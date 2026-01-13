Gigabyte na CES 2026. Sporo AI, sposób na Ryzena i ciemne monitory OLED

Podsumowanie artykułu . . .

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas, Gigabyte zaprezentował swoją najnowszą filozofię pod hasłem „Refine & Define”. Przesłanie to odzwierciedla strategię firmy polegającą na udoskonalaniu fundamentów wydajności sprzętowej oraz definiowaniu przyszłości komputerów osobistych poprzez zintegrowany ekosystem sztucznej inteligencji. Gigabyte stawia na zwiększenie responsywności, efektywności i intuicyjności swoich rozwiązań w całym portfolio produktowym.

Sposób na Ryzena – X3D Turbo Mode 2.0

Jedną z nowości zaprezentowanych na CES 2026 były nowe płyty główne, wyposażone w technologie pozwalające na wykorzystanie pełnego potencjału procesorów AMD Ryzen serii 9000 z technologią AMD 3D V-Cache. Centralnym elementem tej innowacji jest X3D Turbo Mode 2.0 – napędzany przez AI mechanizm optymalizacji parametrów pracy. Jego zalety to:

Fuzja sprzętu i oprogramowania: X3D Turbo Mode 2.0 nie jest zwykłą funkcją w BIOS-ie; to system wytrenowany na potężnych, rzeczywistych zbiorach danych, który oferuje adaptacyjne dostrajanie wydajności w czasie rzeczywistym.

Wydajność bez kompromisów: Dzięki temu rozwiązaniu, procesory X3D są w stanie przekroczyć tradycyjne limity wydajności, będąc w pełni zoptymalizowanymi już od pierwszego dnia po premierze nowych jednostek AMD.

Zaawansowana architektura termiczna: Aby sprostać wymaganiom topowych jednostek, GIGABYTE wprowadziło systemy takie jak CPU Thermal Matrix, który obniża temperaturę sekcji zasilania (VRM) i pamięci DDR o nawet 8,5°C. Dodatkowo, technologia DDR Wind Blade XTREME redukuje temperaturę modułów RAM o 9°C, a M.2 Thermal Guard XTREME pozwala obniżyć temperaturę dysków SSD o imponujące 22°C, co zapobiega zjawisku throttlingu.

Wśród nowych płyt głównych wyróżnia się flagowy model X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, obsługujący pamięci DDR5 o prędkościach przekraczających 9000+ MT/s. GIGABYTE zaprezentowało również designerską płytę X870E AERO X3D WOOD, charakteryzującą się teksturami drewna i skórzanymi detalami, oraz serię PROJECT STEALTH z odwróconym układem złączy, co pozwala na budowę komputerów z niemal całkowicie ukrytym okablowaniem.

Grafika na nowo – AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY

W segmencie kart graficznych zadebiutował model AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY, który wprowadza nowatorskie podejście do chłodzenia i konstrukcji. Karta bazuje na architekturze NVIDIA Blackwell i korzysta z przełomowego systemu WINDFORCE HYPERBURST Cooling System.

Innowacyjny projekt PCB: GIGABYTE jako pierwsze zastosowało odseparowany układ PCB (Double Flow Through), co umożliwiło stworzenie konstrukcji z przelotowym przepływem powietrza po obu stronach płytki.

Wentylator Overdrive: W centrum karty umieszczono dodatkowy wentylator Overdrive, który aktywuje się podczas najbardziej intensywnych obciążeń, zapewniając dodatkowy impuls chłodzenia niezbędny do pełnego odblokowania mocy obliczeniowej RTX AI.

Kompaktowość i styl: Mimo potężnej mocy, karta zachowuje rozsądne wymiary – 33 cm długości i 14,5 cm wysokości – co ułatwia jej montaż w różnych obudowach. Całość dopełnia efektowne oświetlenie RGB Halo i metalowa obudowa.

Dla użytkowników szukających mobilności Gigabyte przygotował moduł AORUS RTX 5060 Ti AI BOX – przenośny procesor graficzny (eGPU) z 16 GB pamięci VRAM, który pozwala błyskawicznie zwiększyć potencjał ultrabooka w zadaniach generatywnej sztucznej inteligencji. Dodatkowo, nowa aplikacja GPU Selector pozwala użytkownikom na ręczne przypisywanie konkretnych zadań AI (jak ComfyUI czy LM Studio) do wybranych układów graficznych w systemie.

