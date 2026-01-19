Robot policyjny, medyczny, doradca klienta AiMOGA. Chery Group zaskakuje światem robotów.

Podsumowanie artykułu . . .

Specjalistyczne roboty AiMOGA dla policji i placówek medycznych

Wśród prezentowanych konstrukcji znalazły się między innymi specjalistyczne roboty dla służb mundurowych i placówek medycznych. Model policyjny „Wuyou” R001 oraz pomocniczy robot medyczny „AiMOGA Care” RN001 zostały zaprojektowane z myślą o konkretnym zakresie zadań, ale jednocześnie z myślą o szybkości adaptacji – maszyny można podobno przeszkolić do nowych obowiązków branżowych w ciągu godziny.

Najwięcej uwagi przykuł jednak robot humanoidalny AiMOGA. Jego konstrukcja ma 41 stopni swobody, na same dłonie przypada aż 12 z nich, co ma umożliwiać niezwykle precyzyjne chwytanie i manipulowanie przedmiotami. Porusza się z prędkością około 3,6 km/h (1 m/s), a producent deklaruje się, że rozumie oraz komunikuje się w dziesięciu językach z 95-procentową dokładnością. Maszyna przygotowana została z myślą o przemyśle samochodowym – dzięki dużym modelom językowym DeepSeek, robot nie ma odpowiadać zaprogramowanymi na sztywno frazami, ale analizować kontekst rozmowy. Chery testowało już jego możliwości w roli konsultanta w swoich salonach Omoda i Jaecoo w Malezji, gdzie robot asystował przy prezentacji aut i jazdach próbnych

AiMOGA już dostarcza roboty na trzy kontynenty

Warto zaznaczyć, że nie są to wyłącznie koncepcyjne pokazówki – AiMOGA Robotics donosi, że w 2025 roku dostarczyła 300 robotów humanoidalnych oraz tysiąc robotycznych psów do 30 krajów na świecie. Istotnym osiągnięciem dla planów ekspansji w Europie jest uzyskanie przez platformę (wcześniej znaną jako Mornine) niezbędnych certyfikatów Unii Europejskiej, zarówno dla części sprzętowej, jak i oprogramowania – formalny, ale konieczny krok na wymagającym europejskim wspólnym rynku.