Podsumowanie artykułu . . .

Jak działa połączenie satelitarne robota

Test odbył się 23 stycznia podczas konferencji poświęconej komercyjnemu przemysłowi kosmicznemu – podczas niego humanoid o nazwie Embodied Tien Kung, stworzony przez Pekińskie Centrum Innowacji Robotyki Humanoidalnej, połączył się z satelitą internetowym firmy GalaxySpace. Urządzenie orbitalne wyróżnia się płaską anteną fazową, która umożliwia równoczesną komunikację z wieloma odbiornikami naziemnymi. W trakcie demonstracji robot miał za zadanie odzyskanie symbolicznego certyfikatu ukończenia projektu umieszczonego wewnątrz pojazdu bez kierowcy, który samodzielnie przejechał z centrum usług rządowych do nowo ukończonej Rocket Avenue.

Robot samodzielnie ustalił najlepszy moment na nawiązanie łączności z przelatującym satelitą, przeprowadził procedurę kontrolną systemu, a następnie nawiązał bezpośrednie połączenie komunikacyjne z satelitą LEO. Następnie udał się do pojazdu, odzyskał z niego certyfikat i dostarczył go we właściwe miejsce, czyli na ręce kierownika projektu. Podczas całej procedury Embodied Tien Kung przekazywał obraz z kamery i dane dotyczące wykonywanych ruchów każdego stawu do centrum kontroli.

Kluczowym osiągnięciem była pełna niezależność od naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. System utrzymał stabilne połączenie bez użycia sieci komórkowych lub lokalnego internetu, co uznano za pierwszy taki przypadek w Chinach dla satelity z tego typu anteną – oznacza to, że robot jest w stanie działać w zupełnej izolacji, co stanowi odpowiedź na jedno z głównych wyzwań robotyki terenowej.

Czytaj też: Microsoft Maia 200, akcelerator AI ze 100 miliardami tranzystorów

Łączność satelitarna pozwoli na użycie maszyn tam, gdzie do tej pory było to niepraktyczne

Łączność satelitarna skutecznie rozwiązuje problem sterowania maszynami w trudno dostępnym terenie przy całkowitym braku innej infrastruktury lub w sytuacji, gdy jest uszkodzona. Chodzi o miejsca takie jak strefy klęsk żywiołowych, odległe kopalnie czy tereny po trzęsieniach ziemi, gdzie tradycyjne sieci często nie działają. Integracja robota z systemem satelitarnym otwiera drogę do jego wykorzystania w misjach ratunkowych, inspekcjach przemysłowych czy eksploracji. Maszyny mogłyby zastępować ludzi w szczególnie niebezpiecznych zadaniach, zwiększając jednocześnie precyzję operacji.

Cały system pozwala na swobodną wymianę danych między robotem, satelitą i innymi bezzałogowymi platformami, zapewniając nie tylko pogląd obrazu z miejsca operacji, ale także możliwość współpracy ze sobą bezludnych maszyn niezależnie od lokalizacji.

W lutym 2025 roku ten sam humanoid pokonał 134 nieregularne stopnie na zewnętrznych schodach w pekińskim parku – a pokonanie takiego terenu, ze zmienną wysokością i nachyleniem stopni wymagało zaawansowanych zdolności nawigacyjnych i utrzymania równowagi. Ostatni test połączenia satelitarnego udowodnił zdolność do autonomicznej pracy maszyny poza naziemną infrastrukturą łączności, rzecz, na której szczególnie mogą skorzystać kraje o rozległych, słabo zaludnionych obszarach, gdzie budowa tradycyjnej sieci komórkowej jest nieopłacalna i niepraktyczna.