Ekosystem AI: Ewolucja GiMATE i nowa linia laptopów

Gigabyte rozszerza swoją wizję „AI PC” poprzez udoskonalenie asystenta GiMATE oraz wprowadzenie nowej generacji ultracienkich laptopów gamingowych.

GiMATE – Inteligencja na wyciągnięcie ręki: GiMATE oferuje sterowanie głosowe w systemie „Press and Speak” oraz integrację z zaawansowanymi modelami językowymi (LLM).

AI Power Gear III: Pozwala na bezpośrednie przełączanie trybów MUX (np. między Discrete Mode a MSHybrid) z poziomu asystenta, bez konieczności restartu do BIOS-u.

GiMATE Creator: Dodaje wsparcie dla modelu Qwen-image, umożliwiając generowanie obrazów na podstawie promptów w języku angielskim i chińskim.

GiMATE Coder: Wspiera programistów, oferując generowanie, poprawianie i optymalizację kodu za pomocą języka naturalnego.

Nowe modele laptopów to między innymi:

AORUS MASTER 16: Flagowy model z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX3D i grafiką RTX 5090, posiadający obudowę o grubości zaledwie 19 mm (o 17% cieńszą niż u poprzednika). Zastosowano w nim chłodzenie WINDFORCE Infinity EX z komorą parową.

GIGABYTE AERO X16: Zoptymalizowany dla twórców, wyposażony w procesory serii AMD Ryzen AI 400, które oferują potężną akcelerację AI bezpośrednio na urządzeniu.

GIGABYTE GAMING A18 PRO: Łączy wydajność i mobilność (20 mm grubości) z układem RTX 5080.

Monitory OLED – sposób na ciemny obraz

GIGABYTE zaprezentowało również cztery nowe monitory OLED, które wykorzystują technologię inteligentnego dostrajania obrazu do pełnego uwolnienia potencjału matryc organicznych.

HyperNits: To kluczowa funkcja, która rozwiązuje problem zbyt ciemnego obrazu w trybie HDR wynikający z ograniczeń technicznych paneli OLED. Dzięki unikalnemu algorytmowi kształtującemu krzywą EOTF HyperNits zwiększa jasność o nawet 30% w trybie High i o 20% w trybie Medium przy jednoczesnym zachowaniu detali w najjaśniejszych partiach obrazu.

AI Picture Mode: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego stosowania optymalnych ustawień obrazu w trybach SDR, w zależności od aktywności – od redukcji niebieskiego światła podczas pracy po aktywację funkcji AI Black Equalizer w grach FPS.

ObsidianShield: Nowa powłoka zwiększa postrzegalny poziom czerni o 40% i oferuje twardość 3H (2,5 raza większa odporność na zarysowania niż wcześniej).

Nowe modele wyposażone w te innowacje to między innymi:

MO34WQC36: Ultra-szeroki monitor QD-OLED z nową strukturą subpikseli V-stripe, zapewniającą 64-krotnie większą precyzję wyświetlanego tekstu.

MO32U24: Model 4K QD-OLED dla entuzjastów najwyższej rozdzielczości.

MO27Q28GR: Wykorzystuje błyszczącą matrycę WOLED 4 generacji (RealBlack Glossy) z certyfikatem UL, zapewniającą doskonałą czerń nawet w jasnych pomieszczeniach.

MO27Q2A ICE: Stylowa, biała wersja 27-calowego monitora QD-OLED.

Wszystkie monitory zachowują funkcje „Tactical Features”, w tym Tactical Switch 2.0, pozwalający na błyskawiczne przełączanie między rozdzielczościami i proporcjami ekranu (np. na 4:3 lub 5:4) za pomocą jednego przycisku.

Prezentacja GIGABYTE na CES 2026 jest jasnym dowodem, że producenci nie odpuszczą i sztuczna inteligencja będzie fundamentem nowych produktów. Od inteligentnej korekty jasności w monitorach, przez optymalizację wydajności i chłodzenia w komponentach PC, po lokalne agenty AI w laptopach – Gigabyte stara się wdrożyć AI tam, gdzie może przynieść namacalne korzyści. Może przy okazji kiedyś wymyślą też powłokę dla monitorów QD-OLED, którą będzie łatwo utrzymać w czystości?