Stało się. Amazon Prime drożeje w Polsce po raz pierwszy od lat

Podsumowanie artykułu . . .

Amazon oficjalnie ogłosił, że era 49 zł za rok właśnie się kończy, a użytkownicy muszą przygotować się na nowe, wyższe stawki. Sprawdźmy, ile dokładnie przyjdzie nam teraz zapłacić i co musimy zrobić, aby nie stracić dostępu do swoich ulubionych seriali i darmowych dostaw.

Nowy cennik Amazon Prime. Ile teraz zapłacimy?

Jeśli liczyliście, że podwyżka będzie symboliczna, to mamy mieszane wieści. Amazon zdecydował się na dość wyraźny skok cenowy, choć patrząc na rynkową konkurencję, kwoty te wciąż nie zwalają z nóg. Od 13 stycznia 2026 roku obowiązują następujące stawki dla nowych i obecnych subskrybentów:

Abonament roczny — zamiast dotychczasowych 49 złotych, zapłacimy teraz 69 złotych przy płatności z góry.

Abonament miesięczny — cena wzrosła z 10,99 złotych do 15,50 złotych.

W skali roku podwyżka wynosi zatem równe 20 złotych, natomiast osoby preferujące rozliczenie miesięczne muszą liczyć się z wydatkiem wyższym o 4,51 zł co miesiąc. Nowe warunki zaczną obowiązywać od najbliższego okresu rozliczeniowego, ale jest jeden ważny haczyk: Amazon nie pobierze wyższej opłaty automatycznie. Jako użytkownicy musimy świadomie zaakceptować nowy regulamin. Jeśli tego nie zrobimy – lub po prostu zignorujemy powiadomienia – subskrypcja wygaśnie wraz z końcem aktualnie opłaconego cyklu.

Zgodę na kontynuowanie członkostwa na nowych warunkach można wyrazić w kilku krokach przez aplikację mobilną lub stronę internetową. Wystarczy wejść w sekcję konta użytkownika (ikona ludzika), a następnie wybrać kategorię “Członkostwa i subskrypcje”. To tam znajdziecie opcję akceptacji lub odrzucenia zaktualizowanej oferty.

Nie ma co ukrywać, to nadal się opłaca

Mimo że nikt nie lubi płacić więcej, warto na chłodno ocenić, co właściwie dostajemy w zamian za te 69 złotych rocznie. Amazon Prime to wciąż nietypowy “kombajn” usługowy, który łączy świat e-commerce z rozrywką cyfrową. W ramach jednej opłaty nadal otrzymujemy:

Darmową i szybką wysyłkę — bez minimalnej kwoty zamówienia na produkty oznaczone logo Prime.

Prime Video — dostęp do biblioteki filmów i seriali, w tym produkcji oryginalnych.

Prime Gaming — darmowe gry co miesiąc oraz bonusy w popularnych tytułach online.

Ekskluzywne okazje — dostęp do specjalnych promocji i wydarzeń typu Prime Day.

Biorąc pod uwagę, że koszt roczny (69 zł) rozkłada się na zaledwie 5,75 zł miesięcznie, polski Prime nadal pozostaje jedną z najtańszych ofert tego typu na świecie. Dla porównania, konkurencyjne serwisy streamingowe potrafią kosztować tyle… za jeden miesiąc użytkowania.

Podwyżka cen była nieunikniona – cztery lata stabilności cenowej w obecnych realiach gospodarczych to i tak imponujący wynik. Choć skok z 49 zł na 69 zł może kłuć w oczy, usługa ta wciąż oferuje stosunek ceny do jakości, któremu trudno dorównać. Jeśli więc nadal chcecie oglądać ulubione treści i zamawiać z darmową wysyłką, jak najszybciej potwierdźcie akceptację nowych stawek.