powrót

Google AI Plus w 35 nowych krajach, także w Polsce

Andrzej Libiszewski
28.01.2026|Przeczytasz w 2 minuty
Popularność Google Gemini wynika niewątpliwie z powszechnej dostępności dopracowanej wersji bezpłatnej usługi. Wielu użytkownikom tyle wystarczy, jednak bardziej wymagający z pewnością prędzej czy później natkną się na ograniczenia darmowej wersji. Z pewnością zatem ucieszą się, że Google rozszerzył dostęp do niedrogiej usługi Google AI Plus na 35 nowych rynków.
...

Niedroga subskrypcja Google AI Plus może sporo namieszać

W Polsce pakiet Google AI Plus wyceniony został na 34,99 zł, przy czym przez pierwsze dwa miesiące nowi subskrybenci płacić będą połowę tej kwoty. W tej cenie użytkownicy otrzymują dostęp do flagowych modeli językowych Google, w tym Gemini 3 Pro i Nano Banana Pro, które zasilają aplikację Gemini. Pakiet to jednak coś więcej niż tylko zaawansowany chatbot – w jego skład wchodzą także narzędzia do generowania wideo w aplikacji Flow, funkcje usprawniające pracę z tekstem i research w NotebookLM, narzędzia Gemini w w aplikacjach Google (między innymi w Gmailu, Dokumentach i Prezentacjach), a także w eksperymentalnym Whisk.

AI Plus

Czytaj też: HyperOS 3 na wojennej ścieżce. Twój Xiaomi może nagle odmówić posłuszeństwa

Dodatkowym atutem, który może przekonać niektórych, jest 200 GB miejsca w dysku Google oraz opcja dodania do subskrypcji aż pięciu członków rodziny – obniża to miesięczny koszt przypadający na osobę, czyniąc ofertę konkurencyjną wobec pojedynczych subskrypcji u innych dostawców.

Osoby posiadające już nieco droższą subskrypcję Google One Premium 2 TB w krajach objętych ekspansją otrzymają dostęp do Google AI Plus bez dodatkowych opłat. Aktualizacja ma nastąpić automatycznie w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli korzystamy z pakietu AI Pro uzyskanego gratis w promocji ze smartfonem Pixel, przejście na AI Plus będzie możliwe dopiero po zakończeniu okresu promocyjnego.

AI Plus

Ekspansja Google AI Plus potwierdza, że rynek konsumenckich subskrypcji AI staje się coraz bardziej zatłoczony i konkurencyjny. Google ma potężną infrastrukturę i nazwę rozpoznawalną na całym świecie, co daje mu znaczącą przewagę. Jednak sam zasięg geograficzny i atrakcyjna cena promocyjna nie gwarantują sukcesu. Kluczowe będzie to, czy zwykli ludzie znajdą w tych zaawansowanych narzędziach realną, codzienną użyteczność, a nie tylko technologiczną ciekawostkę. Obserwacja przyjęcia usługi w nowych krajach może dać ciekawą odpowiedź na to pytanie.

UdostępnijTwitter