Test obudowy Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint. W tej cenie warto wziąć ją pod uwagę

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint?

Producent do obudowy dodaje:

instrukcję,

śrubki,

opaski zaciskowe.

Dodatki niczym nie zaskakują i są całkowicie standardowe. Instrukcja, jak zawsze u Fractal Design, dokładnie wyjaśnia każdy aspekt montażu. Warto więc do niej zajrzeć w razie problemów. Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint ma jedno wyjścia audio i szkoda, że nie ma dołączonej przejściówki na dwa.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint

Wymiary skrzynki to 481 x 215 x 462 mm, a waży ona 7,4 kg. Zmieścicie w niej standardowe płyty ATX, micro ATX i mini ITX. W sprzedaży, oprócz testowanej wersji, będzie też biała z RGB, czarna bez RGB i czarna z boczną blachą. Możecie więc wybierać spośród kilku różnych opcji.

Przedni panel jest zarazem filtrem przeciwkurzowym. Mocowany jest on na zatrzaski, ale bardzo łatwo można go zdemontować. Co ciekawe za meshową częścią jest plastik z wycięciem na 120 mm wentylatory. Dzięki niemu z przodu widać ładne okrągłe podświetlenie. Sprawia to też, że możecie tutaj zamontować trzy 120 mm i większe się nie zmieszczą. Z przodu również nie zamontujecie żadnej chłodnicy. Warto też zauważyć, że na spodzie jest kawałek materiału z logiem firmy – wygląda to bardzo dobrze.

Fabrycznie mamy tutaj zamontowane trzy wentylatory Aspect 12X RGB. Ich maksymalna prędkość wynosi 1650 RPM i to tak naprawdę wszystko, co wiemy o parametrach. Śmigła to odmiana serii Aspect, która ma specjalnie profilowane łopatki w celu zapewnienia najlepszego chłodzenia przy jak najmniejszej głośności. Z każdego wentylatora wychodzą po dwa kable: 3-pin (szkoda, że nie 4-pin PWM) i ARGB. Oba mają końcówki męskie i żeńskie, więc możne je spiąć razem. Fabrycznie nie są one spięte, więc musicie sami to ogarnąć.

Na górze mamy mocowany na magnes filtr przeciwkurzowy. Co ciekawe jest on metalowy i wykonany z podobnej siatki jak przód, choć same otwory są większe. Tutaj mamy miejsce na trzy śmigła 120 mm lub dwa 140 mm. Blisko przodu, po prawej stronie, jest panel wejścia/wyjścia. Tutaj mamy złącza: 1x USB-C, 1x USB 5 Gbps, 1x audio. Przy jednym audio cały czas uważam, że w zestawie powinna być przejściówka na dwa. Brakuje też drugiego standardowego USB. Co ciekawe USB-C i USB podłączane są pod płytę jednym kablem, co akurat jest na plus. Na panelu mamy też przycisk włączający, nie ma restartu. Za złączami są dwa przyciski do sterowania podświetleniem.

Lewy bok to szkło hartowane, a prawy blacha. Oba mocowane są na po dwie szybkośrubki.

Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint stoi na czterech nóżkach ze specjalnym wyłożeniem. Pod zasilaczem jest filtr przeciwkurzowy z wygodną rączką umożliwiającą jego demontaż.

Tył jest standardowy. Na spodzie mamy miejsce na zasilacz, dalej jest 7 zaślepek PCI mocowanych na szybkośrubki, a na górze miejsce na 120 mm wentylator – szkoda, że nie jest dołączony.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint

System zarządzania okablowaniem jest dobry. Po prawej, na spodzie i nad płytą główną są otwory do przeprowadzenia okablowania. Żadne z nich nie są ogumowane, a przydałoby się to choćby na tych po prawej. Na spodzie mamy dwa otwory i szkoda, że nie sa one trochę dłuższe, ale spokojnie przeciągniecie tamtędy nawet wtyczkę PCIe 6+2-pin. Na górze jest jeden podłużny otwór – tutaj również nie ma problemów np. ze wtyczkami EPS 8-pin.

Z tyłu zaraz za tacką na płytę główną mamy 23 mm przestrzeni, w miejscu z opaskami na rzepy 35 mm. To spokojnie wystarczy do zmieszczenia okablowania. Jest sporo miejsc na opaski zaciskowe, mamy też dwie opaski na rzepy. Tutaj szkoda, że w tym miejscu nie ma jeszcze jednej takiej opaski. Natomiast generalnie ułożenie okablowania nie powinno sprawiać większych problemów.

