnotować, że kolumna „Data przesłania” zmieni swoją lokalizację i powędruje na środek menu, co ma poprawić ergonomię korzystania z filtrów na większych ekranach.

Jak znaleźć nowe filtry na swoim urządzeniu?

Choć menu przechodzi lifting, dostęp do niego pozostaje w tych samych miejscach.

Na komputerze — przycisk filtrów znajdziecie tradycyjnie w prawym górnym rogu ekranu, tuż pod paskiem wyszukiwania, po zatwierdzeniu wpisanej frazy.

Na smartfonie — aby rozwinąć opcje, nadal trzeba będzie stuknąć w ikonę trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu aplikacji.

YouTube twierdzi, że nowa struktura menu sprawi, iż wyszukiwanie stanie się „bardziej intuicyjne”. To odważna teza, biorąc pod uwagę, że usuwanie przydatnych dla niektórych opcji (jak wspomniana „ostatnia godzina”) zawsze budzi kontrowersje. Niemniej jednak, uporządkowanie bałaganu związanego z Shorts to krok w bardzo dobrym kierunku. Zmiany są wdrażane sukcesywnie, więc jeśli wasze menu jeszcze wygląda po staremu, dajcie platformie kilka dni na aktualizację.