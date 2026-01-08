One UI 8.5 pożycza świetną funkcję z Pixeli. AI wchodzi na ekran blokady

Podsumowanie artykułu . . .

Mowa o dynamicznych efektach pogodowych, które sprawiają, że twoja ulubiona tapeta przestaje być statycznym obrazkiem, a staje się żywym organizmem reagującym na to, co dzieje się za oknem. To mały detal, ale takie „bajery” sprawiają, że korzystanie z telefonu staje się po prostu przyjemniejsze i bardziej immersyjne.

Jak działają nowe animacje pogody w One UI 8.5?

Zgodnie z informacjami, do których dotarł serwis GalaxyClub, One UI 8.5 wprowadza zaawansowane, generowane przez AI animacje pogodowe bezpośrednio na ekran blokady. Nie jest to jednak prosta nakładka graficzna, jaką znamy z telefonów sprzed dekady. Samsung wykorzystuje tutaj algorytmy sztucznej inteligencji, aby efekty takie jak padający deszcz czy śnieg wyglądały realistycznie.

Jak to działa w praktyce? System analizuje twoją tapetę i rozpoznaje znajdujące się na niej obiekty – na przykład budynki, drzewa czy postacie. Dzięki temu krople deszczu czy płatki śniegu nie przesłaniają bezmyślnie całego ekranu, ale wydają się poruszać za obiektami widocznymi na zdjęciu, co tworzy niesamowity efekt głębi. Jeśli na zewnątrz akurat świeci słońce, tapeta może zyskać ciepłe, świetliste refleksy, a podczas burzy zobaczymy subtelne błyski.

Aby włączyć tę nowość, wystarczy udać się do Ustawień, wybrać sekcję Tapeta i styl, a następnie przejść do edycji ekranu blokady. Tam pojawi się nowa opcja “Pogoda”. Choć Samsung eksperymentował już z podobnymi pomysłami w ramach funkcji “Photo Ambient Wallpaper” w sekcji Labs, to właśnie wersja w One UI 8.5 ma być dopracowanym, finalnym produktem gotowym dla masowego odbiorcy. Użytkownicy Pixeli znają to pod nazwą “Live Effects” – teraz fani Galaxy dostaną własną, prawdopodobnie jeszcze bardziej zaawansowaną wersję.

Co jeszcze przyniesie One UI 8.5?

Nowa nakładka to oczywiście nie tylko zabawa z pogodą. Samsung przy okazji premiery serii Galaxy S26, która ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu, planuje szereg mniejszych poprawek poprawiających płynność systemu. Osoby biorące udział w testach beta (obecnie dostępna jest już trzecia wersja beta dla serii S25) donoszą o nowych, znacznie przyjemniejszych dla oka animacjach. Zmiany dotkną między innymi widżetu muzycznego na ekranie blokady – przełączanie utworów ma być teraz sygnalizowane płynniejszymi przejściami, które sprawiają, że system wydaje się lżejszy i bardziej responsywny.

Po premierze flagowców z serii S26, nowa wersja oprogramowania zacznie stopniowo trafiać na starsze urządzenia Galaxy. Można się spodziewać, że dynamiczne tapety pogodowe będą wymagały nowszego procesora z jednostką NPU do sprawnego przetwarzania grafiki przez AI, więc funkcja ta może być zarezerwowana dla modeli z ostatnich 2-3 lat.

Choć funkcja dynamicznych tapet pogodowych jest ewidentnym „pożyczeniem” pomysłu od Google, to implementacja Samsunga z wykorzystaniem AI do analizy głębi obrazu zapowiada się niezwykle obiecująco. To kolejny krok w stronę telefonu, który jest nie tylko narzędziem, ale inteligentnym kompanem dopasowującym się do naszego otoczenia.