Wnętrze jest klasyczne podzielone na dwie strefy. W piwnicy jest miejsce na zasilacz stawiany na czterech nóżkach. Jego długość może wynosić maksymalnie 180 mm. Za nim jest koszyk na jeden dysk 2,5 lub 3,5 cala lub ten i ten – w zależności od montażu. Można go oczywiście zdemontować, jeśli nie jest Wam potrzebny.

Z tyłu, nad piwnicą, jest miejsca na dwa dodatkowe dyski 2,5 cala, które montujemy beznarzędziowo. W głównej części zmieścimy chłodzenie procesora o wysokości do 170 mm. Karta graficzna może mieć długość 416 mm i szerokość 175 mm. Nie zapomnijmy też o miejscu na chłodnice. Z tyłu zmieścicie 120 mm, a na górze 120/240/360 mm (o szerokości 121 mm, długości 407 mm). Przy tym drugim również pamięci RAM nie mogą przekraczać 47 mm. Jest jeszcze jedna rzecz – GPU air guide. Jest to specjalny element montowany za przednim dolnym wentylatorem, który kieruje powietrze bezpośrednio pod kartę graficzną.

Podświetlenie możecie podłączyć na górę obudowy, bezpośrednio pod kontroler. Jest on zasilany ze złącza SATA i pozwala na zmianę kolorów czy trybu podświetlenia. Oczywiście nie musicie jego używać i ARGB podpiąć bezpośrednio pod płytę i sterować przez jej oprogramowanie.

Montaż podzespołów w Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint

Składanie komputera jest proste i przebiegło bez większych problemów. Nie ma tutaj dziwnych rozwiązań, a samo okablowanie bez problemów przeciągniecie najlepszą drogą do odpowiednich złączy. Nie miałem też problemów z domknięciem obudowy czy ułożeniem wszystkiego z tyłu, choć jedna więcej opaska na rzepy byłą by przydatna.

Całość wygląda bardzo dobrze. Podświetlane przednie wentylatory prezentują się bardzo fajnie od przodu, jak również patrząc od strony szyby. Warto rozważyć dodatkowe podzespoły z podświetleniem, ale nawet bez tego cały zestaw złożony w Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint powinien naprawdę nieźle się prezentować.

Zebrane najważniejsze parametry Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint

Wymiary: 481 x 215 x 462 mm

Waga: 7,4 kg

Obsługiwane płyty: ATX, micro ATX, mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 1 x 2,5/3,5 cala + 2x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 416 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 170 mm

Maksymalna długość zasilacza: 180 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 7x 120 mm lub 4x 120 mm + 2x 140 mm

Dołączone wentylatory: 3x Aspect 12X RGB non-PWM

Miejsca na chłodnicę: góra: 120/240/360 mm (do 121 mm szerokości, 407 mm długości), tył: 120 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C, 1x USB 5 Gbps, 1x audio

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint

Wszystkie testowane podzespoły mają stosunkowo niskie wyniki i jedynie w przypadku dysku mamy rezultat ze środka stawki, poza tym są to rezultaty z górnej połówki. Oczywiście nie jest to czołówka wykresów, ale wyniki, jak na swoją kategorię cenową, są bardzo dobre. Obudowa nie należy przy tym do głośnych. Wynik plasujący ją w połowie wykresu jest ponownie dobry w szczególności, że mamy zamontowane trzy śmigła o prędkości 1650 RPM.

Test Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint – podsumowanie

Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint kosztuje ok. 430 zł. Obudowa jest dobrze wykonana i fajnie wygląda. Mamy w zestawie trzy podświetlane wentylatory, któe zapewniają bardzo dobre, jak na swoją cenę, chłodzenie podzespołów i nie są przy tym głośne. Minusem są po dwa kable wychodzące z każdego z nich, które trzeba spiąć i podpiąć pod płytę, a ARGB można ewentualnie do kontrolera. Trochę tego jest do ogarnięcia. Szkoda też, że śmigła nie mają PWM. Natomiast to wszystko rekompensują właśnie wyniki testów.

W skrzynce zmieścicie większe podzespoły, jak również AiO 360 na górze. Musi ono spełniać wymagania, ale przy niskich pamięciach RAM z większością nie powinno być problemów. W tej cenie jest to z pewnością spory plus. System zarządzania okablowaniem jest dobry i choć nie ma gumowych przelotek, to nie powinno być większych problemów z ogarnięciem okablowania. Przedni panel jest na zatrzaski, ale łatwo go zdjąć. Na górze filtr (metalowy) jest na magnes, pod zasilaczem filtr ma wygodną rączkę. Oba boki mocowane są też na po dwie szybkośrubki. Obudowa powinna być też dosyć prosta do wyczyszczenia.

Uważam, że Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint to bardzo udana obudowa, która w takiej cenie zdecydowanie zasługuje na Waszą uwagę i zasłużyła na trzy odznaczenia.