Figure Helix 02, humanoidalny robot sterowany przez zintegrowaną sieć neuronową

Podsumowanie artykułu . . .

Koniec z ręcznym programowaniem każdego ruchu

Tak sterowania maszyna oczywiście chodzi, ale jej ruchy są sekwencją sztywnych, niezgrabnych czynności, które łatwo zaburzyć. Firma Figure ma na to swój pomysł, a że skuteczny, udowodnili podczas demonstracji robota Helix 02, który samodzielnie poradził sobie z załadowaniem i rozładowaniem zmywarki w prawdziwej kuchni. Cała, czterominutowa sekwencja 61 działań przebiegła płynnie, bez żadnej pomocy człowieka ani konieczności restartu.

Kluczem do tej płynności jest system Helix 02 – zamiast dziesiątków osobno zaprogramowanych algorytmów, za wszystko odpowiada jedna, wielka sieć neuronowa, przetwarzająca na bieżąco surowe dane z czujników i w tym samym momencie koordynująca pracę wszystkich „mięśni” i „stawów” maszyny. Strumień czynności jest ciągły, czyli odpada konieczność zatrzymywania się, „przełączania” do trybu pracy, by wykonać niezbędną czynność i następnie ponownego wejścia w tryb ruchu. Sieć neuronowa Helix 02 jest w stanie jednocześnie kontrolować przemieszczenie maszyny i precyzyjne sterowanie kończynami podczas wykonywania czynności. Ruchy są ciągłe i naturalne, bardziej przypominające ludzkie, ta sama sieć decyduje zarówno o delikatnym chwycie palców, jak i o dużych krokach przez całe pomieszczenie.

Czytaj też: Test procesora AMD Ryzen 7 9850X3D. Mamy nowego króla gamingu!

Trzy warstwy systemu Helix 02

Architektura Helix 02 składa się z trzech poziomów, które współpracują, choć każdy działa w innym tempie. Najwyższy poziom, System 2, to swego rodzaju mózg strategiczny. Odpowiada za rozumienie poleceń w języku naturalnym i planowanie, co należy zrobić. System 1 tłumaczy ten plan na konkretne, szczegółowe ruchy całego ciała, łącząc w czasie rzeczywistym to, co robot widzi, z tym, co ma wykonać. Fundamentem jest natomiast System 0, działający z ogromną częstotliwością – wytrenowany na ponad tysiącu godzin danych o ludzkim ruchu i symulacjach, zastępuje skomplikowane, ręcznie pisane algorytmy równowagi wyuczonym, intuicyjnym wyczuciem ciała. Dzięki temu maszyna wykorzystuje biodra i stopy do stabilizacji w taki sam, organiczny sposób, w jaki my używamy rąk do precyzyjnych zadań.

Prawdziwa kuchnia jako poligon doświadczalny dla Helix 02

Pokaz ze zmywarką może wydawać się zabawny, ale tylko pozornie – w rzeczywistości był złożonym, czterominutowym testem wymagającym sekwencjonowania dziesiątek czynności: chodzenia po kuchni, otwierania szafek, wyjmowania i wkładania naczyń w środowisku, którego złożoności nawet sobie nie uświadamiamy, funkcjonując w nim na co dzień bez większego zastanowienia.

Pozorna prostota zadania nie wygląda już tak, jeśli się ją „rozłoży” na czynności – robot musiał samodzielnie się poruszać i wychodzić z napotkanych problemów bez interwencji człowieka nadzorującego eksperyment. Taka precyzja stała się możliwa dzięki kamerom i czujnikom dotykowym wbudowanym w dłonie. Robot okazał się zdolny do tego, by odkręcać nakrętki, wyjmować tabletki z blistra czy dozować płyny strzykawką – zadania wymagające milimetrowej precyzji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przejście od sterowania modułowego do zunifikowanego, „ciałem i umysłem”, okazało się sukcesem i z pewnością warto kontynuować eksperymenty w coraz bardziej złożonych środowiskach.