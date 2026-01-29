Dreame AP10 i H40 walczą z suchym powietrzem i zanieczyszczeniami

Podsumowanie artykułu . . .

Oczyszczacz Dreame AP10 – niezbędny w zimie

O tym, że oczyszczacz powietrza robi w zimie różnicę, mogę się przekonać co roku, gdy w bezwietrzne dni robi się buro od unoszącego się smogu ze spalin samochodów i z niskiego spalania w piecach, a smród przenika zamknięte, ale nieuszczelnione okna. Dlatego nie wyobrażam sobie funkcjonowania w mieszkaniu bez oczyszczacza.

Sercem najnowszego Dreame AP10 jest mechanizm zasysania powietrza z każdej strony, który według producenta ma radzić sobie nie tylko z pyłem zawieszonym, ale także z niemal wszystkimi włosami i kłaczkami kurzu. System kieruje złapane zanieczyszczenia do specjalnego, przezroczystego pojemnika, dzięki czemu na bieżąco widać, kiedy trzeba go opróżnić – to proste, ale przydatne rozwiązanie. Mechanizm działania opiera się na trójstopniowej filtracji – oprócz zatrzymywania widocznych cząstek, ma on wychwytywać te drobniejsze oraz neutralizować nieprzyjemne zapachy, co szczególnie istotne jest w domach ze zwierzętami. Zdolność filtracji urządzenia wyrażona wskaźnikiem CADR wynosi 254 CFM.

Konstrukcję Dreame AP10 docenią także miłośnicy kotów – zaokrąglony, stabilny wierzch oczyszczacza ma zachęcać koty do traktowania go jako punktu obserwacyjnego i – znając trochę nasze sierściuchy – niemal na pewno okaże się to dla nich hitem. Emitowany przez urządzenie hałas nie przekracza 66 decybeli, a czytelny panel LED pozwala na kontrolę pracy urządzenia.

Czytaj też: Sebastiaan de With, twórca Halide, wraca do Apple. Będzie projektować interfejsy systemowe

Nawilżacz Dreame H40 – do kompletu

Nawilżacz Dreame H40 stawia na technologię ewaporacyjną, czyli naturalne odparowanie wody, zamiast wytwarzania mgiełki. Parująca w ten sposób woda nie zostawia białego nalotu z minerałów na meblach, który jest prawdziwą zmorą użytkowników nawilżaczy ultradźwiękowych, jest też bezpieczniejsza dla domowej elektroniki.

Aby zapewnić czystość pary, Dreame zastosowało w H40 całą kaskadę zabezpieczeń. Są wśród nich filtr wstępny, lampa UV do dezynfekcji wody, środek przeciw osadom oraz zmywalny filtr antybakteryjny. Pojemny, sześciolitrowy zbiornik na wodę pozwala na całodobową pracę bez konieczności uzupełniania, W trybie nocnym urządzenie jest niemal bezgłośne.

Dreame deklaruje, że H40 ma maksymalną wydajność nawilżania na poziomie 800 ml na godzinę. W przypadku urządzeń ewaporacyjnych rzeczywista wydajność zależna jest jednak także od wielkości pomieszczenia i wilgotności względnej powietrza – nie ma zatem ryzyka przesadzenia z nawilżaniem.

Oba urządzenia są już w sprzedaży. Oczyszczacz Dreame AP10 kosztuje 1599 złotych, ale do 12 lutego 2026 roku obowiązuje promocyjna cena 1399 złotych. Nawilżacz H40 wyceniony został natomiast na 799 złotych.