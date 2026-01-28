Google AI Plus w 35 nowych krajach, także w Polsce

Podsumowanie artykułu . . .

Niedroga subskrypcja Google AI Plus może sporo namieszać

W Polsce pakiet Google AI Plus wyceniony został na 34,99 zł, przy czym przez pierwsze dwa miesiące nowi subskrybenci płacić będą połowę tej kwoty. W tej cenie użytkownicy otrzymują dostęp do flagowych modeli językowych Google, w tym Gemini 3 Pro i Nano Banana Pro, które zasilają aplikację Gemini. Pakiet to jednak coś więcej niż tylko zaawansowany chatbot – w jego skład wchodzą także narzędzia do generowania wideo w aplikacji Flow, funkcje usprawniające pracę z tekstem i research w NotebookLM, narzędzia Gemini w w aplikacjach Google (między innymi w Gmailu, Dokumentach i Prezentacjach), a także w eksperymentalnym Whisk.

Dodatkowym atutem, który może przekonać niektórych, jest 200 GB miejsca w dysku Google oraz opcja dodania do subskrypcji aż pięciu członków rodziny – obniża to miesięczny koszt przypadający na osobę, czyniąc ofertę konkurencyjną wobec pojedynczych subskrypcji u innych dostawców.

Osoby posiadające już nieco droższą subskrypcję Google One Premium 2 TB w krajach objętych ekspansją otrzymają dostęp do Google AI Plus bez dodatkowych opłat. Aktualizacja ma nastąpić automatycznie w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli korzystamy z pakietu AI Pro uzyskanego gratis w promocji ze smartfonem Pixel, przejście na AI Plus będzie możliwe dopiero po zakończeniu okresu promocyjnego.

Ekspansja Google AI Plus potwierdza, że rynek konsumenckich subskrypcji AI staje się coraz bardziej zatłoczony i konkurencyjny. Google ma potężną infrastrukturę i nazwę rozpoznawalną na całym świecie, co daje mu znaczącą przewagę. Jednak sam zasięg geograficzny i atrakcyjna cena promocyjna nie gwarantują sukcesu. Kluczowe będzie to, czy zwykli ludzie znajdą w tych zaawansowanych narzędziach realną, codzienną użyteczność, a nie tylko technologiczną ciekawostkę. Obserwacja przyjęcia usługi w nowych krajach może dać ciekawą odpowiedź na to pytanie.