Wieczór pod kocem wychodzi taniej. Disney+ rusza z noworoczną promocją

Disney+ postanowił wyjść naprzeciw wszystkim, którzy stawiają na “kanapowy” relaks i ogłosił nową akcję promocyjną w Polsce. Dzięki niej dostęp do ogromnej biblioteki Marvela, Gwiezdnych Wojen czy National Geographic staje się znacznie tańszy przez najbliższe trzy miesiące. To idealny moment, by sprawdzić głośne premiery, na które wcześniej brakowało czasu lub budżetu.

Cennik promocyjny Disney+ i warunki uczestnictwa

Promocja, która wystartowała 15 stycznia 2026 roku, pozwala na realne oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych. Zasada jest prosta – płacisz mniej przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe. Oto jak prezentują się nowe stawki:

Pakiet Standard — kosztuje teraz 23,99 zł miesięcznie (zamiast regularnych 34,99 zł). Decydując się na tę opcję, oszczędzasz łącznie 33 złote.

Pakiet Premium — kosztuje teraz 41,99 zł miesięcznie (zamiast 59,99 zł po podwyżkach z 2025 roku). Tutaj w twojej kieszeni zostają aż 54 złote.

Kto może skorzystać z tej okazji? Oferta jest skierowana do nowych użytkowników oraz tzw. powracających subskrybentów, którzy spełniają określone warunki (czyli np. mieli dłuższą przerwę w opłacaniu serwisu). Na podjęcie decyzji nie ma jednak nieskończenie wiele czasu – promocyjne warunki można aktywować tylko do 28 stycznia 2026 roku.

Warto pamiętać o technicznych różnicach między planami. Standard oferuje jakość 1080p Full HD i oglądanie na dwóch ekranach jednocześnie. Premium to już pełne 4K UHD, HDR, dźwięk Dolby Atmos i możliwość korzystania z konta na czterech urządzeniach naraz. W obu przypadkach możecie pobierać filmy do obejrzenia offline, co przydaje się w podróży.

Co warto obejrzeć w 2026 roku na Disney+?

Powodów, by zajrzeć do biblioteki serwisu, jest całkiem sporo. Poza klasykami takimi jak “Zagubieni”, “Biuro” czy “The Walking Dead”, platforma staje się domem dla coraz ciekawszych produkcji oryginalnych i kinowych hitów. Fani dramatu z pewnością kojarzą nagradzane “The Bear” czy epickiego “Szoguna”.

To oczywiście początek. Wśród nowości, które mają zadebiutować w najbliższych miesiącach, znajdziemy między innymi:

“Wonder Man” – kolejna propozycja dla fanów uniwersum Marvela.

“The Beauty” – nowy projekt od Ryana Murphy’ego.

Drugi sezon “Paradise” – kontynuacja świetnie ocenianej serii.

Kinowe nowości, takie jak “Prawdziwy ból” czy “Kompletnie nieznany”.

Należy jednak zachować czujność – po upływie trzech miesięcy promocyjnych, subskrypcja automatycznie przedłuży się w pełnej, standardowej cenie. Jeśli więc planujesz tylko “maraton” konkretnego serialu, pamiętaj o ewentualnej rezygnacji przed końcem trzeciego miesiąca, co można zrobić w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów.

Noworoczna promocja Disney+ to klasyczny przykład “win-win” – platforma chce odzyskać użytkowników po podwyżkach z zeszłego roku, a my możemy nadrobić zaległości filmowe w cenie niższej o ponad 30%. Tak czy inaczej, jeśli chcecie nadrobić zaległości w oglądaniu, to dobra okazja.